Хроника пандемии: МВФ выделит Киргизии 120 млн долларов на борьбу с вирусом

Продолжает расти число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 во всем мире. По данным международной группы наблюдателей Worldometer, вирус проник уже в 198 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у 532 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 24 тысяч, выздоровели 124 тысячи. Больше всего жертв - в Италии. В Германии ввели жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 27 марта (время московское).

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие дни выдвинет совместную инициативу по борьбе с эпидемией с президентом США Дональдом Трампом. Об этом главы государств договорились в ходе телефонного разговора.

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Аргентинские силовики задержали более 6 тысяч человек, воспользовавшись особыми полномочиями, полученными в рамках предотвращения нарушений карантинных правил. Они также конфисковали почти тысячу автомобилей. В Аргентине объявлен национальный карантин, жителям страны запрещено покидать дома без существенной причины.

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Международный валютный фонд выделит 120 миллионов долларов Киргизии на цели борьбы с эпидемией коронавируса. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, за помощью фонда после начала пандемии обратились более 80 стран.

Собака участвует в лабораторном эксперименте в Будапеште

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В Великобритании собак будут учить обнаруживать заражение коронавирусом с помощью нюха. Специальный шестинедельный курс должен настроить их обаяние на запах, который присущ пациентам, зараженным коронавирусом. Собак уже дрессируют для выявления рака и диабета.

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Университет Вашингтона прогнозирует, что эпидемия коронавируса может в следующие четыре месяца привести к смерти более 80 тысяч человек в США. Другие исследования называют число вдвое меньше.

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Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) обратилась к жителям Германии с призывом запастись терпением. По ее словам, пока рано обсуждать снятие или даже послабление карантинных правил. В настоящее время число инфицированных в стране удваивается каждые 4-5 дней.

В Италии резко упал уровень преступности

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Площадь Дуомо в Милане

В Италии, которую эпидемия коронавируса затронула наиболее сильно из европейских стран, наметилось резкое снижение уровня преступности. С 1 по 22 марта в стране было совершено 53 тысячи преступлений, что на 64 процента меньше, чем в тот же период 2019 года. Примерно та же тенденция наблюдается и в Испании.

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Канадские власти выразили протест в связи с решением Вашингтона усилить военное присутствие на американо-канадской границе. "Это совершенно ненужный шаг, который мы рассматриваем как угрозу нашим отношениям", - заявила вице-премьер Канады Христя Фриланд. США решили стянуть дополнительные войска к границе для противодействия нелегальным ее пересечениям в условиях пандемии.

Гостиница на набережной Калининграда

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Правительство России до 1 июня закрыло все дома отдыха, пансионаты, детские лагеря и гостиницы, расположенные в курортных регионах. Остановиться в них можно будет только тем, кто едет в командировку.

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Европарламент одобрил отмену правила закрепления слотов в европейских аэропортах. Таким образом евродепутаты в условиях эпидемии и обрушения рынка авиаперевозок попытались избавить авиакомпании от необходимости совершать "пустые рейсы", которые они выполняли, не желая терять слоты в аэропортах. Авиакомпании были обязаны заполнять не менее 80 процентов выделенных им слотов, чтобы не потерять их в следующем году. Отныне и до октября будут действовать особые правила - авиакомпании сохранят слоты, независимо от фактического числа рейсов.

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Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает эпидемию коронавируса более серьезной угрозой, чем финансовый кризис 2008 года. Последствия эпидемии будут тяжелее, предупреждает она.

Хроника пандемии: США вышли на первое место по числу больных

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Наибольшее число зараженных коронавирусом - в США. За 26 марта было выявлено свыше 17 тысяч новых случаев, таким образом общее их число превысило 85 тысяч. В Китае более 81 тысячи жителей, а в Италии - более 80 тысяч заразились SARS-CoV-2.

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Страны Евросоюза договорились за две недели разработать пакет мер помощи ослабленным эпидемией стран содружества. Италия, которой срочно требуется финансовая помощь, просила у коллег по ЕС ускорить принятие нужных решений.

Хроника событий 26 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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