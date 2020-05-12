Хроника пандемии: Франция начинает открывать пляжи

Мировое сообщество борется с пандемией SARS-CoV-2. Новым коронавирусом инфицированы свыше 4,3 млн человек, скончались более 293 тысяч. Выздоровели более 1,6 млн человек. DW следит за событиями 13 мая.
В мире растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, с начала пандемии общее число зараженных превысило 4,3 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 293 тысяч, выздоровели 1,6 млн человек. DW следит за развитием событий 13 мая.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) перенесут на более поздний срок, сообщил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. Точная дата пока неизвестна. Отменены обязательные экзамены по русскому языку и математике для учеников 9 классов российских школ.
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Власти Швеции продлевают до 15 июля рекомендацию воздержаться от необязательных выездов за границу. При этом разрешены поездки внутри королевства длительностью не более 2 часов на автомобиле, заявил премьер-министр Стефан Лёвен.
Франция начинает открывать пляжи
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Франция вновь открыла пляжи в городах Порнише и Ла-Боль-Эскублак на побережье Атлантического океана. Они доступны для активных занятий - плавания, прогулок и пробежек. Загорать и устраивать пикники пока запрещено.
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В Беларуси за последние сутки подтверждено 952 новых заражения SARS-CoV-2 и 4 смерти пациентов с коронавирусом. Всего в стране 25 825 инфицированных, 146 человек скончались, 7711 выздоровели.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
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Коронавирус выявлен у депутата Госдумы РФ Оксаны Пушкиной. "Если бы не тест - никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй", - написала парламентарий в своем Telegram-канале, отметив отсутствие симптомов.
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Королевство Лесото на юге Африки стало последним государством на континенте, куда проник коронавирус. Речь идет о бессимптомном пациенте, возбудитель COVID-19 был обнаружен в результате теста, объяснил министр здравоохранения Нкаку Каби.
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Швейцария намерена с 15 июня полностью открыть границы с Германией, Францией и Австрией, если эпидемиологическая ситуация к тому времени не ухудшится, сообщили власти. Решение согласовали начальник федерального департамента юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер и главы МВД соседних стран.
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В Великобритании за последние сутки выявлено 3242 новых заражения коронавирусом и 494 летальных исхода среди больных COVID-19, сообщило министерство здравоохранения и социальных дел. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, среди умерших - 144 сотрудника сферы здравоохранения и 131 соцработник. Всего в королевстве почти 230 000 инфицированных, 33 186 человек с вирусом скончались.
Занятия в итальянских школах возобновятся в сентябре
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Школы Италии в сентябре вновь распахнут свои двери для учеников, заявила министр образования Лучия Адзолина. Школы и университеты республики закрыты с 5 марта.
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Польша ослабляет ограничительные меры, принятые в связи с пандемией коронавируса. С 18 мая в стране открываются парикмахерские и рестораны, а в школах начинают работать группы продленного дня для учеников 1-3 классов. Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий: "Нам удалось приглушить эпидемию по крайней мере до определенного уровня, поэтому мы можем начать постепенно оживлять экономику". В Польше, по состоянию на 13 мая, насчитывалось 17 062 случая инфицирования новым коронавирусом, 847 человек скончались от вызываемого им легочного заболевания COVID-19.
В больницах России - 400 очагов инфекции
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В больницах России возникло несколько сотен очагов заболевания коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Госдумы, назвав в числе причин "заносы инфекции". "У нас 400 очагов... Заносы, несмотря на все профилактические меры, существуют и бывают", - сказал Мурашко. Министр также отметил, что ситуация с оказанием плановой помощи претерпела изменения. Это, по его словам, связано как с эпидемической обстановкой, так и с опасениями пациентов заразиться при посещении больниц.
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Еврокомиссия представила концепцию безопасного проведения летних отпусков во время пандемии. Документ предусматривает поэтапное восстановление свободного передвижения граждан по территории ЕС. Отдельный раздел посвящен условиям приема гостей отелями и парками развлечений, которые, в частности, обязаны гарантировать строгий гигиенический контроль и ограничить число гостей и постояльцев. Свободными для посещения будут считаться лишь регионы, способные в случае необходимости обеспечить приезжих медицинским обслуживанием.
Правительство ФРГ приняло решение поэтапно снять пограничный контроль с соседними странами
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Контроль на границах ФРГ с соседними странами планируется поэтапно снимать начиная с субботы, 16 мая. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) по итогам заседания правительства Германии. Граница ФРГ с Люксембургом полностью откроется уже 16 мая. Полное открытие границ - если позволит ситуация, связанная с эпидемией, - запланировано на 15 июня.
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Авиакомпания "Победа", являющаяся дочерним предприятием "Аэрофлота", намерена с 1 июня поэтапно возобновить программу полетов по России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на перевозчика. В конце марта "Победа" из-за пандемии приостановила до 31 мая как внутрироссийские, так и международные полеты.
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Петербургская больница Святого Георгия, где накануне в результате пожара погибли пять человек, в апреле закупила 237 аппаратов искусственной вентиляции легких, следует из материалов на портале госзакупок РФ. Согласно тендеру, на закупку 237 аппаратов искусственной вентиляции легких марки "Авента-М" 2020 года выпуска было выделено 441 млн рублей. Цена одного аппарата составила 1,86 млн. Между тем Росздравнадзор приостановил обращение этих аппаратов на территории России. Ранее о таком решении объявили в США.
Прирост новых случаев заражения SARS-CoV-2 в России не превысил 11 тысяч
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Число выявленных в России за сутки новых случаев заражения новым коронавирусом, по данным оперативного штаба, составило 10 028 человек. Всего с начала эпидемии в стране официально зарегистрирован 242 271 случай инфицирования SARS-CoV-2. 48 003 человека считаются выздоровевшими, 2212 пациентов скончались. Таким образом, суточный прирост числа зараженных в России уже в течение десяти дней не превышает 12 000. Удвоение общего числа инфицированных происходит раз в 11 дней.
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Власти Австрии заявили об открытии границы с Германией 15 июня. По словам министра по туризму Элизабет Кёстингер, это решение принято после консультаций с немецкой стороной.
Но уже за месяц до полного открытия границы, 15 мая, вступят в силу правила, облегчающие ее пересечение.
Туристический концерн TUI намерен сократить 8000 рабочих мест
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Один из крупнейших в мире туристических концернов TUI из-за пандемии коронавирусной инфекции объявил о сокращении 8000 рабочих мест. В руководстве компании, уже получившей финансовую помощь от государства, заявили, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Концерн рассчитывает добиться уменьшения административных расходов на 30 процентов.
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Всемирный экономический форум (ВЭФ) считает, что краткосрочные перспективы перехода к альтернативным источникам энергии из-за пандемии COVID-19 находятся под угрозой. Как говорится в исследовании организации, 2020 год должен был стать поворотной точкой в этом глобальном процессе, однако пандемия оказалась "черным лебедем", угрожающим уничтожить плоды самого длительного периода экономического роста в истории".
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Число инфицированных коронавирусом нового типа в Германии с начала эпидемии, по данным Института имени Роберта Коха, возросло до 171 306 человек (+798 за сутки). Выздоровевшими считаются 148 700, скончалось 7634 человека (+101 за сутки). Таким образом, в настоящее время под наблюдением врачей находятся около 15 тысяч человек.
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Театры Бродвея в американском Нью-Йорке продлили отмену показа мюзиклов до 6 сентября в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Лиги Бродвея", ассоциации, объединяющей более 700 владельцев и художественных руководителей театров, продюсеров и других работников сферы. Как отмечается в заявлении, ассоциация в сотрудничестве с театральными союзами, правительственными чиновниками и экспертами в области здравоохранения работает над спасением театров. Представления на Бродвее были прекращены 12 марта.
Старейшая жительница Испании излечилась от COVID-19
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113-летняя жительница Испании излечилась от вызываемого коронавирусом легочной болезни COVID-19. "Мария Браньяс преодолела болезнь и чувствует себя хорошо", - заявила пресс-секретарь дома престарелых в испанском городе Олот. Браньяс является старейшей жительницей Испании, она пережила две мировые и гражданскую войну, а также эпидемию "испанки". Браньяс заразилась в доме престарелых, но болезнь протекала в легкой форме. Часть обитателей дома престарелых скончалась от последствий COVID-19.
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В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы семь новых случаев вызванных коронавирусом заболевания COVID-19 и восемь бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР. 750 бессимптомных носителей вируса находятся под наблюдением медиков. За минувшие сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.
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Представители крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте - Европейской народной партии (EVP) - потребовали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предпринять шаги к отмене пограничного контроля в странах Евросоюза с 15 мая. В документе также озвучено требование отменить обязательный карантин для граждан Евросоюза, которые въезжают в другие страны ЕС. Консерваторы считают, что на начальном этапе пандемии закрытие границ было оправдано, однако ныне ситуация с распространением коронавирусом в странах Евросоюза находится примерно на одном уровне, и ограничения потеряли смысл.
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Матчи в высшей футбольной лиге Португалии возобновятся с 4 июня. Правительство готово было возобновить игры с 30 мая, но руководству лиги необходимо время для инспекции стадионов, а также тестирования всех игроков на коронавирус. Чемпионат Португалии был прерван 8 марта. В турнире на тот момент было сыграно 24 тура из 34.
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Из обновленной математической модели, представленной учеными американского института IHME Университета Вашингтона в Сиэтле, следует, что к концу июля число скончавшихся от последствий COVID-19 в США может составить до 150 тысяч человек. Более высокое число прогнозируемых жертв, в частности, связано с тем, что многие штаты начали ослаблять карантинные ограничения. Все последствия этих послаблений станут ясны через несколько недель, отмечают ученые, учитывая время между заражением, тестированием, госпитализацией и возможной смертью пациента.
Пограничный контроль между Австрией и Швейцарией могут снять в июне
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Правительства Австрии и Швейцарии ожидают в ближайшее время прорыва в дебатах об открытии границы. "Мы находимся в очень тесном контакте со швейцарским правительством. Наша цель состоит в том, чтобы уже в следующие несколько дней договориться о значительных послаблениях, а с июня пограничный контроль может быть полностью прекращен", - заявил австрийский канцлер Себастьян Курц в интервью швейцарской телекомпании SRF.
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Берлин представил собственную систему контроля за распространением коронавируса. Она базируется на трех факторах - индекс репродукции коронавируса (R), число новых заражений и наличие свободных коек в реанимациях - и работает по принципу светофора. Если R составляет меньше 1,1, число новых заражений - меньше 20 на 100 тысяч населения в неделю, а число свободных кроватей в реанимациях - более 75 процентов, то все три показателя показывают "зеленый" цвет, и можно продолжать ослаблять карантинные ограничения. При двух "желтых" сигналах власти должны подготовить меры противодействия, при двух "красных" – ввести новые ограничения.
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Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences объединяет усилия с производителями дженериков в Индии и Пакистане, чтобы увеличить поставки на рынок своего препарата ремдесивир, показавшего положительные результаты при лечении вызванного коронавирусной инфекцией легочного заболевания Covid-19. С азиатскими производителями были заключены неисключительные лицензионные соглашения о выпуске и продаже средства в 127 странах, сообщает Gilead Sciences.
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Еврокомиссар по экономике, бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони полагает, что, несмотря на пандемию коронавируса, летний туристический сезон в Европе может состояться. "У нас определенно будет туристический сезон нынешним летом, тем не менее, при соблюдении определенных мер безопасности и ограничений", - заявил он в интервью, публикуемом газетой Süddeutsche Zeitung в среду, 13 мая. Сегодня Еврокомиссия планирует представить рекомендации для туристической отрасли, тяжело пострадавшей в связи с развитием пандемии коронавирусной инфекции.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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