Художественный музей Штутгарта признан лучшим в Германии

Художественный музей Штутгарта признан "Музеем 2021 года" в Германии. Жюри - немецкая секция Международной ассоциации художественных критиков (AICA) - выделило "особенно широкий взгляд на мир искусства", сообщили представители музея в прошедший понедельник, 14 февраля.
Критики высоко оценили как арт-сцену мирового уровня, так и художественное творчество региона, представленное в здании на крупнейшей из центральных площадей Штутгарта. "Я горжусь своей командой, потому что это - высокая оценка нашей работы за последние несколько лет", - заявила директор музея Ульрике Гроос (Ulrike Groos), руководящая культурным учреждением с 2010 года.
Работы Отто Дикса в стеклянном кубе
Музей в форме стеклянного куба, ставший преемником Городской галереи искусств Штутгарта, был открыт весной 2005 года. Его коллекция, помимо всего прочего, включает одно из лучших собраний работ немецкого живописца Отто Дикса (Otto Dix), а также произведения художника-абстракциониста Вилли Баумайстера (Willi Baumeister) и известной своими инсталляциями современной художницы Джозефин Мексепер (Josephine Meckseper).
"Музеем 2020 года" в Германии стал музей Баухауса в Дессау, а титул "Музея 2019 года" достался эссенскому музею Фолькванг.
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2016: Музей Абтайберг
Музей современного искусства Abteiberg в Мёнхенгладбахе, построенный на холме с учетом особенностей ландшафта, - первый пример музейного здания, которое само по себе является произведением искусства. Как говорится в обосновании жюри AICA, Abteiberg заслуживает титула "музей года" как "всемирно признанная веха в развитии музейной архитектуры постмодернизма".
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Революция в камне
Построил музей в Мёнхенгладбахе австрийский архитектор Ханс Холляйн (1934 - 2014). Планировка и строительство продолжались десять лет. В 1982 году здание было открыто для публики.
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Сам как скульптура
Построенный на склоне холма музей имеет множество уровней, лестниц, подъемов, переходов, по которым посетитель может ходить как внутри, так и снаружи. Идея архитектора была поместить искусство в искусство. Внутри музея посетителя ожидает, как отмечает AICA, "великолепная коллекция интернационального арта". Снаружи - артефактом является сам музей, окруженный скульптурами.
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2015: Художественный музей Равенсбург
Спроектированный архитектурным бюро Lederer+Ragnarsdóttir+Oei из Штутгарта музей современного искусства в баварском Равенсбурге был открыт 8 марта 2013 года. Он является первым в мире энергосберегающим музеем. Многослойные стены из кирпича и бетона практически без окон обеспечивают хорошую изоляцию, а значит малое энергопотребление и отсутствие необходимости в отоплении внутренних помещений.
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Против тренда
Немецкая секция AICA сочла этот музей заслуживающим почетного титула "музей года" потому, что он "успешно противостоит коммерциализации художественного бизнеса и выработал свой собственный, уникальный профиль". Музей специализируется на изобразительном искусстве XX-XXI веков и особое внимание уделяет классическому модерну, в частности, экспрессионизму, а также актуальному арту.
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2014: MARTa в Херфорде - эксклюзивный дизайн
Лучшим в 2014 году был признан Музей современного искусства, дизайна и архитектуры MARTa в Херфорде. Построенный по проекту знаменитого архитектора Фрэнка Гери и открывшийся в 2005 году, музей демонстрирует впечатляющим образом гармоничное сочетание необычной архитектуры и популяризации современного изобразительного искусства, говорится в обосновании жюри AICA.
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На стыке искусства и быта
Экстравагантное здание расположено в просторном искусно устроенном парке и гармонично вписывается в городской пейзаж. Внутри музея часто проходят выставки прикладного искусства. Особое внимание музей уделяет культуре повседневной жизни.
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Лучшие музеи Германии
2013: музей Kolumba в Кельне - уникальная архитектура
Уникальное здание кельнского музея "Колумба" спроектировано лауреатом Притцкеровской премии Петером Цумтором. Музей был основан еще в 1853 году и был назван, как и позднеготическая церковь, где он некогда располагался, в честь святого монаха Колумбы. Во время Второй мировой войны храм был разрушен. Его уцелевшие части интегрированы в фасад нового музейного здания, возведенного в 2007 году.
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Лучшие музеи Германии
Оазис покоя
Немецкое отделение AICA, присудившее почетный титул музею Кельнского архиепископства, назвало здание выдающимся памятником архитектуры и особо отметило концепцию, в соответствии с которой здесь выставляются произведения искусства духовного содержания - от работ современных художников до творений старых мастеров. Экспонаты показывают без аннотаций, чтобы ничто не мешало восприятию искусства.
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Лучшие музеи Германии
2012: Städel во Франкфурте-на-Майне
Художественный музей Städel, основанный более 200 лет тому назад, был расширен в 2012 году с применением новаторских архитектурных и технических решений. Под музейным газоном появился новый выставочный зал площадью 3000 квадратных метров. "Иллюминаторы" в земле пускают свет в подземную галерею, перекликаясь с круглыми окнами на фасаде старого здания.
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Лучшие музеи Германии
Дом для нового искусства
Расширение музея Städel, стоившее 34 миллиона евро, позволило пополнить музейную коллекцию, одну из самых значительных в Германии, произведениями современного изобразительного искусства. Новые приобретения размещены в подземной галерее.
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Лучшие музеи Германии
2011: Музей современного искусства в Зигене - наследие Бернда и Хиллы Бехер
Музей в Зигене специализируется на изобразительном искусстве послевоенного времени. В коллекции Museum für Gegenwartskunst Siegen представлены живопись и фотография, видео-арт, а также инсталляции. Особое внимание музей уделяет творческому наследию известных немецких фотографов Бернда Бехер, который родился в Зигене, и его Хиллы Бехер. На фото: инсталляция немецкой художницы Шарлотты Позененске.
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Лучшие музеи Германии
2010: Художественные музеи Хемница - от Эдварда Мунка до Боба Дилана
Музеи Хемница получили почетный титул в знак признания за выставочную концепцию, благодаря которой этот восточногерманский город поднялся в первый ряд значимых культурных центров наряду с Дрезденом. Кunstsammlungen Chemnitz - это искусство XIX и XX столетий. Большой резонанс вызвали выставки работ Эдварда Мунка и Эрнста Людвига Кирхнера, а также премьерная презентация акварелей Боба Дилана.
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Лучшие музеи Германии
2009: Музей Морсбройх в Леверкузене - немецкий послевоенный авангард
Музей Морсбройх разместился в барочном замке в Леверкузене. Он был создан в 1951 году и является первым музеем современного искусства ФРГ. В 1960-е годы музей был одним из главных центров творческого авангарда и прогрессивной философской мысли в Германии. В собрании музея представлены работы ведущих немецких художников послевоенного времени.
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Лучшие музеи Германии
2008: Гравюрный кабинет в Дрездене - от Дюрера до Базелица
Собрание уникального музея Kupferstich-Kabinett считается одним из богатейших в мире. В дрезденском Гравюрном кабинете хранится более 515 тысяч работ, созданных в разные исторические эпохи: гравюры, рисунки, акварели, офорты, иллюстрированные книги, фотографии. В коллекции представлены, в частности, работы Дюрера, Рембрандта, Микеланджело, Кранаха, Пикассо и Базелица.
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Лучшие музеи Германии
2007: Музей Висбадена - наследие Явленского
Великолепные выставки и осторожная, но последовательная стратегия пополнения музейных фондов - жюри немецкого отделения AICA отметило в своем обосновании также то, как незаметно для широкой общественности висбаденский музей превратился в один из ведущих музеев Германии. В Висбадене, где 20 лет прожил русский художник-экспрессионист Алексей Явленский, хранится большое собрание его работ.
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Лучшие музеи Германии
2006: "Квадрат" в Боттропе - необычная смесь
В своем нынешнем виде комплекс Quadrat в Боттропе открылся в 1983 году на базе городского краеведческого музея, получив на хранение коллекцию Джозефа Альберса, немецкого художника и одного из преподавателей Баухауза, эмигрировавшего в США. Жюри AICA отметило "умную и независимую от модных течений выставочную концепцию" и необычную смесь из краеведения и современного искусства в его коллекции.
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Лучшие музеи Германии
2005: Музей в Шверине - скачок в современность
Государственный музей в Шверине (Staatliches Museum Schwerin) заслужил почетный титул, присуждаемый немецким отделением AICA, благодаря тому, что музею, как говорится в обосновании жюри, известному своим богатейшим собранием старых мастеров, удалось покорить и "сложную территорию концептуального искусства модерна".
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Лучшие музеи Германии
2004: Музей "Курхаус" в Клеве - курортное прошлое
В 1997 году бывший роскошный отель в городе-курорте Клеве, в который до Первой мировой войны приезжала на воды прусская и нидерландская знать, был переоборудован в музей. В его собрании хранятся работы как мастеров Средневековья, так и немецкого авангардиста Йозефа Бойса. Титул "музей года" Museum Kurhaus получил за то, что сделал себе имя далеко за пределами региона, в котором он расположен.
Автор: Элла Володина