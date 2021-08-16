Лидеры ФРГ и Узбекистана обсудили действия по эвакуации людей из Афганистана

Эвакуационные авиарейсы из Афганистана стали предметом телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, состоявшегося в среду, 18 августа. В ходе беседы обе стороны особо подчеркнули, насколько важна согласованность в действиях властей при организации гуманитарных авиарейсов для эвакуации граждан из расположенного по соседству с Узбекистаном Афганистана, сообщили в президентском офисе в Ташкенте .

Германия использует столицу Узбекистана в качестве перевалочного пункта. Самолеты вооруженных сил ФРГ доставляют в ташкентский аэропорт эвакуированных из Кабула людей, а затем этих пассажиров переправляют чартерными рейсами в Германию. Для эвакуации беженцев из Афганистана, кроме аэропорта Ташкента, будет использоваться аэропорт города Навои на юге Узбекистана. Сообщение о том, что руководство Узбекистана открыло его для таких рейсов, обнародовано 18 августа.

Около 500 человек доставлено к вечеру 18 августа, самолетами Люфтваффе из Кабула в Ташкент. Согласно сведениям министерства иностранных дел ФРГ, среди пассажиров, находившихся на борту немецких эвакуационных рейсов, прибывших из Афганистана в узбекскую столицу, насчитывалось 189 немецких граждан и 202 афганца, сотрудничавших с немецкими организациями.

Блокпосты талибов мешают людям добраться до аэропорта

Около 2400 служащих из числа афганцев получили въездную визу в Германию перед приходом к власти в Афганистане радикального исламского движения "Талибан". Однако в действительности тех, кто на нее может претендовать, в разы больше. И в настоящее время перед Германией стоит цель - с помощью эвакуационных авиарейсов вывезти из страны как можно больше тех, кому при талибах грозит опасность. Как сообщили в министерстве внутренних дел Германии, такие беженцы получат разрешение на пребывание в ФРГ по гуманитарным причинам. Несколько федеральных земель уже заявили о готовности принять мигрантов.

В настоящее время ситуация такова, что многие из тех, кто пытается покинуть Афганистан, не могут добраться до кабульского аэропорта, поскольку талибы всюду установили блокпосты. В связи с этим посол Германии в Афганистане Маркус Поцель (Markus Potzel) вылетел в столицу Катара Доху, с тем чтобы договориться с "Талибаном" о предоставлении разрешения афганским сотрудникам немецких организаций на выезд из страны.

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