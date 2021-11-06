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Мирзиёев является вторым президентом Узбекистана. Он пришел к власти в декабре 2016 года после смерти бессменного лидера страны Ислама Каримова.
Мирзиёев с 2003 по 2016 год занимал пост премьер-министра страны.
На своей инаугурации вступивший во второй срок президентских полномочий Мирзиёев заявил о том, что главной целью реформ станет децентрализация власти и передача части полномочий регионам.
Наблюдатели от ОБСЕ не увидели на президентских выборах в Узбекистане настоящей конкурентной борьбы между претендентами. Как и ожидалось, победителем выборов ЦИК объявил действующего президента Шавката Мирзиёева.
Явка на президентских выборах в Узбекистане превысила 80 процентов, ожидается переизбрание на второй срок действующего главы государства Шавката Мирзиёева.
Кто борется за пост президента Узбекистана, каковы шансы действующего главы государства Шавката Мирзиёева и других кандидатов, и чего ждать от этого голосования и после него?
Ангела Меркель и Шавкат Мирзиёев высказались за согласованность в действиях властей обеих стран при организации гуманитарных авиарейсов для эвакуации граждан из Афганистана.
Столкновения взглядов на внутреннюю политику в соцсетях - реальность публичного пространства в Узбекистане. Вокруг чего ломают копья местные блогеры, и далеки ли они от народа?
В ходе онлайн-саммита Ангела Меркель и Шавкат Мирзиёев отметили важность укрепления сотрудничества в сферах защиты прав человека, борьбы с коррупцией и гендерного равенства.
Нужно ли властям Узбекистана поддерживать переговоры с талибами, и чем Запад поддержит Центральную Азию после того, как его войска покинут Афганистан? Интервью с немецким экспертом.
Более 20 миллионов избирателей Узбекистана выбирают членов Законодательной палаты Олий мажлиса. К выборам допущены пять партий. 65 процентов кандидатов баллотируются впервые.
Эксперты The Economist отметили реформы, инициированным узбекским президентом Шавкатом Мирзиёевым. Они позволили республике обойти Новую Зеландию, Северную Македонию и Судан в борьбе за звание страны года.
Кремлю не удается восстановить монопольное влияние в центральноазиатских республиках. Каждая новая смена власти там создает для России все новые сложности, считает Иван Преображенский.
Берлин с уважением наблюдает за успехами Ташкента в политике и экономике, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе госвизита в Узбекистан. Германия намерена выделить республике более 120 млн евро.
В Германию приехал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Начатые им реформы пробудили интерес у немецких промышленников и вызвали неоднозначную реакцию правозащитников.
Канцлер ФРГ поблагодарила Шавката Мирзиёева за помощь в переброске немецких войск в Афганистан. В Ташкенте ожидают "миллиардных инвестиций" немецкого капитала.
В Таджикистане был запущен первый генератор Рогунской ГЭС, против строительства которой выступал не только Узбекистан. Президент Рахмон рад успеху. Но каковы перспективы Рогуна?
Фотография из Ташкентской области испортила карьеру десятку узбекских чиновников. Был отправлен в отставку вице-премьер страны. Следует ли президенту Мирзиёеву ожидать сопротивления элиты?
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