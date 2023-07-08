Выборы в Узбекистане: Мирзиёев на пути к бесконечной власти?

В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы. По мнению экспертов, они укрепят власть действующего президента Шавката Мирзиёева. Кто составит ему конкуренцию и в каких условиях пройдут выборы?

В воскресенье, 9 июля, в Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы. Их проведение действующий президент Шавкат Мирзиёев объяснил необходимостью срочных политических, социальных и экономических реформ в условиях сложных глобальных и региональных вызовов. Соответствующий указ он подписал двумя месяцами ранее - 8 мая.

Почему проводятся досрочные выборы

30 апреля в Узбекистане состоялся референдум, в результате которого были внесены значительные изменения в конституцию страны. Поправки предусматривают продление президентского срока с пяти до семи лет и позволяют Мирзиёеву обнулить предыдущие сроки на посту главы государства. Таким образом в случае переизбрания он может оставаться у власти два срока подряд - до 2037 года. В ранее действовавшем законодательстве возможность проведения досрочных выборов президента предусматривалась только в случае, когда глава государства не мог выполнять свои обязанности в течение трех месяцев. Также в предыдущей версии конституции отсутствовала статья, предусматривающая возможность обнуления президентских сроков.

Шавкат Мирзиёев на избирательном участке в апреле 2023 года Фото: Uzbekistan's Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance

По мнению Темурa Умаровa, научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, причиной проведения досрочных выборов является желание Мирзиёева укрепить свою власть. "Администрация президента была встревожена Каракалпакскими протестами, происходившими в Узбекистане во второй срок правления Шавката Мирзиёева. Они решили, что, покa Мирзиёев пользуется определенной популярностью в обществе, необходимо закрепить эту поддержку юридически", - отметил эксперт в интервью DW.

Массовые протесты в Нукусе, столице Автономной Республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, начались 1 июля 2022 года. Их участники выступaли против попытки властей страны внести изменения в конституцию, которые предусматривали отмену автономии республики Каракалпакстан. В ходе протестов, по официальным данным, погибли 18 человек, а 243 получили ранения. В результате протестов президент Мирзиёев заверил, что не будет менять статьи конституции, касающиеся автономии, за исключением статьи 73-й о границах Каракалпакстана.

Президентская гонка: что известно о кандидатах?

На выборах 9 июля за пост главы государства борются четыре кандидата, выдвинутые парламентскими партиями страны. Либерально-демократическая партия Узбекистана в очередной раз выдвинула кандидатуру Шавката Мирзиёева. 66-летний Мирзиёев в первый раз был избран президентом страны на внеочередных выборах 2016 года получив 88,6% голосов. В октябре 2021 года был переизбран на второй пятилетний срок, набрав 80,1% голосов.

Кандидатом от Народно-демократической партии является Улугбек Иноятов, который занимает должность заместителя спикера Законодательной палаты Олий Мажилиса. Социал-демократическая партия "Адолат" выдвинула Робахон Махмудову, первого заместителя председателя Верховного суда Республики Узбекистан. Экологическая партия поддержала кандидатуру Абдушукура Хамзаева, председателя Исполкома Центрального совета партии, на пост президента Республики Узбекистан.

Конституционный референдум в Узбекистане в апреле 2023 года Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Независимый политолог Рафаэль Саттаров в интервью DW подчеркнул, что ожидать сюрпризов не стоит: "Это самые серые выборы в истории. Люди даже не знают о других кандидатах на пост президента, кроме Мирзиёева. Их имена неизвестны и сразу будут забыты, поэтому говорить о оппозиции не имеет и смысла".

"У Мирзиёева есть значительное преимущество перед другими кандидатами: он имеет поддержку народа и партий. Все парламентские партии открыто заявляют, что их видение полностью соответствует политике Мирзиёева", - добавил Темур Умаров.

Узбекистан до и после Мирзиёева: что изменилось

В сентябре 2016 года, сразу после вступления в должность, Мирзиёев приступил к реализации социально-экономических реформ и активно стремился избежать ассоциаций с жестким режимом своего покойного предшественника Ислама Каримова, с которым он проработал 13 лет в качестве главы Кабмина.

Одним из значительных достижений Мирзиёева на посту президента Узбекистана стала либерализация валютной политики, которая устранила существенное препятствие для иностранных инвестиций и внешней торговли. Согласно указу Мирзиёева, подписанному 2 сентября 2017 года, курс узбекского сума стал определяться Центробанком на основе результатов торгов на валютной бирже. Это позволило сформировать эффективный рынок с открытой конкуренцией и расширить возможности для торговли и обмена валютой, а также для свободного передвижения за границей. Предыдущая валютная политика создавала ряд ограничений: например, экспортеры были обязаны продавать валютную выручку государству, а компании с иностранным участием иногда не могли перевести свои средства за границу в течение месяцев.

На посту президента Мирзиёеву также удалось хотя бы отчасти преодолеть внешнеполитическую изоляцию Узбекистана, которая сложилась за годы правления Ислама Каримова. В частности, Мирзиёеву удалось наладить отношения с соседним Кыргызстаном и Таджикистаном. В 2017 году президент Узбекистана активно развивал дипломатические связи с Кыргызстаном. Он подписал 42 документа, в которых были достигнуты соглашения о разделении границ и реализации совместных проектов, включая строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 и железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Ночной Ташкент Фото: Vladimir Smirnov/TASS/dpa/picture alliance

В 2018 году президенты Узбекистана и Таджикистана, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, подписали 27 совместных документов. Эти документы позволили гражданам обеих стран свободно путешествовать без необходимости получения визы. Кроме того, пограничные службы приняли решение открыть все существующие автомобильные пункты пропуска, также было достигнуто соглашение относительно строительства Рогунской ГЭС.

Кроме того, в отличие от своего предшественника Мирзиёеву удается активно поддерживать контакт с населением. Как поясняет Темур Умаров, "очень популярным стал формат обращения к президенту через личные страницы в социальных сетях, таких как Facebook или Telegram". По мнению эксперта, власть также уделяет большое внимание скандалам и фейкам в социальных сетях и регулярно выступает с опровержениями по различным событиям.

Запрос общества на перемены: чем ответит Мирзиёев?

Впрочем, эксперты опрошенные DW, указывают и на вызовы, которые до сих пор стоят перед страной. Одной из серьезных проблем остается коррупция и злоупотребление властью, указывает Саттаров. Это явление - не новое для Узбекистана, отмечал он в опубликованной в мае авторской колонке для CarnegiePolitika.

"Скорее, новое тут - это атмосфера большей открытости, которой Мирзиёев пытался завоевать общественные симпатии в первые годы правления, а также ожидания общества, сильно выросшие от реформаторской риторики властей", - пишет Саттаров. При Каримове люди жили хуже, но возмущаться было бесполезно, рассуждает эксперт и добавляет: "А вот Мирзиёев с его реформами задрал планку ожиданий в обществе. Новому президенту нужно было перестать ассоциироваться с предшественником и набирать собственную популярность, а теперь за это нужно расплачиваться".

При этом в обществе есть ожидание, что власти будут продолжать преобразования в соответствии с озвученными ранее целями, указывает Саттаров, отмечая, однако, что запрос общества на перемены теперь противоречит потребностям самого Мирзиёева, "которому заигрывания с большей демократией и открытостью мешают консолидировать власть".

"Узбекские власти понимают, что дальше это расхождение между устремлениями общества и президента будет только расти. Поэтому торопятся обнулить сроки Мирзиёева и поскорее переизбрать его снова - теперь уже на семь лет вместо пяти", - пишет Саттаров.

Темур Умаров, в свою очередь, считает, что необходимо давать людям возможность влиять на свою жизнь путем улучшения институтов власти. "Однако Мирзиёев не сможет сделать этого, поскольку это автоматически ослабит его личную власть и власть монополистов, которые управляют Узбекистаном", - подвел итог в беседе с DW эксперт".

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