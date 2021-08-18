Правительство ФРГ одобрило мандат на эвакуацию из Афганистана

Правительство ФРГ в среду, 18 августа, одобрило мандат на уже ведущуюся операцию бундесвера по эвакуации из Афганистана немцев и афганцев, нуждающихся в защите. Мандат предполагает участие до 600 немецких военнослужащих в миссии, которая продлится предположительно до 30 сентября. Стоимость миссии оценивается в 40 млн евро.

Согласие бундестага, которое обычно получают заранее, будет запрошено позднее. Правительство аргументировало это "опасностью промедления" из-за сложной ситуации в сфере безопасности в Афганистане после захвата власти в этой стране боевиками исламского радикального движения "Талибан". В качестве цели миссии заявлена "военная эвакуация немецких граждан из Афганистана", а также, по возможности, "иностранцев, лиц, особо нуждающихся в защите, и представителей афганского гражданского общества".

Спасти жизни немцев и других нуждающихся в защите

"Речь идет, по сути, о том, чтобы спасти жизни немецких граждан, персонала из числа представителей мирового сообщества и других лиц, за которых Германия несет особую ответственность", - говорится в тексте постановления. В качестве правового обоснования операции кабинет приводит согласие ныне свергнутого правительства Афганистана на миссию бундесвера, которое остается в силе.

В рамках спасательной миссии самолеты бундесвера пока вывезли из аэропорта Кабула 269 человек, включая немцев, афганцев и граждан других государств. Первая группа в составе 131 человека уже прибыла в Германию после промежуточной остановки в столице Узбекистана Ташкенте. Правительство ФРГ находится под огнем критики из-за запоздалой и хаотичной эвакуации людей из Афганистана.

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