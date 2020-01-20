 Число скончавшихся от заражения коронавирусом в Китае выросло до девяти | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.01.2020

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Мир

Число скончавшихся от заражения коронавирусом в Китае выросло до девяти

Пневмония, вызванная коронавирусом, выявлена у 15 медиков в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения созывает заседание своего чрезвычайного комитета.

Пассажиры на одном из вокзалов Пекина

Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, выросло до девяти. Опасный вирус выявлен за сутки еще у 100 пациентов, таким образом, число заразившихся им людей возросло до 440, сообщили в среду, 22 января, власти КНР. Большинство случаев заболевания зафиксированы в Ухане, где в конце декабря началась вспышка нового вида пневмонии. Коронавирус также диагностицирован как минимум у 15 медиков в этом городе.

После сообщений о первых случаях этого заболевания в Таиланде, Японии и Южной Корее появилась информация и о первом пациенте на Тайване, а также в США. 

ВОЗ проведет экстренное заседание

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на данный момент пока не достаточно данных, чтобы делать окончательные выводы о путях передачи вируса. В любом случае следует ожидать новых случаев заболевания как в Китае, так и в других странах, указала организация в Женеве. 22 января ВОЗ проведет кризисное заседание, на котором будут приняты решения о возможном введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.

Тем временем в некоторых российских аэропортах, как и в ряде международных аэропортов по всему миру, усилен контроль за авиарейсами, прибывающими из Китая, а также Таиланда. В частности, в новосибирском аэропорту Толмачево все пассажиры данных рейсов проходят усиленный эпидемиологический контроль. За их самочувствием также наблюдают бортпроводники во время полета, пишет издание Сиб.фм. Усилен контроль и в аэропортах Иркутска и Томска.

Разновидность вируса SARS

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Накануне власти КНР впервые сообщили о случаях заболевания среди персонала медучреждений и подтвердили, что возбудитель может передаваться от человека к человеку

Ученые установили, что новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже проявился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию, приведшей к смерти 800 человек. 

Обвал на бирже

На азиатских биржах в связи с ситуацией с коронавирусом произошел обвал. Курсы облигаций и иены повысились, поскольку инвесторы опасаются тяжелых экономических последствий, аналогичных тем, что произошли в 2003 году из-за пандемии, вызванной вирусом SARS.

Новый вид пневмонии может быстро распространиться среди людей в канун китайского Нового года, когда в Китай съезжаются сотни миллионов туристов. Эксперты опасаются тяжелых последствий для авиаперевозок и местного туризма.

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    Автор: Инга Ваннер, София Вагнер


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