Чемпионат мира по футболу 2018 года в России

С 14 июня по 15 июля 2018 года в Российской Федерации пройдет финальная часть 21-го чемпионата мира по футболу ФИФА.

Впервые в истории Россия стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу ФИФА. Это также первый ЧМ, который проводится на территории бывшего Советского Союза. Игры заключительного этапа мундиаля планируется провести с 14 июня по 15 июля 2018 года в одиннадцати российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-дону, Сочи и Екатеринбурге. Матч открытия чемпионата и финальная игра должны пройти в Москве на стадионе олимпийского комплекса "Лужники". Один из полуфинальных матчей будет сыгран в Санкт-Петербурге, а второй - также в Москве.