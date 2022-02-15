Художественный музей Штутгарта признан лучшим в Германии

Художественный музей Штутгарта признан "Музеем 2021 года" в Германии. Жюри - немецкая секция Международной ассоциации художественных критиков (AICA) - выделило "особенно широкий взгляд на мир искусства", сообщили представители музея в прошедший понедельник, 14 февраля.

Критики высоко оценили как арт-сцену мирового уровня, так и художественное творчество региона, представленное в здании на крупнейшей из центральных площадей Штутгарта. "Я горжусь своей командой, потому что это - высокая оценка нашей работы за последние несколько лет", - заявила директор музея Ульрике Гроос (Ulrike Groos), руководящая культурным учреждением с 2010 года.

Работы Отто Дикса в стеклянном кубе

Музей в форме стеклянного куба, ставший преемником Городской галереи искусств Штутгарта, был открыт весной 2005 года. Его коллекция, помимо всего прочего, включает одно из лучших собраний работ немецкого живописца Отто Дикса (Otto Dix), а также произведения художника-абстракциониста Вилли Баумайстера (Willi Baumeister) и известной своими инсталляциями современной художницы Джозефин Мексепер (Josephine Meckseper).

"Музеем 2020 года" в Германии стал музей Баухауса в Дессау, а титул "Музея 2019 года" достался эссенскому музею Фолькванг.

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