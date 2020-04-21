Что важно знать сейчас о коронавирусе? Ответы ведущих вирусологов ФРГ

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 продолжает нарастать, и ученые повсюду в мире с каждым днем накапливают все больше данных о пневмонии COVID-19, особенностях ее распространения и методах лечения. Новые знания позволяют им постоянно уточнять рекомендации обществу и политикам, а иногда ведут и к пересмотру прежних оценок. Что же советуют жителям Германии в конце апреля 2020 года ведущие немецкие вирусологи? DW собрала новейшие высказывания по некоторым актуальным вопросам.

Маски против коронавируса - лишь дополнительный элемент защиты

С 27 апреля по всей Германии предписано носить защитные маски в общественном транспорте и в магазинах. В Австрии аналогичные требования уже действуют, во Франции их вскоре могут ввести. К тому же весьма вероятно, что после возобновления воздушного сообщения в ЕС ношение масок станет обязательным в самолетах во время всего полета. Так что вопрос об их пользе и смысле в Европе весьма актуален.

Профессор Лотар Вилер возглавляет Институт имени Роберта Коха

Позиция берлинского государственного Института имени Роберта Коха (RKI), координирующего борьбу с инфекционными заболеваниями в Германии, в апреле изменилась. В начале эпидемии его руководство скептично относилось к обычным матерчатым маскам (речь не о специальных медицинских масках для медперсонала) и рекомендовало носить их только людям с респираторными заболеваниями. Теперь оно поддерживает повсеместное использование масок, но лишь в качестве дополнительного элемента защиты.

"Матерчатые маски способны удерживать капли, когда человек говорит или кашляет, и тем самым могут помочь защитить других. Но при этом они не помогают защитить самого носителя маски. Очень важно это осознать", - не устает повторять глава института профессор Лотар Вилер (Lothar Wieler). Следует отметить, что на этот счет в немецком научном сообществе, похоже, царит согласие.

Вот как, к примеру, расставляет приоритеты глава Института вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета профессор Хендрик Штрек (Hendrik Streeck) в сообщения в Twitter от 21 апреля: "Именно в этой хрупкой ситуации важна действенная концепция гигиены: 1. Сохранять дистанцию. 2. Часто и тщательно мыть руки. 3. Кашлять в соответствии с этикетом (Hustenetikette). 4. Оставаться дома при плохом самочувствии. 5. Средства защиты рта, если невозможен пункт 1".

Профессор Боннского университета Хендрик Штрек

Таким образом, боннский профессор (как и глава RKI) считает социальное дистанцирование значительно более действенным средством защиты, чем ношение маски. Что же касается этикета, то, согласно практически единодушному мнению экспертов, кашлять (и чихать) следует в сгиб локтя (а не прикрывая рот ладонями).

Так что обязательное ношение масок в Германии - выбор не вирусологов, а политиков, которые, скорее всего, рассматривают эту меру как своего рода противовес смягчению режима карантина, например, открытию части магазинов, а затем и школ. Впрочем, если каждый рядом - в маске, то все друг друга фактически немного защищают.

Инфицированный наиболее опасен за день до появления симптомов

Ношение маски поможет предотвратить невольное распространение инфекции теми, кто уже инфицирован, но еще не догадывается об этом, поскольку не почувствовал симптомов. Ведь особая коварность коронавируса состоит в длительном инкубационном периоде. Профессор Кристиан Дростен (Christian Drosten), возглавляющий Институт вирусологии берлинской университетской клиники Charité, широко известен в Германии, в частности, благодаря подкасту про коронавирус на сайте телерадиокомпании NDR, который с недавнего времени доступен и на русском языке.

Главный вирусолог берлинской клиники Charité Кристиан Дростен

В выпусках от 20 и 22 апреля ученый со ссылкой на новейшие исследования и математические модели рассказал, что 44 процента случаев заражения окружающих происходят до появления симптомов у носителя вируса. Инфицированные "наиболее заразны за день до появления симптомов. При этом бо́льшая часть инфекционной активности заканчивается уже через четыре дня после появления симптомов. Если у кого-то в течение четырех дней были симптомы, он почти перестал быть заразным. А через неделю наличия симптомов он больше не заразен".

Однако ученый уточнил, что речь в данном случае не идет о тяжелых случаях, требующих госпитализации. В момент подключения таких пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких, наиболее пораженного вирусом органа, риск заражения для медицинского персонала как раз весьма высок.

Нужна ли дезинфекция поверхностей в домашних условиях?

В русскоязычных СМИ много шума наделали в последние дни сообщения о том, будто Хендрик Штрек пришел к выводу, что коронавирус нежизнеспособен на различных поверхностях, так что заразиться COVID-19 можно исключительно воздушно-капельным путем. Однако профессор со столь категоричными заявлениями не выступал.

Под его руководством в конце марта - начале апреля в городке Гангельте (район Хайнсберг), который после крупной карнавальной вечеринки в середине февраля стал одним из эпицентров эпидемии в Германии, проводили широкомасштабное исследование. Проверяли, к примеру, пульты дистанционного управления телевизорами.

"Мы обнаружили вирусы на предметах или на ручках дверей. Один раз даже в воде из унитаза после того, как у человека был понос. Однако нам ни разу не удалось вырастить из них действующие вирусы. Это по меньшей мере указывает на то, что большинство людей заражается не от соприкосновения с поверхностями", - подчеркнул Штрек в интервью еженедельнику Die Zeit, опубликованном 6 апреля.

Дезинфекция в Китае

Теперь ученые намерены использовать более утонченную методику, заверил ученый. Ведь исследование продолжается. В Германии профессора Штрека критиковали именно за излишне поспешную, по мнению некоторых, публикацию предварительных результатов и сделанные из них выводы о масштабах коллективного иммунитета. Но вовсе не за то, что по принципу испорченного телефона дошло до России в виде якобы сенсационного открытия.

Кристиан Дростен тоже сомневается в том, что поверхности могут стать серьезным источником заражения. В своем подкасте от 9 апреля он заявил: "Я почти уверен, что в домашних условиях не имеет смысла уделять очень большое внимание обработке дезинфицирующими средствами всевозможных поверхностей". Совершенно иное дело - больницы, где такая обработка необходима. В связи с этим главный вирусолог Charité, кстати, считает, что дезинфекция улиц городов с помощью автоцистерн, как это видно, например, на телекадрах из Китая, "оказывает на население скорее психологическое воздействие, чем реально способствует сдерживанию распространения инфекции".

Ослабление карантина повышает опасность второй волны пандемии

Профессор Дростен относится к числу решительных противников преждевременного смягчения карантинных мер, прежде всего - открытия довольно большого числа магазинов, тем более даже целых шоппинг-моллов. "Мы в Германии находимся в особенно благоприятной ситуации, поскольку мы столь рано приступили к мерам дистанцирования. Но в эти дни я с сожалением наблюдаю за тем, как мы это преимущество, возможно, полностью растеряем", - заявил он в своем подкасте 22 апреля.

Того же мнения придерживается и вирусолог из Брауншвейга Мелани Бринкман (Melanie Brinkmann), научная сотрудница Центра исследования инфекционных заболеваний имени Гельмгольца и профессор Технического университета. "Полагать, будто уже можно говорить об улучшении ситуации, является большой иллюзией. Мы все еще находимся в начале пандемии, это многие забывают", - подчеркнула она в опубликованном 22 апреля интервью порталу еженедельника Der Spiegel.

Вирусолог Центра имени Гельмгольца Мелани Бринкман

Бринкман считает, что правительство Германии, 20 апреля смягчившее некоторые ограничительные меры, подало обществу неправильный сигнал. Многие жители страны "теперь будут уже менее серьезно относиться к вирусу и увеличат число контактов. Если это случится, то мы скоро вновь окажемся там, где были в самом начале"., опасается она.

Мелани Бринкман предупреждает: "Мы получим вторую волну инфекции, которая будет еще более тяжелой, чем нынешняя, потому что она охватит уже всю страну и куда меньше будет ограничена определенными точками, как это имело место в ходе первой волны".

На вопрос, когда же вновь можно будет в компании с друзьями поехать куда-нибудь в отпуск развлечься, профессор Бринкман дала предельно четкий ответ: "Когда будет вакцина". Прогнозировать сроки появления действенной прививки от коронавируса пока не может никто, но над решением этой задачи интенсивно работают ученые разных стран. В Германии первое разрешение на проведение клинических испытаний возможной вакцины было выдано 22 апреля.

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