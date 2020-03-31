 Штайнмайер выступает за создание ″глобального альянса против коронавируса″ | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 01.04.2020

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Коронавирус

Штайнмайер выступает за создание "глобального альянса против коронавируса"

В статье для издания The Financial Times президент ФРГ, а также государственные лидеры Иордании, Эфиопии, Сингапура и Эквадора призвали мировое сообщество объединить усилия в борьбе с коронавирусом.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер требует равных возможностей лечения вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 по всему миру

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), а также государственные лидеры Иордании, Эфиопии, Сингапура и Эквадора призывают создать "глобальный альянс против коронавируса". Соответствующее предложение лидеры пяти государств, расположенных на различных континентах, высказали в совместной статье, опубликованной в издании The Financial Times во вторник, 31 марта.

"Перед этим вирусом мы все равны, и нам нужно работать вместе, чтобы победить его, - говорится в статье. - Эта пандемия не пощадит ни одну страну, вне зависимости от того, насколько развита ее экономика и технологии и насколько велики ее возможности". Среди конкретных мер, которые авторы статьи предлагают принять для борьбы с COVID-19, - разработка вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 и ее справедливое распределение по всему миру.

Требование справедливого распределения вакцины от коронавируса

"Доступность вакцины и эффективного метода лечения заболевания (COVID-19. - Ред.) по всему миру должны стать выдающимся примером "глобального общественного достояния", - подчеркнули президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, король Иордании Абдалла II, президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, президент Сингапура Халима Якоб и президент Эквадора Ленин Морено.

"Кризисы, подобные нынешнему, выявляют лучшие и худшие стороны в людях", - говорится в статье. По мнению пяти политиков, написавших ее, их задача, как государственных лидеров, состоит в том, чтобы стимулировать первое и приглушать второе.

Число заражений коронавирусом в мире

По данным американскогоУниверситета Джонса Хопкинса на утро 1 апреля, во всем мире зарегистрировано 858 785 случаев заражения коронавирусом. 42 1151 человек на планете скончались от вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2 легочного заболевания COVID-19.

На данный момент лидером по количеству пациентов с коронавирусом являются США с 188 172 случаями заражения. Германия находится на пятом месте в мире с 71 808 пациентами. В России, по данным Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, официально зарегистрировано 2 337 случаев заражения.

Здесь вы найдете карту распространения коорнавируса в мире, составленную в Университете Джонса Хопкинса:

Если у вас не отображается карта, пройдите по этой ссылке:

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  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

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    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

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    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

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    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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Контекст

Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции.  

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