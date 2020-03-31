Штайнмайер выступает за создание "глобального альянса против коронавируса"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), а также государственные лидеры Иордании, Эфиопии, Сингапура и Эквадора призывают создать "глобальный альянс против коронавируса". Соответствующее предложение лидеры пяти государств, расположенных на различных континентах, высказали в совместной статье, опубликованной в издании The Financial Times во вторник, 31 марта.

"Перед этим вирусом мы все равны, и нам нужно работать вместе, чтобы победить его, - говорится в статье. - Эта пандемия не пощадит ни одну страну, вне зависимости от того, насколько развита ее экономика и технологии и насколько велики ее возможности". Среди конкретных мер, которые авторы статьи предлагают принять для борьбы с COVID-19, - разработка вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 и ее справедливое распределение по всему миру.

Требование справедливого распределения вакцины от коронавируса

"Доступность вакцины и эффективного метода лечения заболевания (COVID-19. - Ред.) по всему миру должны стать выдающимся примером "глобального общественного достояния", - подчеркнули президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, король Иордании Абдалла II, президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, президент Сингапура Халима Якоб и президент Эквадора Ленин Морено.

"Кризисы, подобные нынешнему, выявляют лучшие и худшие стороны в людях", - говорится в статье. По мнению пяти политиков, написавших ее, их задача, как государственных лидеров, состоит в том, чтобы стимулировать первое и приглушать второе.

Число заражений коронавирусом в мире

По данным американскогоУниверситета Джонса Хопкинса на утро 1 апреля, во всем мире зарегистрировано 858 785 случаев заражения коронавирусом. 42 1151 человек на планете скончались от вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2 легочного заболевания COVID-19.

На данный момент лидером по количеству пациентов с коронавирусом являются США с 188 172 случаями заражения. Германия находится на пятом месте в мире с 71 808 пациентами. В России, по данным Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, официально зарегистрировано 2 337 случаев заражения.

Здесь вы найдете карту распространения коорнавируса в мире, составленную в Университете Джонса Хопкинса:

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