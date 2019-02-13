Шедевры Тициана во Франкфурте (фото)

Выставка работ выдающегося итальянского художника эпохи Ренессанса открылась во Франкфурте-на-Майне.
13.02.2019, Франкфурт-на-Майне • Первые посетители осматривают экспонаты выставки "Тициан и Ренессанс в Венеции" (Tizian und die Renaissance in Venedig), открывшейся в городской галерее Штедель во Франкфурте-на-Майне. На выставке, работающей до 26 мая, представлено более сотни работ этого крупнейшего представителя венецианской школы времен Высокого и Позднего Возрождения.
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