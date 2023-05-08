В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы

Указ о проведении досрочных выборов главы государства подписал президент страны Шавкат Мирзиёев. До сих пор такие выборы были возможны, лишь если президент не в состоянии исполнять свои обязанности в течение 3 месяцев.

В Узбекистане пройдут внеочередные президентские выборы. О подписании соответствующего указа в понедельник, 8 мая, объявил действующий глава государства Шавкат Мирзиёев.

Мирзиёев заявил, что ему необходим новый мандат для дальнейшего проведения реформ несмотря на то, что в рамках действующего пятилетнего мандата он пробыл на посту главы государства менее двух лет. "В нынешнем ситуации, когда в мире и в нашем регионе преобладают острые и сложные процессы, выявление правильного и эффективного пути развития становится самым насущным и неотложным вопросом", - пояснил он.

Шавкат Мизиёев не уточнил, когда именно пройдут досрочные выборы. Согласно действующему законодательству, их дата должна быть установлена как минимум за два месяца до их проведения. В Узбекистане - стране с 35-миллионным населением - нет серьезных политических противников, которые могли бы противостоять Мирзиёеву на выборах, отмечает агентство Reuters.

Выборы в отсутствие реальной оппозиции

Ранее Мирзиеев подписал конституционный закон, позволяющий проведение досрочных выборов президента Узбекистана по решению действующего главы государства. Документ вступил в силу с момента его опубликования. Согласно действовавшему до сих пор законодательству, досрочные выборы президента в Узбекистане разрешалось проводить лишь в том случае, если действующий глава государства не имеет возможности исполнять свои обязанности в течение трех месяцев.

Объявленные Мирзиёевым выборы станут первыми после внесения поправок в конституцию об обнулении сроков его полномочий. Сейчас Мирзиёев находится на втором сроке президентства, и после вступления в силу изменений может вновь баллотироваться на этот пост. Согласно поправкам, срок президентских полномочий продлевается с пяти до семи лет. Поэтому теоретически Мирзиёев может оставаться у власти до 2042 года.

Впервые Шавкат Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года. Они были проведены через три месяца после смерти первого главы государства Ислама Каримова, находившегося на посту с 1989 года. На второй срок Мирзиеев пошел в 2021 году.

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