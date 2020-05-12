Хроника пандемии: Франция начинает открывать пляжи

В мире растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, с начала пандемии общее число зараженных превысило 4,3 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 293 тысяч, выздоровели 1,6 млн человек. DW следит за развитием событий 13 мая.

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) перенесут на более поздний срок, сообщил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. Точная дата пока неизвестна. Отменены обязательные экзамены по русскому языку и математике для учеников 9 классов российских школ.

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Власти Швеции продлевают до 15 июля рекомендацию воздержаться от необязательных выездов за границу. При этом разрешены поездки внутри королевства длительностью не более 2 часов на автомобиле, заявил премьер-министр Стефан Лёвен.

Франция начинает открывать пляжи

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Франция вновь открыла пляжи в городах Порнише и Ла-Боль-Эскублак на побережье Атлантического океана. Они доступны для активных занятий - плавания, прогулок и пробежек. Загорать и устраивать пикники пока запрещено.

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В Беларуси за последние сутки подтверждено 952 новых заражения SARS-CoV-2 и 4 смерти пациентов с коронавирусом. Всего в стране 25 825 инфицированных, 146 человек скончались, 7711 выздоровели.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

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Коронавирус выявлен у депутата Госдумы РФ Оксаны Пушкиной. "Если бы не тест - никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй", - написала парламентарий в своем Telegram-канале, отметив отсутствие симптомов.

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Королевство Лесото на юге Африки стало последним государством на континенте, куда проник коронавирус. Речь идет о бессимптомном пациенте, возбудитель COVID-19 был обнаружен в результате теста, объяснил министр здравоохранения Нкаку Каби.

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Швейцария намерена с 15 июня полностью открыть границы с Германией, Францией и Австрией, если эпидемиологическая ситуация к тому времени не ухудшится, сообщили власти. Решение согласовали начальник федерального департамента юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер и главы МВД соседних стран.

Вестминстерский дворец в Лондоне

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В Великобритании за последние сутки выявлено 3242 новых заражения коронавирусом и 494 летальных исхода среди больных COVID-19, сообщило министерство здравоохранения и социальных дел. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, среди умерших - 144 сотрудника сферы здравоохранения и 131 соцработник. Всего в королевстве почти 230 000 инфицированных, 33 186 человек с вирусом скончались.

Занятия в итальянских школах возобновятся в сентябре

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Школы Италии в сентябре вновь распахнут свои двери для учеников, заявила министр образования Лучия Адзолина. Школы и университеты республики закрыты с 5 марта.

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Польша ослабляет ограничительные меры, принятые в связи с пандемией коронавируса. С 18 мая в стране открываются парикмахерские и рестораны, а в школах начинают работать группы продленного дня для учеников 1-3 классов. Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий: "Нам удалось приглушить эпидемию по крайней мере до определенного уровня, поэтому мы можем начать постепенно оживлять экономику". В Польше, по состоянию на 13 мая, насчитывалось 17 062 случая инфицирования новым коронавирусом, 847 человек скончались от вызываемого им легочного заболевания COVID-19.

В больницах России - 400 очагов инфекции

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В больницах России возникло несколько сотен очагов заболевания коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Госдумы, назвав в числе причин "заносы инфекции". "У нас 400 очагов... Заносы, несмотря на все профилактические меры, существуют и бывают", - сказал Мурашко. Министр также отметил, что ситуация с оказанием плановой помощи претерпела изменения. Это, по его словам, связано как с эпидемической обстановкой, так и с опасениями пациентов заразиться при посещении больниц.

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Пляж на морском курорте Куксхафен

Еврокомиссия представила концепцию безопасного проведения летних отпусков во время пандемии. Документ предусматривает поэтапное восстановление свободного передвижения граждан по территории ЕС. Отдельный раздел посвящен условиям приема гостей отелями и парками развлечений, которые, в частности, обязаны гарантировать строгий гигиенический контроль и ограничить число гостей и постояльцев. Свободными для посещения будут считаться лишь регионы, способные в случае необходимости обеспечить приезжих медицинским обслуживанием.

Правительство ФРГ приняло решение поэтапно снять пограничный контроль с соседними странами

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Контроль на границах ФРГ с соседними странами планируется поэтапно снимать начиная с субботы, 16 мая. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) по итогам заседания правительства Германии. Граница ФРГ с Люксембургом полностью откроется уже 16 мая. Полное открытие границ - если позволит ситуация, связанная с эпидемией, - запланировано на 15 июня.

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Авиакомпания "Победа", являющаяся дочерним предприятием "Аэрофлота", намерена с 1 июня поэтапно возобновить программу полетов по России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на перевозчика. В конце марта "Победа" из-за пандемии приостановила до 31 мая как внутрироссийские, так и международные полеты.

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Петербургская больница Святого Георгия, где накануне в результате пожара погибли пять человек, в апреле закупила 237 аппаратов искусственной вентиляции легких, следует из материалов на портале госзакупок РФ. Согласно тендеру, на закупку 237 аппаратов искусственной вентиляции легких марки "Авента-М" 2020 года выпуска было выделено 441 млн рублей. Цена одного аппарата составила 1,86 млн. Между тем Росздравнадзор приостановил обращение этих аппаратов на территории России. Ранее о таком решении объявили в США.

Прирост новых случаев заражения SARS-CoV-2 в России не превысил 11 тысяч

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Число выявленных в России за сутки новых случаев заражения новым коронавирусом, по данным оперативного штаба, составило 10 028 человек. Всего с начала эпидемии в стране официально зарегистрирован 242 271 случай инфицирования SARS-CoV-2. 48 003 человека считаются выздоровевшими, 2212 пациентов скончались. Таким образом, суточный прирост числа зараженных в России уже в течение десяти дней не превышает 12 000. Удвоение общего числа инфицированных происходит раз в 11 дней.

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Пограничный переезд Киферсфельден

Власти Австрии заявили об открытии границы с Германией 15 июня. По словам министра по туризму Элизабет Кёстингер, это решение принято после консультаций с немецкой стороной.

Но уже за месяц до полного открытия границы, 15 мая, вступят в силу правила, облегчающие ее пересечение.

Туристический концерн TUI намерен сократить 8000 рабочих мест

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Один из крупнейших в мире туристических концернов TUI из-за пандемии коронавирусной инфекции объявил о сокращении 8000 рабочих мест. В руководстве компании, уже получившей финансовую помощь от государства, заявили, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Концерн рассчитывает добиться уменьшения административных расходов на 30 процентов.

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Всемирный экономический форум (ВЭФ) считает, что краткосрочные перспективы перехода к альтернативным источникам энергии из-за пандемии COVID-19 находятся под угрозой. Как говорится в исследовании организации, 2020 год должен был стать поворотной точкой в этом глобальном процессе, однако пандемия оказалась "черным лебедем", угрожающим уничтожить плоды самого длительного периода экономического роста в истории".

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Число инфицированных коронавирусом нового типа в Германии с начала эпидемии, по данным Института имени Роберта Коха, возросло до 171 306 человек (+798 за сутки). Выздоровевшими считаются 148 700, скончалось 7634 человека (+101 за сутки). Таким образом, в настоящее время под наблюдением врачей находятся около 15 тысяч человек.

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Нью-Йорк, Бродвей

Театры Бродвея в американском Нью-Йорке продлили отмену показа мюзиклов до 6 сентября в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Лиги Бродвея", ассоциации, объединяющей более 700 владельцев и художественных руководителей театров, продюсеров и других работников сферы. Как отмечается в заявлении, ассоциация в сотрудничестве с театральными союзами, правительственными чиновниками и экспертами в области здравоохранения работает над спасением театров. Представления на Бродвее были прекращены 12 марта.

Старейшая жительница Испании излечилась от COVID-19

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113-летняя жительница Испании излечилась от вызываемого коронавирусом легочной болезни COVID-19. "Мария Браньяс преодолела болезнь и чувствует себя хорошо", - заявила пресс-секретарь дома престарелых в испанском городе Олот. Браньяс является старейшей жительницей Испании, она пережила две мировые и гражданскую войну, а также эпидемию "испанки". Браньяс заразилась в доме престарелых, но болезнь протекала в легкой форме. Часть обитателей дома престарелых скончалась от последствий COVID-19.

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В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы семь новых случаев вызванных коронавирусом заболевания COVID-19 и восемь бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР. 750 бессимптомных носителей вируса находятся под наблюдением медиков. За минувшие сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

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Здание Европарламента в Брюсселе

Представители крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте - Европейской народной партии (EVP) - потребовали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предпринять шаги к отмене пограничного контроля в странах Евросоюза с 15 мая. В документе также озвучено требование отменить обязательный карантин для граждан Евросоюза, которые въезжают в другие страны ЕС. Консерваторы считают, что на начальном этапе пандемии закрытие границ было оправдано, однако ныне ситуация с распространением коронавирусом в странах Евросоюза находится примерно на одном уровне, и ограничения потеряли смысл.

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Матчи в высшей футбольной лиге Португалии возобновятся с 4 июня. Правительство готово было возобновить игры с 30 мая, но руководству лиги необходимо время для инспекции стадионов, а также тестирования всех игроков на коронавирус. Чемпионат Португалии был прерван 8 марта. В турнире на тот момент было сыграно 24 тура из 34.

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Из обновленной математической модели, представленной учеными американского института IHME Университета Вашингтона в Сиэтле, следует, что к концу июля число скончавшихся от последствий COVID-19 в США может составить до 150 тысяч человек. Более высокое число прогнозируемых жертв, в частности, связано с тем, что многие штаты начали ослаблять карантинные ограничения. Все последствия этих послаблений станут ясны через несколько недель, отмечают ученые, учитывая время между заражением, тестированием, госпитализацией и возможной смертью пациента.

Пограничный контроль между Австрией и Швейцарией могут снять в июне

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Информация о закрытии границ на дорожных табло в Германии

Правительства Австрии и Швейцарии ожидают в ближайшее время прорыва в дебатах об открытии границы. "Мы находимся в очень тесном контакте со швейцарским правительством. Наша цель состоит в том, чтобы уже в следующие несколько дней договориться о значительных послаблениях, а с июня пограничный контроль может быть полностью прекращен", - заявил австрийский канцлер Себастьян Курц в интервью швейцарской телекомпании SRF.

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Берлин представил собственную систему контроля за распространением коронавируса. Она базируется на трех факторах - индекс репродукции коронавируса (R), число новых заражений и наличие свободных коек в реанимациях - и работает по принципу светофора. Если R составляет меньше 1,1, число новых заражений - меньше 20 на 100 тысяч населения в неделю, а число свободных кроватей в реанимациях - более 75 процентов, то все три показателя показывают "зеленый" цвет, и можно продолжать ослаблять карантинные ограничения. При двух "желтых" сигналах власти должны подготовить меры противодействия, при двух "красных" – ввести новые ограничения.

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Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences объединяет усилия с производителями дженериков в Индии и Пакистане, чтобы увеличить поставки на рынок своего препарата ремдесивир, показавшего положительные результаты при лечении вызванного коронавирусной инфекцией легочного заболевания Covid-19. С азиатскими производителями были заключены неисключительные лицензионные соглашения о выпуске и продаже средства в 127 странах, сообщает Gilead Sciences.

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Еврокомиссар по экономике, бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони полагает, что, несмотря на пандемию коронавируса, летний туристический сезон в Европе может состояться. "У нас определенно будет туристический сезон нынешним летом, тем не менее, при соблюдении определенных мер безопасности и ограничений", - заявил он в интервью, публикуемом газетой Süddeutsche Zeitung в среду, 13 мая. Сегодня Еврокомиссия планирует представить рекомендации для туристической отрасли, тяжело пострадавшей в связи с развитием пандемии коронавирусной инфекции.

Хроника событий 12 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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