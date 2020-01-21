Что нужно знать о новом коронавирусе из Китая

Как быстро распространяется новый вид пневмонии?

Очень быстро. 22 января власти КНР сообщили, что за последние сутки опасный вирус выявлен еще у 100 пациентов: таким образом, общее число заразившихся им людей на данный момент возросло до 440. Большинство случаев заболевания зафиксированы в провинции Ухань, где в конце декабря и началась вспышка нового вида пневмонии. Коронавирус также диагностицирован как минимум у 15 медиков в этом городе.

Пассажиры на одном из вокзалов Пекина

Случаи заболевания зафиксированы и за пределами Китая - в Таиланде, Японии и Южной Корее. Появилась информация и о первом пациенте на Тайване, а также в США. Все эти люди недавно побывали в Ухане.

Между тем риск дальнейшего распространения вируса только повышается: 25 января в КНР начинают отмечать китайский Новый год, когда жители много путешествуют по стране и мобильность населения резко возрастает.

Всеобщее волнение из-за нового заболевания отразилось и на азиатских фондовых рынках, вызвав там падение биржевых индексов. Напротив, курсы гособлигаций и японской иены повысились, поскольку инвесторы опасаются тяжелых экономических последствий, аналогичных тем, что произошли в 2003 году из-за пандемии, вызванной вирусом SARS.

Как передается вирус?

Власти КНР подтвердили, что коронавирус нового типа способен передаваться в том числе от человека к человеку. Пока, однако, не выявлено никаких доказательств заражения воздушно-капельным путем.

Во многих аэропортах у пассажиров из Китая контролируют температуру тела

Между тем основным путем передачи вируса по-прежнему считается инфицирование от животных. Первые случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. По информации ряда СМИ, до его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи.

Один из этих видов, скорее всего, и стал источником заражения: вирус либо передался как зооноз - инфекционное заболевание, передающееся при прямом контакте между животным и человеком, - либо просто воздушным путем, как многие микробы. Кроме того, зоонозы также могут передаваться через продукты питания, к примеру, вследствие употребления продуктов животного происхождения. При недостаточной термической обработке эти продукты могут стать источником инфекции.

Что известно о новом вирусе?

О самом вирусе известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии.

Новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, приведшего к смерти около 1000 человек

Коронавирусы известны с 1960-х годов: их название происходит от выступающей, коронообразной белковой структуры вирусной оболочки. Обычно подобные инфекции не представляют для человека серьезной угрозы. Их клинические симптомы схожи с симптомами гриппа, включая озноб, кашель и одышку. Также могут возникать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, как правило, диарея.

При этом, однако, коронавирусы коварны и обладают крайне высокой способностью приспосабливаться. На практике это означает, что им несложно преодолеть межвидовые барьеры и заразить представителей любых видов. А это может привести к более тяжелому течению заболевания - с одышкой и пневмонией, которые могут привести к смертельному исходу.

Ученые установили, что новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже появился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию, приведшую к смерти около 1000 человек.

Есть ли причины для беспокойства?

На 22 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запланировала кризисное заседание, на котором будут приняты решения о возможном введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией. Это будет означать введение ряда мер, в том числе и карантинных, а также усиление пограничного контроля, создание специальных лечебных центров или даже введение ограничений на международные туристические перевозки.

Тем временем в некоторых российских аэропортах, как и в ряде аэропортов по всему миру усилен контроль за авиарейсами, прибывающими из Китая, а также Таиланда. К примеру, в новосибирском аэропорту Толмачево все пассажиры данных рейсов проходят усиленный эпидемиологический контроль. За их самочувствием также наблюдают бортпроводники во время полета, пишет издание Сиб.фм. Усилен контроль и в аэропортах Иркутска и Томска.

Впрочем, пока эксперты не видят опасности глобального распространения нового вируса. Йонас Шмидт-Каназит (Jonas Schmidt-Chanasit) - врач-вирусолог из немецкого Института Бернхарда Нохта, пока не видит необходимости в введении в Германии особых мер. "В данный момент опасность заразиться вирусом действительно невелика", - подчеркивает эксперт.

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