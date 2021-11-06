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Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев является вторым президентом Узбекистана. Он пришел к власти в декабре 2016 года после смерти бессменного лидера страны Ислама Каримова.

Мирзиёев с 2003 по 2016 год занимал пост премьер-министра страны.

09/06/2016 September 6, 2016. Prime Minister of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Forum Palace, a Samarkand residence of the President of Uzbekistan. Alexei Druzhinin/Sputnik (c) picture-alliance/dpa/Sputnik/A. Druzhinin

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал демократические реформы 06.11.2021

На своей инаугурации вступивший во второй срок президентских полномочий Мирзиёев заявил о том, что главной целью реформ станет децентрализация власти и передача части полномочий регионам.
In this photo taken from video, Uzbekistan's President Shavkat Mirziyoyev remotely addresses the 76th session of the United Nations General Assembly in a pre-recorded message, Tuesday, Sept. 21, 2021 at UN headquarters. (UN Web TV via AP)

ЦИК Узбекистана объявил о победе Мирзиёева на выборах президента 25.10.2021

Наблюдатели от ОБСЕ не увидели на президентских выборах в Узбекистане настоящей конкурентной борьбы между претендентами. Как и ожидалось, победителем выборов ЦИК объявил действующего президента Шавката Мирзиёева.
Voters gather at a polling station during the presidential election in Tashkent, Uzbekistan, Sunday, Oct. 24, 2021. President Shavkat Mirziyoyev, who has relaxed many of the policies of his dictatorial predecessor but has made little effort at political reform, is expected to win a new term by a landslide against weak competition in an election Sunday. (AP Photo)

В Узбекистане завершилось голосование на президентских выборах 24.10.2021

Явка на президентских выборах в Узбекистане превысила 80 процентов, ожидается переизбрание на второй срок действующего главы государства Шавката Мирзиёева.
TASHKENT, UZBEKISTAN - SEPTEMBER 01: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - PRESIDENCY OF UZBEKISTAN / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev attends celebrations held to mark the 30th Independence Day at New Uzbekistan Park near the Monument of Independence in Tashkent, Uzbekistan on September 01, 2021. Presidency of Uzbekistan / Handout / Anadolu Agency

Выборы президента Узбекистана. Мирзиёева переоценили? 23.10.2021

Кто борется за пост президента Узбекистана, каковы шансы действующего главы государства Шавката Мирзиёева и других кандидатов, и чего ждать от этого голосования и после него?
21.01.2019, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (r, CDU) und Schawkat Mirsijojew, Präsident von Usbekistan, kommen zu einer Pressekonferenz vor ihrem Gespräch im Bundeskanzleramt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Лидеры ФРГ и Узбекистана обсудили действия по эвакуации людей из Афганистана 18.08.2021

Ангела Меркель и Шавкат Мирзиёев высказались за согласованность в действиях властей обеих стран при организации гуманитарных авиарейсов для эвакуации граждан из Афганистана.
Bildnummer: 54774315 Datum: 23.04.2010 Copyright: imago/imagebroker Parlaments-und Verwaltungsgebäude am Platz der Unabhängigkeit, Taschkent, Usbekistan, Zentralasien Reisen kbdig xdp xo0x 2010 quer Highlight am Architektur asiatisch asiatische asiatischer asiatisches Asien außen Außenansicht Außenansichten Außenaufnahme aussen Aussenansicht Aussenansichten Aussenaufnahme Aussenaufnahmen Bauwerk Bauwerke bei Cities City der draußen draussen Gebäude Gebaeude Gewässer Gewaesser Großstädte Großstadt Grossstadt Grossstaedte Häuser Haeuser Hauptstädte Hauptstadt Hauptstaedte Haus Hochhäuser Hochhaeuser Hochhaus menschenleer Metropole modern moderne moderner modernes niemand Parlaments Parlaments-und Parlamentsgebäude Parlamentsgebaeude Platz Politik politisch politische politischer politisches Regierungsgebäude Regierungsgebaeude Städte städtisch städtische städtischer städtisches Stadt Stadtansicht Stadtansichten Staedte staedtisch staedtische staedtischer staedtisches Tag Tage Tageslicht tagsüber tagsueber Taschkent Unabhängigkeit Unabhaengigkeit und urban urbane urbaner urbanes Usbekistan Verwaltung Verwaltungsgebäude Verwaltungsgebaeude Wasser Zentralasien Bildnummer 54774315 Date 23 04 2010 Copyright Imago image broker Parliament and Administration Building at square the Independence Tashkent Uzbekistan Central Asia Travel Kbdig XDP xo0x 2010 horizontal Highlight at Architecture Asian Asia tables Asian Asia table Asia exterior exterior view Outside view exterior exterior view Outside view Outside Building Structures at CITIES City the outside outside Building Building Waters Water Major cities Big city Big city Metropolitan Houses Houses Capitals Capital Capitals House High-rise buildings Hochhaeuser Skyscraper deserted Metropolis Modern Modernism modern Modern Nobody Parliament Parliament and Parliament buildings Parliament building square politics politically political political political one Government buildings Regierungsgebaeude Cities urban Municipal Urban Municipal City City view City views Cities urban urban urban urban Day Days Daylight during the day during daytime Tashkent Independence Independence and Urban urbane urban Urban Uzbekistan Administration Administration Building Verwaltungsgebaeude Water Central Asia © picture-alliance/dpa/B.von Jutrczenka

О чем и почему спорят в интернете блогеры и политики в Узбекистане 28.04.2021

Столкновения взглядов на внутреннюю политику в соцсетях - реальность публичного пространства в Узбекистане. Вокруг чего ломают копья местные блогеры, и далеки ли они от народа?
21.01.2019, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (r, CDU) und Schawkat Mirsijojew, Präsident von Usbekistan, kommen zu einer Pressekonferenz vor ihrem Gespräch im Bundeskanzleramt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Канцлер ФРГ обсудила с президентом Узбекистана права человека и борьбу с COVID-19 12.03.2021

В ходе онлайн-саммита Ангела Меркель и Шавкат Мирзиёев отметили важность укрепления сотрудничества в сферах защиты прав человека, борьбы с коррупцией и гендерного равенства.
Unterzeichnung des Abkommens Ueber die Nutzung des Flughafens Termez. --- Das Bild wurde in Taschkent am 11/12/2005 gemacht --- Das Bild gehoert Herrn Prof. Pflueger. Links, sitzend, auf dem Bild Friedbert Pflueger

Чем Узбекистан поможет Афганистану? Эксперт о Термезе и планах Ташкента 08.10.2020

Нужно ли властям Узбекистана поддерживать переговоры с талибами, и чем Запад поддержит Центральную Азию после того, как его войска покинут Афганистан? Интервью с немецким экспертом.
TASHKENT, UZBEKISTAN - DECEMBER 28: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - PRESIDENCY OF UZBEKISTAN / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev (Far C) addresses the parliament members regarding socio-economic development of the country and plans for 2019 in Tashkent, Uzbekistan on December 28, 2018. Presidency of Uzbekistan / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Узбекистане проходят первые парламентские выборы после смерти Каримова 22.12.2019

Более 20 миллионов избирателей Узбекистана выбирают членов Законодательной палаты Олий мажлиса. К выборам допущены пять партий. 65 процентов кандидатов баллотируются впервые.
Bildnummer: 52199688 Datum: 22.07.2007 Copyright: imago/imagebroker/auth Neues Parlament (li.) und Springbrunnen auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Taschkent - Usbekistan, Landschaft; 2007, Taschkent, Platz, Plätze, Brunnen, Neue, Parlament, Parlamentsgebäude; , quer, Kbdig, Einzelbild, Usbekistan, , Reisen, Asien Copyright: Imago/Imagebroker/auth

Журнал The Economist назвал Узбекистан страной года 19.12.2019

Эксперты The Economist отметили реформы, инициированным узбекским президентом Шавкатом Мирзиёевым. Они позволили республике обойти Новую Зеландию, Северную Македонию и Судан в борьбе за звание страны года.
29.05.2019, Usbekistan, Taschkent: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender steigen auf dem Flughafen Taschkent in ein Flugzeug der Flugbereitschaft der Bundeswehr, um weiter nach Urgantsch zu fliegen. Abdulla Aripow (2.v.l.), Ministerpräsident von Usbekistan, verabschiedet sie. Bundespräsident Steinmeier und seine Frau sind zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Usbekistan. Sie werden von zahlreichen Wirtschaftsvertretern und Kulturschaffenden begleitet. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Комментарий: Схватка за Ташкент - АЭС против Volkswagen 01.06.2019

Кремлю не удается восстановить монопольное влияние в центральноазиатских республиках. Каждая новая смена власти там создает для России все новые сложности, считает Иван Преображенский.
28.05.2019, Usbekistan, Taschkent: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) und Schawkat Mirsijojew, Präsident von Usbekistan, äußern sich bei einer Pressekonferenz nach ihrem Gespräch in der Residenz Koksaroy. Bundespräsident Steinmeier und seine Frau sind zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Usbekistan. Sie werden von zahlreichen Wirtschaftsvertretern und Kulturschaffenden begleitet. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Президент Германии призвал власти Узбекистана к дальнейшим реформам 28.05.2019

Берлин с уважением наблюдает за успехами Ташкента в политике и экономике, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе госвизита в Узбекистан. Германия намерена выделить республике более 120 млн евро.
21.01.2019, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) begrüßt Schawkat Mirsijojew, Präsident von Usbekistan, mit militärischen Ehren am Schloss Bellevue. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Что говорят в Берлине о реформах в Узбекистане? 21.01.2019

В Германию приехал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Начатые им реформы пробудили интерес у немецких промышленников и вызвали неоднозначную реакцию правозащитников.
21.01.2019, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (r, CDU) und Schawkat Mirsijojew, Präsident von Usbekistan, äußern sich bei einer Pressekonferenz vor ihrem Gespräch im Bundeskanzleramt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Меркель обещает президенту Узбекистана "совместные проекты" 21.01.2019

Канцлер ФРГ поблагодарила Шавката Мирзиёева за помощь в переброске немецких войск в Афганистан. В Ташкенте ожидают "миллиардных инвестиций" немецкого капитала.

Fotos zum Thema Weltbank-Bericht zu Rogun-Wasserwerk, Aktien des Rogun-Wasserwerks Bild: Korrespondent in Duschanbe Galim Fackhutdinow in August 2014

В Таджикистане запустили Рогунскую ГЭС. Что дальше? 16.11.2018

В Таджикистане был запущен первый генератор Рогунской ГЭС, против строительства которой выступал не только Узбекистан. Президент Рахмон рад успеху. Но каковы перспективы Рогуна?
ARCHIV 2006*******Tashkent, UZBEKISTAN: (FILES) Uzbek family-farmers weed their beds of cotton at their field outside the capital of Uzbekistan, Tashkent, 20 May 2005. Uzbekistan produced 1.19 million tonnes of cotton fibre in 2005, a 21.6 percent increase on the previous year, the state statistics agency Goskomstat said 07 February 2006. (c) Getty Images/AFP/D. Sinyakov

Как президент Узбекистана рассердился на чиновников из-за фотографии 06.11.2018

Фотография из Ташкентской области испортила карьеру десятку узбекских чиновников. Был отправлен в отставку вице-премьер страны. Следует ли президенту Мирзиёеву ожидать сопротивления элиты?
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