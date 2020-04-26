Что нового узнали о коронавирусе немецкие патологоанатомы

Каждый вечер - как в регулярных сводках с фронта - немецким телезрителям сообщают, сколько на данный момент в Германии заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, сколько выздоровевших и сколько умерших. Вечером 27 апреля, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, последних было 5985.

Примечательно, что с недавних пор, называя число умерших, дикторы выпусков новостей на немецких телеканалах неизменно подчеркивают, что умерли они "от" или "с" коронавирусом. А что говорят на этот счет немецкие патологоанатомы? Ведь, по идее, они могут по результатам вскрытия трупов точнее лечащих врачей определить, умер ли человек от COVID-19 или заражение коронавирусом было только сопутствующим явлением.

Институт имени Коха вначале был против вскрытий

На начальном этапе эпидемии коронавируса в Германии государственный Институт имени Роберта Коха (RKI), координирующий в стране борьбу с инфекционными заболеваниями, из соображений безопасности не рекомендовал производить вскрытия умерших пациентов с наличием в организме SARS-CoV-2. Еще в начале апреля RKI на своем сайте настоятельно рекомендовал "избегать осмотра внутренних органов, производить вскрытия или другие действия, вызывающие аэрозольную утечку".

Затем институт изменил свое мнение, а заместитель его директора Ларс Шааде (Lars Schaade) на пресс-конференции в Берлине даже специально указал на важность производить вскрытия как можно чаще. Только так можно установить, добавил он, что коронавирус поражает намного больше внутренних органов, чем об этом можно было судить по первым данным, полученным из Китая.

Ларс Шааде

Впрочем, в немецких моргах с самого начала не стали прислушиваться к рекомендации RKI, которую председатель федерального союза немецких патологоанатомов Карл Фридрих Бюрриг (Karl Friedrich Bürrig) назвал "досадной ошибкой". При всех современных инфекционных заболеваниях вскрытия очень важны для выяснения течения болезни, в том числе и COVID-19, напомнил Бюрриг. Так умирают "от" этой болезни или "с" ней?

База данных ведущего судмедэксперта Гамбурга

Наиболее обширную базу данных на этот счет составил профессор Клаус Пюшель (Klaus Püschel) - директор института судмедэкспертизы при Университетской клинике Гамбурга . "У мертвых, - уверен профессор, - можно научиться многому для лечения живых". С 22 марта по 11 апреля он провел вскрытия 65 умерших пациентов с диагнозом COVID-19. Все без исключения помимо этой болезни страдали и другими. Так, 46 человек были еще при жизни "легочниками", 28 имели заболевания других внутренних органов или пересаженные органы, 10 страдали диабетом или ожирением, у 10 был рак, у 16 - деменция (общее число больше 65, так как некоторые пациенты имели сразу несколько болезней. - Ред.).

Сейчас в базе данных Пюшеля информация уже по итогам более 100 вскрытий, которые подтверждают его первоначальный вывод: ни один из умерших не болел исключительно COVID-19. Все имели и другие недуги - сердечно-сосудистые заболевания (в частности, перенесли инфаркты), повышенное давление, атеросклероз, диабет, рак, легочную или почечную недостаточность, цирроз печени.

Поэтому Клаус Пюшель считает страх перед коронавирусом преувеличенным, говорит, что COVID-19 "не является особенно опасным вирусным заболеванием". Относиться к этому вирусу надо, мол, серьезно, но ажиотаж вокруг него, по мнению профессора, вызвал необоснованные страхи населения. К числу неоправданных мер он относит, например, запрет на прощание родственников с умершими. "Покойников хотя и не следует целовать, - говорит Пюшель, - но посмотреть на них можно и даже потрогать руками, если их после этого помыть".

"Ни один из умерших не болел исключительно COVID-19"

Посмертные исследования в Италии и Швейцарии

Данные, которые получил Пюшель в Гамбурге, примерно соответствуют отчету министерства здравоохранения Италии, составленному не по результатам вскрытия, а по историям болезней 1738 умерших пациентов. У 96,4% из них помимо COVID-19 была как минимум еще одна болезнь. Чаще всего это было повышенное давление (70%), диабет (32%) и сердечно-сосудистые заболевания (28%). Средний возраст умерших в Италии составил 79 лет, в Гамбурге - 80.

Гипертониками были и все 20 пациентов, которых после смерти вскрыл главный патологоанатом швейцарской Университетской клиники в Базеле Александер Цанков (Alexander Tzankov). Кроме того, большинство из них имели излишний вес, две трети - проблемы с сердечными сосудами, треть - диабет.

Но в отличие от профессора Клауса Пюшеля, Цанков не склонен называть COVID-19 сравнительно безобидной болезнью. Если бы они не заразились коронавирусом, напомнил Цанков, эти люди сейчас, скорее всего, были бы еще живы. Указанные болезни хоть и сокращают продолжительность жизни, указал он, но "без COVID-19 эти пациенты прожили бы дольше - может быть, на час, может быть, на день, может быть, на неделю, а, может быть, и на год". Результаты швейцарского эксперта вызвали особый интерес в Германии потому, что три четверти немцев старше 70 лет страдают повышенным давлением.

В группе риска в Германии - треть жителей старше 65 лет

На это обстоятельство обращает внимание и главный патологоанатом берлинской Университетской клиники Charite Давид Хорст (David Horst). Средний возраст вскрытых им умерших пациентов с COVID-19 составляет 69 лет, но среди них оказалась и одна 45-летняя женщина.

В интервью газете Berliner Zeitung он подтвердил, что все исследованные им покойники при жизни имели хронические заболевания - сердечно-сосудистые, гипертонию, легочную недостаточность, некоторые страдали ожирением. Но, напомнил Хорст одновременно, "такие заболевания очень сильно распространены в Германии среди людей старше 65 лет, ими страдает каждый третий".

Это означает, что доля людей, рискующих в случае заражения коронавирусом умереть, в Германии очень высока. При том, отмечает берлинский патологоанатом, в большинстве случаев сами по себе указанные хронические заболевания серьезной угрозы для жизни не представляют. Но в совокупности с коронавирусом они становятся крайне опасными, особенно для пожилых людей.

Отвечая на вопрос Berliner Zeitung о наиболее частых осложнениях, вызываемых коронавирусом, эксперт назвал три. Первое - это поражение легких, которые начинают заполняться жидкостью и в результате перестают обогащать организм кислородом. Во-вторых, в пораженных легких быстро размножаются бактерии, что часто приводит к воспалительным процессам и сепсису. А третье осложнение - это нарушение процесса свертывания крови, в результате чего образуются тромбы, вызывающие коллапс сердечно-сосудистой системы.

Что же до дискуссии об умерших "от" или "с" COVID-19, то Давид Хорст настаивает на формулировке "от". Да, говорит он, у всех умерших была та или иная хроническая болезнь, но не настолько серьезная, чтобы от нее умереть. "Я считаю очень важным не допустить возникновения представления, что коронавирус не опасен, потому что эти люди, мол, так или иначе бы умерли, - сказал Хорст в интервью. - Без коронавируса они в настоящий момент были бы живы".

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