 О чем и почему спорят в интернете блогеры и политики в Узбекистане | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 28.04.2021

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Мир

О чем и почему спорят в интернете блогеры и политики в Узбекистане

Столкновения взглядов на внутреннюю политику в соцсетях - реальность публичного пространства в Узбекистане. Вокруг чего ломают копья местные блогеры, и далеки ли они от народа?

Здание парламента Узбекистана

Здание парламента Узбекистана

При новом президенте Узбекистана Шавкате Мирзиёеве в стране заметно оживилась общественная жизнь, что коснулось также и местных соцсетей и блогосферы. Дискуссии там порой вызывают столкновения представителей различных мнений и взглядов. О последних громких примерах, их подоплеке и значимости - DW.   

Националисты, консерваторы и либералы в узбекистанских соцсетях

22 апреля СМИ в Узбекистане сообщили о вполне ординарном событии - конференции на тему "Обеспечение прав и свобод человека - основа всех реформ в Узбекистане". Она прошла накануне в Ташкентском филиале российского университета нефти и газа имени Губкина. Примечательно то, что принявшую участие в мероприятии республиканского омбудсмена Ферузу Эшматову студенческая аудитория попросила прокомментировать недавние заявления известного местного политика, главы Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Алишера Кадырова, касающиеся изучения русского языка в школах.

Напомним, что в середине апреля Кадыров в своем телеграм-канале высказал сожаление, что у узбеков становится привычным "направлять своих детей на получение образования на русском языке" и что в Ташкенте увеличилось число школ, в которых не ведется преподавание на узбекском языке. "К сожалению, более 90 процентов учащихся таких школ - узбеки", - констатировал политик и сделал вывод, что изучение русского языка с малых лет стимулирует узбеков к миграции. А дети, по его мнению, заканчивают школу "с презрением к национальным ценностям, Родине и духовности". Это заявление было обнародовано в местных СМИ, а в социальных сетях оно вызвало бурную реакцию и острые дискуссии.

Вид на Ташкент

Вид на Ташкент

По словам живущего в Узбекистане журналиста Алишера Назарова (имя изменено), в узбекском интернет-сообществе явно обозначилось разделение на группировки, борьба между которыми становится все более ожесточенной. Среди них Назаров выделяет три условных лагеря - националистов, выступающих за сохранение узбекского языка и культурных ценностей, религиозных консерваторов, требующих введения более строгой цензуры в том, что касается общественных нравов, и либералов - тех, кто хотел бы видеть Узбекистан более светским и открытым.

Собеседник DW напоминает, что если еще пару лет назад острые дискуссии могли вестись на бытовые и социальные темы, то теперь полем столкновения мнений стали идеология и внутренняя политика страны.

Дискуссия о русском языке и о коротких носках как показатель общественной активности

В частности, есть блогеры, которые согласны с Кадыровым, и их устраивает то, что он называет себя националистом. Но, констатирует Алишер Назаров, в реакции на высказывания главы Демократической партии преобладает критика его позиции. Многие сетевые комментаторы - как на русском, так и на узбекском языках - отмечают, что подобные заявления ведут к расколу общества и что без русского или без иного иностранного языка в условиях серьезной проблемы с занятостью в республике ее жителю трудно будет найти работу. Эхо этой сетевой дискуссии и докатилась до омбудсмена Ферузы Эшматовой, участвовавшей в конференции.

Узбекская молодежь - девушки сидят на скамейке

Узбекская молодежь

Эшматова, в свою очередь, не отмолчалась, а ответила студентам, что выбор языка обучения является конституционным правом граждан, а высказывание парламентария - его личной точкой зрения в рамках плюрализма мнений. И добавила, что ее собственный ребенок учится в русской школе.

Еще одна околошкольная интернет-дискуссия, развернувшаяся в эти дни в Ташкенте, также оказалась непосредственно связанной с идеологией. Группа активистов занялась фотографированием школьников, носивших короткие модные носки. Фотографии были выставлены в Сеть и снабжены комментариями, из которых следовало, что ношение таких носков - это пропаганда ЛГБТ. Анонимные фотографы себя позиционировали как неравнодушных школьников и школьниц старших классов. Между тем Алишер Назаров указывает, что в комментариях этих активистов явно прослеживается крайне консервативное толкование ислама.

К счастью для любителей коротких носков на одной из фотографий оказался сын советника Минюста Узбекистана Шахнозы Соатовой, которая ведет собственный телеграмм-канал. Соатова разместила в нем посты с критикой акции неравнодушных школьников, а вслед за ней со сходными комментариями выступили другие блогеры и общественные деятели. На вспыхнувшую дискуссию пришлось отреагировать министерству народного образования Узбекистана. Там заявили, что не давали школам никаких указаний на сей счет и сейчас изучают произошедшее.

Избиение блогера в Ташкенте и запрет на сериалы

Напомним, что 29 марта большая группа консервативно настроенных людей в центре Ташкента с криками "Аллах акбар" атаковала молодежь, находившуюся там. Пострадали несколько человек. За день до этого был сильно избит известный блогер Миразиз Бозоров, который известен как противник консервативных взглядов на жизнь социума и защитник прав ЛГБТ. Участники акции позже объяснили свои действия тем, что приняли молодых людей за представителей ЛГБТ-сообщества.

Алишкер Назаров отмечает, что с началом мусульманского поста настойчивость сторонников крайне консервативного толкования ислама в Узбекистане заметно усилилась. "На днях группа имамов выступила с требованием запретить иностранные, в первую очередь, турецкие и российские сериалы, где показывают слишком вольно одетых женщин. Тенденция пугает, поскольку все чаще высказываются консервативные взгляды на ислам, которые больше характерны для медресе в Пакистане, а не для Узбекистана", - констатирует журналист.

Он также обращает внимание на то, что сам президент Шавкат Мирзиёев не раз демонстрировал свою гораздо большую лояльность к усилению религиозности в обществе, нежели это было принято при правлении его предшественника Ислама Каримова.

Ислам Каримов

Ислам Каримов (фото их архива)

С другой стороны, либерально настроенные лица в соцсетях сопротивляются наступлению религиозных консерваторов. Так, две женщины, депутаты республиканского парламента, в своих постах недавно указали на то, что численность мечетей стала превосходить число школ, и предложили сперва предоставлять детям хорошее образование, чтобы потом те сами осознанно приходили к религии.

Плоды либерализма или контролируемое оживление публичной сферы?

Все эти события в совокупности дают картину заметного оживления общественной жизни в республике при Шавкате Мирзиёеве. При этом, как пояснил DW на условии анонимности один из российских политологов, специализирующихся на изучении Узбекистана, необходимо отдавать себе отчет в том, что либерализация, объявленная в общественной и экономической сферах Мирзиёевым после его прихода к власти, имеет свою внутреннюю логику и не может не привести к выплеску в публичное пространство взглядов определенных групп, в том числе достаточно радикальных.

Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев

Но переоценивать свободу высказываний политиков и общественных деятелей и дискуссий в целом не следует, эта свобода в значительной мере контролируется администрацией президента Узбекистана, добавил эксперт. Эту точку зрения разделяет и ташкентский политолог Юрий Черногаев.

По его оценке, выступление депутата Алишера Кадырова по поводу предпочтений узбекских школьников - один из примеров того, как создаются информационные поводы для споров и обсуждений, которые мало на что влияют, поскольку планы в сфере идеологии, развития образования и национальной культуры разрабатываются совсем в других кабинетах и от такого рода дискуссии не зависят.

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    Автор: Анатолий Вайскопф


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