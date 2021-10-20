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Чемпионат мира по футболу 2018 года в России

С 14 июня по 15 июля 2018 года в Российской Федерации пройдет финальная часть 21-го чемпионата мира по футболу ФИФА.

Впервые в истории Россия стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу ФИФА. Это также первый ЧМ, который проводится на территории бывшего Советского Союза. Игры заключительного этапа мундиаля планируется провести с 14 июня по 15 июля 2018 года в одиннадцати российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-дону, Сочи и Екатеринбурге. Матч открытия чемпионата и финальная игра должны пройти в Москве на стадионе олимпийского комплекса "Лужники". Один из полуфинальных матчей будет сыгран в Санкт-Петербурге, а второй - также в Москве.

Fussball FIFA Musem Zuerich-Enge 10.03.2020 WM-Pokal in einer Vitrine FOTO: ULMER Pressebildagentur xxNOxMODELxRELEASExx

Футбольные федерации европейских стран грозят выходом из ФИФА 20.10.2021

Футбольные федерации Европы и Южной Америки крайне негативно воспринимают идею нынешнего руководства ФИФА о проведении чемпионата мира по футболу в двухлетнем цикле.
Germany's forward Timo Werner celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification Group J football match between North Macedonia and Germany at the Toshe Proeski National Arena in Skopje on October 11, 2021. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP)

Германия первой в Европе вышла на ЧМ-2022 по футболу 11.10.2021

Подопечные Ханса-Дитера Флика в Скопье разгромили сборную Северной Македонии 4:0 в рамках отбора к ЧМ-2022 в Катаре. Семь побед и 21 очко обеспечили бундестим первое место в группе J.
08.10.2021, Hamburg: Fußball: WM-Qualifikation Europa, Deutschland - Rumänien, Gruppenphase, Gruppe J, 7. Spieltag im Volksparkstadion. Deutschlands Thomas Müller (M) bejubelt sein Tor zum 2:1 mit Serge Gnabry (l) und Thilo Kehrer (2.vl). Foto: Marcus Brandt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Отбор на ЧМ-2022: сборная Германии выиграла у команды Румынии 08.10.2021

Немецкие футболисты одержали четвертую победу в отборочном туре чемпионата мира-2022. Россияне выиграли у словаков.
Fussball, Herren, Saison 2020/21, WM-Qualifikation Gruppe J, 6. Spieltag in Reykjavik, Island - Deutschland, v. l. Joshua Kimmich Deutschland, Jonas Hofmann Deutschland, Leon Goretzka Deutschland, Niklas Süle Deutschland, Serge Gnabry Deutschland, Timo Werner Deutschland, Thilo Kehrer Deutschland, Antonio Rüdiger Deutschland, Ilkay Gündogan Deutschland, Jubel nach Tor zum 0:1, 08.09. 2021, *** Football, men, 2020 21 season, World Cup qualifying group J, matchday 6 in Reykjavik, Iceland Germany, v l Joshua Kimmich Germany , Jonas Hofmann Germany , Leon Goretzka Germany , Niklas Süle Germany , Serge Gnabry Germany , Timo Werner Germany , Thilo Kehrer Germany , Antonio Rüdiger Germany , Ilkay Gündogan Germany , cheering after goal to 0 1, 08 09 2021, Copyright: xMatthiasxKochx

Сборная ФРГ по футболу укрепила лидерство в отборочной группе ЧМ-2022 09.09.2021

Разгромив Исландию 4:0, сборная Германии одержала третью победу подряд при новом тренере. Выиграть три стартовых матчах без пропущенных голов раньше удавалось только Йоахиму Лёву.
Germany's Marco Reus celebrates after scoring his side's third goal during the World Cup 2022 group J qualifying soccer match between Germany and Armenia at Mercedes-Benz Arena stadium in Stuttgart, Germany, Sunday, Sept. 5, 2021. (AP Photo/Matthias Schrader)

Бундестим разгромила Армению в отборочном матче к ЧМ-2022 05.09.2021

Матч сборной Германии с командой Армении в пятом туре отборочного турнира к ЧМ-2022 завершился в Штутгарте со счетом 6:0.
ŠKODA AUTO zum 29. Mal in Folge offizieller Hauptsponsor der IIHF. https://www.skoda-storyboard.com/de/fotos/?_search_type%5B%5D=image&filter%5Bsponsorship%5D%5B%5D=eishockey-de

Санкции Лукашенко не испортили бизнес спонсорам ЧМ-2021 по хоккею 14.08.2021

Финансовые отчеты компаний Škoda Auto, Beiersdorf с брендом Nivea и Liqui Moly превзошли ожидания, но только не властей в Минске, запретивших продажу их продукции в Беларуси.

Flaggenaustausch Belarus. Rot/Weiß Grüne Flagge wird gegen Rot/Weiße ersetzt Quelle: https://failiem.lv/u/pydvzycb9 -- via Ivan Sotnikov

Мэру Риги запретили въезд в Россию из-за замены флага РФ в ходе ЧМ по хоккею 02.07.2021

Мартиньш Стакис, реагируя на решение Москвы, обнародованное Марией Захаровой, отметил, что ему "и в Риге есть чем заняться".

Чем укололся Путин на самом деле, или Что на Западе думают о "прямой линии" президента. DW Новости (30.06.2021) 30.06.2021

Особенности нынешнего формата "Прямая линия": проходит он на фоне крайне обострившейся ситуации в стране с коронавирусом, добровольно-принудительной вакцинации, а также зачисток оппозиционно настроенных и в преддверии выборов. Что говорят западные эксперты и политики о нынешнем общении Владимира Путина с народом
Ice Hockey - IIHF World Ice Hockey Championship 2021 - Final - Gold Medal Game - Finland v Canada - Arena Riga, Riga, Latvia - June 6, 2021 Canada players celebrate after winning the IIHF World Ice Hockey Championship 2021 REUTERS/Vasily Fedosenko

Канада стала чемпионом мира по хоккею 06.06.2021

В финале ЧМ по хоккею сборная Канады в упорном матче переиграла команду Финляндии со счетом 3:2.
Eishockey: Weltmeisterschaft, Viertelfinale, Schweiz - Deutschland: Bundestrainer Toni Söderholm ruft Anweisungen.

Немецкие хоккеисты проиграли в матче за бронзу сборной США 06.06.2021

На чемпионате мира по хоккею сборная Германии со счетом 1:6 уступила команде США.
Germany's Matthias Plachta, 3rd right, celebrates with teammates after scoring his side's opening goal during the Ice Hockey World Championship semifinal match between Finland and Germany at the Arena in Riga, Latvia, Saturday, June 5, 2021. (AP Photo/Sergei Grits)

Германия не прошла в финал ЧМ-2021 по хоккею 05.06.2021

На ЧМ по хоккею немцы не прошли в финал, проиграв финнам. В матче за третье место сборная ФРГ встретится с командой США.
Ice Hockey - IIHF World Ice Hockey Championship 2021 - Quarter Final - Russia v Canada - Olympic Sports Centre, Riga, Latvia - June 3, 2021 Russia's Anton Burdasov in action with Canada's Liam Foudy REUTERS/Vasily Fedosenko

Канада лишила Россию шансов на медали ЧМ по хоккею 03.06.2021

Хоккейная сборная России в четвертьфинале проиграла канадцам со счетом 1:2. Россияне уступают им в чемпионатах и Кубке мира уже 10 лет. В полуфинале канадцы сыграют со сборной США.
Players of Germany team celebrate a goal during the Ice Hockey World Championship quaterfinal match between Switzerland and Germany at the Olympic Sports Center in Riga, Latvia, Thursday, June 3, 2021. (AP Photo/Oksana Dzadan)

Германия второй раз в истории вышла в полуфинал ЧМ по хоккею 03.06.2021

Хоккейная сборная ФРГ вышла в медальную часть мирового первенства впервые с 2010 года. В четвертьфинале она победила Швейцарию 3:2 по буллитам.

Эксклюзив DW: как мэр Риги объяснил замену флага Беларуси (25.05.2021) 25.05.2021

Огромный резонанс вызвало снятие белорусского флага в Риге, где проходит ЧМ по хоккею, и замена его на бело-красно-белый флаг. Это сделал мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис. О своих мотивах он рассказал в интервью DW.
Flaggenaustausch Belarus. Rot/Weiß Grüne Flagge wird gegen Rot/Weiße ersetzt Quelle: https://failiem.lv/u/pydvzycb9 -- via Ivan Sotnikov

Невозможно смириться с ситуацией в Беларуси: мэр Риги о замене флага 25.05.2021

Что послужило поводом и стало целью акции по замене государственного флага Беларуси на бело-красно-белый в ходе ЧМ по хоккею в Риге и какой была реакция на это, мэр Риги рассказал в интервью DW.
Eishockey: WM, Russland - Tschechien, Viertelfinale am 18.05.2017 in der AccorHotels Arena in Paris (Frankreich). Russlands Jewgeni Kusnezow (l) gegen Tschechiens Vladimir Sobotka. Foto: Petr David Josek/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В стартовом матче ЧМ по хоккею Россия победила Чехию 21.05.2021

Российские хоккеисты одержали победу со счетом 4:3. Из-за политической ситуации в Беларуси игры чемпионата перенесены в Латвию.
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