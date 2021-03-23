Почему США хотят отменить поправку Джексона-Вэника в отношениях с Узбекистаном?

Двое американских конгрессменов, Трент Келли и Дон Бэкон, внесли на рассмотрение Конгресса законопроект, прекращающий применение поправки Джексона-Вэника в отношении Узбекистана. Такая поправка, внесенная в американский "Закон о торговле" в 1974 году, ограничивает экономические связи США с государствами, в которых, по мнению Вашингтона, нарушаются права человека.

Реформы в Узбекистане и партнерство с США

Законопроект о снятии поправки с Узбекистана вносится в Конгресс впервые, и, как сообщают СМИ, сейчас это сделано на том основании, что "США и Узбекистан значительно расширили двустороннее стратегическое и экономическое партнерство и стремятся к его дальнейшему углублению".

Ташкент. Площадь Независимости

Кроме этой причины, конгрессмены, внесшие законопроект, указывают на демократические реформы в республике и выполнение ряда требований, которые содержатся в поправке Джексона-Вэника. Со ссылкой на посольство США в Узбекистане СМИ отмечают, что законопроект предлагает установить "режим нормальных торговых отношений" для товаров из Узбекистана.

Впрочем, бизнес между США и Узбекистаном и раньше де-факто не ограничивался поправкой Джексона-Вэника, отмечает ташкентский политолог Юрий Черногаев. В отношении Узбекистана Конгресс США ежегодно принимает временное освобождение от действия поправки. По его словам, в Америке Узбекистан - при всей неоднозначности ситуации в этой стране - считают региональным партнером, роль которого в геополитическом противостоянии с КНР и с Россией в Вашингтоне считают очень важной. Следует ли из этого, что внесение законопроекта об отмене поправки именно сейчас объясняется именно этим?

Кровопролитие в Андижане и лидерство в Центральной Азии

Живущий в Великобритании бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин неоднократно контактировал с членами нынешней администрации США, включая президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена. По его словам, за внесением нынешнего законопроекта двумя конгрессменами стоит многолетняя слаженная деятельность МИДа и комитета международных отношений парламента Узбекистана в странах ЕС и в США.

Акежан Кажегельдин

Кроме того, это заслуга нового руководства республики. "Я внимательно - и не только по публикациям в СМИ - слежу за тем, что происходит в Узбекистане. Там при новой власти создаются предпосылки для позитивной повестки, страна становится лидером постсоветской Центральной Азии во многих отношениях . При этом у нового руководства нет ни дипломатических, ни политических конфликтов с США и с ЕС. Кровопролитие 2005 года в Андижане , отравлявшее отношения с Западом при власти Ислама Каримова, сейчас как бы отложено в сторону", - пояснил Кажегельдин в интервью DW.

Политолог Юрий Черногаев указывает на то, что инициатива конгрессменов может быть связана с намерением Узбекистана вступить в ВТО, чему сейчас Америка готова способствовать, и что трудно совместимо с действием поправки Джексона-Вэнника. При этом, по его словам, в самом Ташкенте среди экспертов нет единодушия по поводу участия в ВТО. Он также отмечает, что известие о новом американском законопроекте, отменяющем поправку, пока не получило в самом Узбекистане широкого освещения в СМИ.

Поправка Джексона-Вэнника и роль Ташкента в Афганистане

Акежан Кажегельдин, в свою очередь, выделяет другой аспект намерения отменить поправку: США отводят Ташкенту значительную роль в программе, которая должна ответить на вопрос, что будет в Афганистане после вывода оттуда коалиционных войск НАТО.

Военнослужащие США в Афганистане

"Политика США в отношении Узбекистана имеет самостоятельное значение и жестко не связана с Афганистаном. Но Ташкент доказал свои союзнические способности для нужд коалиции в Афганистане, созданной США против "Талибана". И в сценарии вывода войск оттуда новая администрация в Белом доме отводит Узбекистану первостепенную роль", - так политик, с 2001 года не раз консультировавший Белый дом по вопросам Центральной Азии, обозначил еще одну причину, по которой в Конгрессе именно сейчас поднят вопрос об отмене поправки, неприятной для Ташкента.

В интервью DW Кажегельдин высказал однозначную уверенность в том, что законопроект Трента Келли и Дона Бэкона будет принят Конгрессом, а затем утвержден Джо Байденом. "Авторы законопроекта его пробьют, хотя сопротивление ему и критика в адрес Узбекистана будут ощутимыми, ведь на многие неприятные вопросы, касающиеся недавнего прошлого, Ташкент еще не ответил, - указывает Акежан Кажегельдин. - А сейчас многих беспокоит, что у президента Шавката Мирзиёева, который собрался на второй срок, нет конкурента".

Узбекистану нужны иностранные инвестиции

Он подчеркивает, что республике еще очень многое предстоит сделать в том, что касается экономических прав и свобод. И это в стране, народ которой "генетически" восприимчив к рынку.

"Рынок в Узбекистане не умирал даже во времена СССР, когда Москва старалась пресекать капиталистические отношения. Теперь в республике ожидают рывка в сторону свободного рынка. При этом стране надо думать о создании массы рабочих мест, об обеспечении быстро растущего населения не только работой, но и хлебом насущным, и пенсиями. Страна как в воздухе нуждается в инвестициях, и в Ташкенте рассчитывают на их поступления от Запада", - объясняет Акежан Кажегельдин заинтересованность Узбекистана в развитии торгово-экономических связей с США и другими западными странами.

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