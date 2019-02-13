 Шедевры Тициана во Франкфурте (фото) | Кадр дня | DW | 13.02.2019

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Кадр за кадром

Шедевры Тициана во Франкфурте (фото)

Выставка работ выдающегося итальянского художника эпохи Ренессанса открылась во Франкфурте-на-Майне.

Галерея Штедель

13.02.2019, Франкфурт-на-Майне • Первые посетители осматривают экспонаты выставки "Тициан и Ренессанс в Венеции" (Tizian und die Renaissance in Venedig), открывшейся в городской галерее Штедель во Франкфурте-на-Майне. На выставке, работающей до 26 мая, представлено более сотни работ этого крупнейшего представителя венецианской школы времен Высокого и Позднего Возрождения.

Февральские кадры из Германии

  • Кельн

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    В Кельне уже начинают расцветать крокусы

    12.02.2019, Кельн • Пока во многих немецких регионах лежит снег, в Кельне уже вот-вот раскроются первые крокусы. Эта фотография была сделана в ботаническом саду Флора, созданном в этом рейнском городе в 1864 году.

  • Бавария

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Баварская лисичка, баварская сестричка

    11.02.2019, Эркенболлинген • В дикой природе в Германии встречается только один вид лисиц - рыжие лисы, по-немецки - Rotfuchs. Их здесь много, под охраной они не находятся. Эта обитает в окрестностях баварского замка Нойшванштайн, где сейчас можно наслаждаться заснежными ландшафтами .

  • Шварцвальд

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Побелевшее "Чернолесье"

    10.02.2019, Нотшрай • Эта фотография была сделана в районе горнолыжного курорта Фельдберг в немецком "Чернолесье" - Шварцвальде, где сейчас не только поразительно красиво, но и самый разгар зимнего спортивного сезона .

  • Кенигштайн

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    По следам Петра I

    09.02.2019, Кенигштайн • Крепость Кенигштайн возвышается над долиной Эльбы недалеко от Дрездена - меньше часа езды на машине. Сейчас здесь, в Саксонской Швейцарии , лежит снег. Первое письменное упоминание укрепления на этой горе датировано первой половиной XIII века. В крепости бывал царь Петр I, а также был получен первый в Европе фарфор.

  • Рюген

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Останки торгового корабля XVIII века

    08.02.2019, Глове • Эксперты определили примерный возраст новой достопримечательности на немецком острове Рюген. В конце прошлого года на этом пляже во время сильных штормов в море смыло примерно метровый слой песка, в результате чего стал виден этот деревянный остов. Сейчас археологи пришли к выводу, что он принадлежит торговому судну XVIII века.

  • Айбеншток

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Русская баня в Рудных горах

    07.02.2019, Айбеншток • Нет, это не декорация к знаменитой голливудской экранизации "Доктора Живаго" 1965 года. Так выглядит одна из саун в саксонском городе Айбенштоке в Рудных горах. В этом 20-метровом деревянном тереме находится большая парилка и залы отдыха на сто с лишним мест. Снега нынешней зимой выпало здесь столько, что вполне можно снимать продолжение "Сибириады".

  • Оберстдорф

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Служебной собаке - служебные очки

    06.02.2019, Оберстдорф • Нет, это не фотография из серии "Посмотрите, во что наряжают четвероногих любимцев". Пятилетняя служебная собака Джойя работает в спасательной команде в Баварских Альпах - ищет людей, попавших под лавины. Темные очки нужны овчарке для защиты от яркого света в заснеженных горах из-за болезни глаз.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Дрезден. Зимняя сказка

    06.02.2019, Дрезден • "Синий час" и "Голубой мост" - так тоже можно было назвать этот снимок, сделанный во время февральских вечерних сумерек в саксонской столице. "Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу, построенный в 1893 году.

  • Бамберг

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Монастырь Святого Михаила

    05.02.2019, Бамберг • Монастырь Святого Михаила входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фресках его церкви с энциклопедической точностью изображены почти 600 растений. В храме обители похоронен епископ XII века Святой Оттон. Под его саркофагом есть невысокий ход, через который можно пройти лишь согнувшись. Согласно легенде, это помогает избавиться от болей в пояснице.

  • Оснабрюк

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Полицейским понравились электробайки

    04.02.2019, Оснабрюк • В Нижней Саксонии подвели итоги первых трех месяцев испытаний электрических мотоциклов полицией в городах Оснабрюк и Лер. Они оказались надежными и удобными в управлении. Одной зарядки хватает на 250 километров. Уже в следующем году нижнесаксонская полиция при обновлении парка планирует закупать десять процентов автомобилей и мотоциклов с электрическими двигателями.

  • Гармиш-Партенкирхен

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Зимняя прогулка в Баварии

    03.02.2019, Гармиш-Партенкирхен • Этот немецкий горнолыжный курорт состоит из двух поселений - Гармиша и Партенкирхена, объединенных перед зимними Олимпийскими играми 1936 года. Рядом находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце.

  • Коберн-Гондорф

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Заснеженные виноградники на Мозеле

    02.02.2019, Коберн-Гондорф • Туристический сезон на Мозеле обычно начинается в пасхальные праздники, а так этот популярный винодельческий регион выглядит нынешней зимой.

  • Фройденберг

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Зимний вечер в фахверковом Фройденберге

    01.02.2019, Фройденберг • Этот город расположен в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия , в регионе Зигерланд. Главная здешняя достопримечательность - кажущиеся игрушечными аккуратные фахверковые фасады. Многие приезжают сюда специально, чтобы сфотографироваться на их фоне.


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  • Овчарка по кличке Хоган в гессенском регионе Таунус радуется снегу в конце нынешнего января

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Топ 10 немецких кличек для собак

    31.01.2019, Зульцбах • Немецкая служба регистрации домашних животных TASSO опубликовала рейтинг самых популярных собачьих кличек среди более чем 390 тысяч животных, внесенных в картотеку в 2018 году. Женского рода: Luna, Bella, Emma, Lilly/Lilli, Amy, Maja/Maya, Nala, Kira, Lucy, Lotte. Мужского рода: Balu/Balou, Buddy, Charly/Charlie, Milow/Mailo/Milo, Rocky, Bruno, Lucky, Sammy, Sam, Max.

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    Кадр за кадром - Январь 2019

    Топ 10 немецких имен для кошек и котов

    30.01.2019, Зульцбах • Немецкая служба регистрации домашних животных TASSO опубликовала рейтинг самых популярных кошачьих имен среди более чем 300 тысяч животных, внесенных в картотеку в 2018 году. Топ 10 для кошек: Lilly/Lilli, Luna, Lucy, Nala, Mia, Mimi, Maja/Maya, Bella, Mila, Minka. Топ 10 для котов: Leo, Simba, Felix, Charly/Charlie, Balu/Balou, Sammy, Findus, Tiger, Max, Rocky.

  • Бавария

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Авария грузовика с вертолетом

    29.01.2019, Кирхрот • Эта фотография была сделана в понедельник, 28 января, на федеральном автобане A3 в районе баварского Кирхрота. Из-за технической неисправности здесь занесло прицеп, на котором перевозился этот двухтонный вертолет. До того, как остановиться, прицеп снес примерно 150 метров отбойника. Пострадавших нет. Авария привела к многокилометровым пробкам.

  • Лайферде

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зимний приют для пернатых хищников

    28.01.2019, Лайферде • Мыши прячутся под снегом, рыбы вполне комфортно чувствуют себя подо льдом... А вот совам, цаплям, ястребам и прочим хищным пернатым нынешней зимой приходится в Германии голодать, особенно молодым, неопытным птицам. Найденных совсем обессилившими доставляют в центры защиты животных. Эту неясыть обыкновенную временно приютили в одном из таких центров в Нижней Саксонии.

  • Дюссельдорф

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Нет - фашизму"

    28.01.2019, Дюссельдорф • "Нет - фашизму. Не допустим повторения Освенцима. Нет прощения. Нет забвения". Такие транспаранты были развернуты болельщиками на стадионе в Дюссельдорфе во время футбольного матча бундеслиги между местной командой "Фортуна" и клубом "Лейпциг" в воскресенье, 27 января - в Международнгый день памяти жертв Холокоста.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Золотой туман во "Флоренции на Эльбе"

    27.01.2019, Дрезден • Вид на достопримечательности Старого города в саксонской столице - Дрездене ранним январским утром.

  • Бловац

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Рыбак рыбака видит издалека

    26.01.2019, Бловац • Хотите - верьте, хотите - нет, но это чучело на пруду в Мекленбурге установили, чтобы отпугивать не птиц, а рыбаков-браконьеров, которые норовят наловить здесь рыбы без соответствующего разрешения. Арендаторы водоема, прибегнувшие к столь нерадикальному способу защиты своих интересов, утверждают, что пугало со своими служебными обязанностями справляется вполне успешно.

  • Зюльт

    Кадр за кадром - Январь 2019

    На острове богатых и красивых

    25.01.2019, Зюльт • "Мерседесам", "Порше" и прочим статусным символам на колесах скоро придется немного потесниться на немецком острове Зюльт. В середине марта здесь начнутся испытания электрического автономного автобуса (слева), который будет передвигаться по острову без водителя, а расписание будет составляться и автоматически меняться в зависимости от спроса, то есть загруженности линии.

  • Бавария

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Сено для баварских оленей

    25.01.2019, Зонтхофен • Эта фотография сделана в засыпанной снегом Баварии, где сейчас даже временно прекратили охотиться на оленей, которым трудно добывать себе корм. Вместо охоты егеря в Баварских Альпах разносят оленям сено.

  • Нойшванштайн

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Открыто на ремонт

    24.01.2019, Швангау • Ежегодно замок Нойшванштайн осматривает 1,5 миллиона туристов со всего мира. Он был возведен во второй половине XIX века для баварского короля Людвига II. Сейчас здесь продолжается ремонт, начатый два года назад. На него выделено двадцать миллионов евро. Замок остается открытым для посетителей. Реставрационные работы будут продолжаться до 2022 года.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Успел подрасти

    23.01.2019, Берлин • Учитывая неподдельный интерес, проявленный нашими читателями, продолжаем следить за беломедвежьим пополнением в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде. Маленький мишка, родившийся восемь недель назад, уже не только открыл глаза, но и начал играть с медведицей-мамой.

  • Гисен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Кашалот в аудитории

    21.01.2019, Гисен • Этот скелет вряд ли бы смог поместиться в шкафу, но для него заранее было предусмотрено более подходящее место - одна из аудиторий Гисенского университета в Гессене. Он принадлежит молодому кашалоту, найденному на берегу острова Гельголанд три года назад. Погибшего кита доставили в Гисен. Скелет, состоящий примерно из двухсот костей, препарировали университетские биологи.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Кровавая" Луна над Дрезденом

    21.01.2019, Дрезден • Рано утром в понедельник, 21 января, жители Германии могли наблюдать полное лунное затмение, прозванное "кровавой" Луной (нем. "Blutmond"). Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене.

  • Швангау

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Над зимними Альпами

    20.01.2019, Швангау • Семь воздушных шаров в небе над Альпами. Такую картину можно было наблюдать на днях в баварском регионе Швангау - том самом в котором расположен знаменитый замок Нойшванштайн.

  • Дюссельдорф

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Зеленая стрелка" для велосипедистов

    19.01.2019, Дюссельдорф • "Зеленые стрелки" - такие таблички, разрешающие велосипедистам поворачивать направо на красный свет, пропустив других участников движения, установлены пока в девяти немецких городах. Через год результаты эксперимента будут проанализированы. Если эксперты сочтут их удачными, в немецкие ПДД будут внесены изменения, разрешающие повсеместное использование таких знаков.

  • Пивоварня в Баварии

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Сколько калорий в немецком пиве?

    18.01.2019, Берлин • Немецкие производители пива уже в этом году начнут добровольно размещать информацию о калорийности своих продуктов на этикетках. Для наиболее популярных в Германии сортов пива она составляет 40-50 килокалорий на сто миллилитров. 0,5-литровая бутылка пива по калорийности примерно равна 80 граммам картофеля фри, 30 граммам сливочного масла или полутора литрам томатного сока.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Первый в Германии транзистор

    17.01.2019, Мюнхен • Этот будущий экспонат Немецкого музея достижений естественных наук и техники Мюнхене много десятилетий пролежал дома у одного сотрудника концерна Siemens - забытый в спичечной коробке. Перед нами - один из первых в мире транзисторов начала 1950-х годов и образец первой модели транзисторов на немецком рынке. Теперь он станет частью здешней постоянной экспозиции.

  • Вальберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Бавария после снегопадов

    17.01.2019, Роттах-Эгерн • Эта фотография была сделана в предгорьях Баварских Альп около озера Тегернзе в первый солнечный день после продолжительных снегопадов. До этой часовни Святого Креста (Wallberg-Kapelle Heilig Kreuz ) на горе Вальберг можно подняться на канатной дороге.

  • Зиндельфинген

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Лунное письмо"

    16.01.2019, Зиндельфинген • Это письмо побывало на Луне в 1971 году. Астронавты миссии Аполлон-15 провезли его контрабандным способом - руководство о целой сотне таких конвертов ничего не знало. 17 - 20 января его смогут увидеть посетители антикварной ярмарки "Antik und Kunst" в баден-вюртембергском Зиндельфингене. В марте оно будет выставлено на аукционе. Стартовая цена - 22 тысячи евро.

  • Кассель

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зимняя калина

    16.01.2019, Кассель • Немцы называют этот кустарник, который сейчас можно увидеть здесь цветущим в парках, зимней калиной - Winterschneeball. Гибрид был выведен в 1930-х годах в Северном Уэльсе, а позже получил распространение по всей Европе в качестве декоративного растения. В некоторых местах начинает цвести уже осенью и продолжает в зимние месяцы, радуя глаз в это серое время года.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Последний писк берлинской моды

    15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры.

  • Ганновер

    Кадр за кадром - Январь 2019

    В Германии ввели секционный контроль

    14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.

  • Вупперталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зоопарк расстается с белыми медведями

    13.01.2019, Вупперталь • Этот зоопарк был основан в 1881 году и входит в число наиболее популярных в Германии. Особые любимцы публики - белые медведи, но сейчас в Вуппертале решили от них отказаться. Вольер не соответствует современным требованиям, а на модернизацию потребовалось бы выделить миллионы евро. Медведи переедут в другие зоопарки. Освободившуюся площадь отдадут морским львам.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Эльбской филармонии - два года

    12.01.2019, Гамбург • Эльбскую филармонию открыли два года назад. За это время на смотровой площадке в этом комплексе побывало 8,5 млн человек - до 16 тыс. ежедневно. Новый символ города вошел в число самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии, первое место среди которых занимает Кельнский собор - до 30 тыс. посетителей ежедневно. На концертах побывало 1,76 млн человек.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    День немецкого яблока

    11.01.2019, Гамбург • Яблоки в Германии в особой рекламе не нуждаются - ни отечественные, ни импортные. В рейтинге популярности фруктов они занимают здесь первое место - 23,5 кг на каждого жителя ежегодно. Десять лет назад даже придумали праздник - День немецкого яблока, отмечаемый 11 января. На этот раз организаторы акции решили, в частности, раздать 30 тысяч яблок в скоростных поездах ICE.

  • Броккен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Поезд под снегом

    10.01.2019, Броккен • Каждый год узкоколейной дорогой на гору Броккен в Гарце пользуется около 650 тысяч туристов. В среду, 9 января, состав попал в снежную бурю и застрял недалеко от конечной остановки. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов. Полностью откопать все вагоны в этот день не удалось, поэтому обратно туристов доставили на автобусах.

  • Штольберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пробки из-за снегопада

    09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Новости из берлоги

    08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Восьмого января детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.

  • Вайденталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Чемпионат по метанию елок

    07.01.2019, Вайденталь • Каждый год в Рейнланд-Пфальце после праздников проводят троеборье по метанию рождественских елок. Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья. Допинг на этих состязаниях разрешен - многие участники разогреваются при помощи глинтвейна.

  • Трир

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Как колядуют в Германии

    06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. Тысячи детей (Sternsinger), одетых в костюмы евангельских королей Каспара, Бальтазара и Мельхиора, ходят по домам, поют песни и собирают деньги на благотворительные нужды. Мощи трех волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Елки для зоопарка

    05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных они - настоящий деликатес. Эта фотография была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде.

  • Эрфурт

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пятидневный носорог

    03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Для посетителей вход в павильон открыли через пять дней. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышками.

  • Штральзунд

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Затишье перед бурей

    02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. В городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.

  • Бургхаузен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Самый длинный замок Европы

    01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.


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Контекст

Кадр за кадром - Февраль 2019  

Кадр за кадром - Январь 2019  

Ссылки в интернете

www.staedelmuseum.de

Информация о выставке на сайте музея Штедель

Аудио- и видеофайлы по теме

Новый Старый город  

Франкфурт-на-Майне - город культуры  

Аэропорт Франкфурта станет экологичнее  

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