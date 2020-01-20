Число скончавшихся от заражения коронавирусом в Китае выросло до шести

Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, выросло до шести. Опасный вирус выявлен еще у 77 пациентов, таким образом, число заразившихся им людей выросло до 291, сообщили во вторник, 21 января, власти КНР. 258 случаев заболевания зафиксированы в Ухане, где в конце декабря началась вспышка нового вида пневмонии. Коронавирус также диагностицирован как минимум у 15 медиков в этом городе.

После сообщений о первых случаях этого заболевания в Таиланде, Японии и Южной Корее появилась информация и о первом пациенте в Тайване. Между тем, согласно исследованию Университета Гонконга, число людей, заразившихся опасным коронавирусом, достигло 1343.

ВОЗ проведет экстренное заседание

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на данный момент количество данных пока не достаточно, чтобы делать окончательные выводы о путях его передачи. В любом случае, следует ожидать новых случаев заболевания как в Китае, так и в других странах, указала организация в Женеве. 22 января ВОЗ проведет кризисное заседание, на котором будут приняты решения о возможном введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.

Накануне власти КНР впервые сообщили о случаях заболевания среди персонала медучреждений и подтвердили, что возбудитель может передаваться от человека к человеку.

Тем временем в некоторых российских аэропортах, как и в ряде международных аэропортов по всему миру, усилен контроль за авиарейсами, прибывающими из Китая, а также Таиланда. В частности, в новосибирском аэропорту Толмачево все пассажиры данных рейсов проходят усиленный эпидемиологический контроль. За их самочувствием также наблюдают бортпроводники во время полета, пишет издание Сиб.фм. Усилен контроль и в аэропортах Иркутска и Томска.

Разновидность вируса SARS

Ученые установили, что новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже проявился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию, приведшей к смерти 800 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала заседание своего экспертного комитета, который уже 22 января обсудит целесообразность введения чрезвычайного положения в сфере здравоохранения.

Обвал на бирже

На азиатских биржах в связи с ситуацией с коронавирусом произошел обвал. Курсы облигаций и иены повысились, поскольку инвесторы опасаются тяжелых экономических последствий, аналогичных тем, что произошли в 2003 году из-за вспышки пандемии вызванной вирусом SARS.

Новый вид пневмонии может быстро распространиться среди людей в канун китайского Нового года, когда в Китай съезжаются сотни миллионов туристов. Эксперты опасаются тяжелых последствий для авиаперевозок и местного туризма.

Смотрите также:

Бактерии в пище Афлатоксины - яд плесневых грибов Некоторые виды микроскопических грибов рода Aspergillus вырабатывают смертельно опасные токсины. Из всех биологических ядов это самые сильные. Растут эти плесневые грибы чаще всего на орехах и других зернах, семенах, плодах растений с высоким содержанием масла. Микотоксины устойчивы к тепловой обработке, находят их и в "залежавшихся" сборах трав и чае.

Бактерии в пище Смертоносная плесень В малых дозах прием афлатоксинов может стать причиной серьезных заболеваний (например, рака печени), привести к нарушению внутриутробного развития плода. Высокая концентрация этого токсина вызывает острое отравление, нередко с летальным исходом. Поэтому следует полностью исключить из рациона употребление заплесневевших продуктов питания.

Бактерии в пище Сальмонеллы Бактерии рода Salmonella обитают в желудочно-кишечном тракте многих животных. Но для человека близкое знакомство с энтеробактериями ведет порою к тяжелым заболеваниям. Строгое соблюдение гигиены на кухне, как и тепловая обработка (достаточно 15 минут), в первую очередь, мясных и рыбных продуктов, помогут избежать распространения сальмонелл.

Бактерии в пище Кишечная палочка С одной стороны, бактерии вида Escherichia coli выполняют важные функции в кишечнике человека. Однако у людей с ослабленной иммунной системой особо опасный высокопатогенный штамм кишечной палочки (энтерогеморрагическая эшерихия коли - ЭГЭК) может вызвать тяжелую кишечную инфекцию.

Бактерии в пище Коварная зелень Как и сальмонеллы, кишечную палочку ЭГЭК можно уничтожить при высокой температуре. К сожалению, бактерии обитают не только в продуктах животного происхождения, но и растительного. Перед употреблением в пищу листья салата, огурцы и прочую полезную зелень следует тщательно вымыть теплой водой. Важно использовать разные ножи для овощей и мяса. Это поможет уменьшить риск заражения.

Бактерии в пище Листерии Палочковидные бактерии вида Listeria известны своей отменной приспособляемостью. Обитают они практически везде, в том числе, и в продуктах питания. В организме человека они способны вызвать заражение крови или менингит (воспаление оболочек головного мозга). Победить листерии можно термической обработкой (на 70 градусов в течение не менее 10 минут).

Бактерии в пище Норовирус Вирус Норуолк, или Норфолк из рода норовирусов - зачастую виновник распространенного "расстройства желудка" с тошнотой, рвотой и диареей. До 12 дней вирус может выжить на овощах и мясных продуктах. Средства борьбы - тепловая обработка и дезинфекция рук.

Бактерии в пище Залог здоровья - чистые руки С микробами продукты питания соприкасаются уже во время их обработки. Особенно на собственной кухне. Соблюдение гигиены - лучший способ противостояния бактериям и вирусам. Главное - тщательно вымыть руки с мылом перед тем, как приступить к приготовлению пищи.

Бактерии в пище Золотые правила кухонной гигиены Замораживать оттаявшие продукты снова не рекомендуется. Для разделывания мяса, рыбы и овощей необходимо использовать разные доски - так можно исключить перенос бактерий на продукты, не требующие термической обработки. Мясо и рыбу следует готовить не менее десяти минут (не ниже 70 градусов) и съедать в тот же день! Автор: Инга Ваннер, София Вагнер

