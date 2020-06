Хроника пандемии: использование масок предотвратило десятки тысяч заражений SARS-CoV-2

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, коронавирусом заразились около 7,7 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались около 430 тысяч человек, выздоровели - около 4 млн. DW следит за событиями субботы, 13 июня (время московское).

В восьми регионах РФ возрос показатель смертности

++15.55++

В апреле в восьми регионах РФ заметно возрос показатель смертности по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил глава федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков. "По тем данным, которые собраны загсами и Росстатом на сегодняшний день, в России в апреле родилось 110 934 человека, умерло 149 468 человек, это общее количество. При этом 9 лет в стране ежегодно наблюдается тенденция к снижению смертности и к росту ожидаемой продолжительности жизни", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24". При этом в Москве, Московской, Ленинградской, Костромской и Тульской областях, Хабаровском крае, Республике Алтай, Ямало-Ненецком АО показатель смертности увеличился более чем на 5 процентов.

++15.20++

По оценке ученых из университетов в Техасе и Калифорнии, использование защитных масок предотвратило десятки тысяч заражений коронавирусом. Только в Италии в период с 6 апреля по 9 мая с помощью этой меры удалось избежать более 78 тысяч случаев заражения, в Нью-Йорке с 17 апреля по 9 ммая – более 66 тысяч, указывается в статье, опубликованной в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Согласно этим данным, передача SARS-CoV-2 осуществляется, главным образом, воздушным путем.

++14.45++

За минувшие сутки в Эстонии выявлено три новых случая заражения коронавирусом, в больницах находятся на данный момент 14 пациентов с пневмонией COVID-19. Скончавшихся за последние сутки в стране нет. Общее число инфицированных в Эстонии составило 1973, скончались с начала распространения коронавируса 69 человек. В Латвии число случаев заражения SARS-CoV-2 возросло на 1 до 1097. Скончался один человек, общее число смертей от последствий коронавирусной инфекции составило 28. В Литве за последние 24 часа число зараженных коронавирусом возросло на 7 до 1763.

В Японии ужесточились правила для посетителей караоке-баров

++14.10++

В Японии ужесточились правила безопасности для посетителей караоке-баров. Теперь прежде чем зайти в помещение, они должны измерить температуру на входе с помощью термочувствительной камеры, управляемой искусственным интеллектом. Микрофоны-караоке в барах обтянуты защитной тканью и оснащены специальной пластиковой воронкой, предотвращающей разбрызгивание микрокапель респираторных выделений. Помещения регулярно дезинфицируются сотрудниками заведений в защитных масках и пластиковых козырьках. Кроме того, количество посетителей ограничено в зависимости от размера заведения и установленной в нем системы вентиляции.

++13.40++

Кабинет министров Украины отменил требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих из не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированног Крыма на подконтрольную территорию.

++12.40++

Мобильный госпиталь в выставочном комплексе Ленэкспо

Власти Ленинградской области, поделенной на разные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации, с 15 июня снимают ряд карантинных ограничений. В частности, разрешены будут занятия спортом на открытом воздухе, занятия в Домах культуры и учреждениях допобразования, экскурсии в музеях, работа детсадов, салонов красоты, ярмарок и общественных бань. Условием являются разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации на месте.

В России - 8 706 новых случаев коронавируса за сутки

++12.00++

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) первым в России может выпустить вакцину от COVID-19, по плану промышленное производство начнется в сентябре. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

++11.20++

Кабинет министров Украины принял решение пока не открывать в стране кинотеатры с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

++10.50++

В России за 24 часа зафиксировано 8 706 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Число летальных случаев возросло на 114. Всего в России выявлено 520 129 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 274 641 человек, число летальных случаев составляет 6 829.

Бразилия поднялась на второе место по числу жертв

++10.00++

Пекинские сетевые супермаркеты в течение минувшей ночи изъяли из продажи лосось. Поводом для этой акции стало обнаружение коронавируса на доске для разделки рыбы, которая использовалась для обработки импортированного лосося, на оптовом рынке "Синьфади". По мнению вирусологов, лосось сам по себе не может быть переносчиком коронавируса, однако тот может появляться на выловленной рыбе при соприкосновении ее с зараженными поверхностями

++09.30++

В Украине несколько дней подряд фиксируется рост новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в стране зафиксирован новый антирекорд - 753 инфицированных. 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 409 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

++09.00++

Кладбище в Рио-де-Жанейро

В Бразилии жертвами COVID-19 за 24 часа стали 909 человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. Общее число летальных исходов в стране поднялось до 41 828. Таким образом, Бразилия поднялась на второе место по числу жертв коронавирусной инфекции в мире.

Грозит ли США вторая волна пандемии?

++08.30++

В больницы Техаса за сутки поступило 2166 пациентов с положительными результатами анализов на COVID-19, сообщает газета Texas Tribune. В среду и четверг этот показатель достигал отметок в 2153 и 2008 человек.

++08.00++

На рынке Синьфади

Тестирование на оптовом рынке Пекина "Синьфади", где был коронавирус, выявило почти 50 случаев заражения инфекцией. Заместитель руководителя центра по профилактике и контролю заболеваний города Пан Синхо уточнил, что среди выявленных случаев у 45 человек коронавирус проходит бессимптомно.

++07.30++

Активное распространение в последние дни коронавируса в некоторых штатах США не означает, что страна стоит на пороге второй волны пандемии, заявили в Белом доме. Экономический советник президента США Ларри Кадлоу указал, что обсуждал этот вопрос с экспертами Белого дома по здравоохранению, которые считают, что речь идет лишь об отдельных вспышках заболевания, а не о полноценной второй волне, способной накрыть всю страну.

В Чечне разрешили коллективные молитвы

++07.00++

"Режим военного времени" объявлен в 11 микрорайонах пекинского района Фэнтай, после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй. Жители микрорайонов должны соблюдать режим самоизоляции, не имеют право покидать дома, власти принимают меры по обеспечению их продуктами питания.

++06.00++

Евангелическая церковь в Сан-Лоренсо (провинция Санта-Фе) в Аргентине открылась после пандемии под видом бара - в знак протеста против запрета на религиозные службы, который остается в силе, несмотря на постепенный отказ от ограничительных мер в стране. Об этом сообщила газета The Guardian. Пастор Даниэль Каттанео облачился в форму официанта и пояснил журналистам, что речь идет о "молельном баре". "Агнца в сухарях подадут за столиком четыре, а слово Божье прозвучит из дома Господа ко всем народам", - пошутил он. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране выявлены 28 764 случая инфицирования, умерло 785 человек.

++05.30++

Мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова в Грозном

Проведение коллективных пятничных молитв возобновилось в Чечне с 12 июня. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров. "Закрытые в период пандемии мечети готовы принять прихожан при условии строгого соблюдения мер защиты от коронавируса", - указал он. Ранее, 5 июня, в 17 крупных мечетях региона впервые с момента введения ограничений состоялись массовые молитвы.

Число инфицированных в ФРГ превысило 186 тысяч

++05.00++

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 348 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 186 022 человека. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, за сутки скончались 18 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 8781. Выздоровели в общей сложности около 171 900 человек, из них около 300 - за последние сутки.

++04.30++

Ряд государств - членов ЕС попросил Еврокомиссию провести от их имени переговоры о закупке потенциально эффективных вакцин от коронавируса. По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, они поддерживают план Брюсселя по использованию предназначенного для этих целей фонда объемом 2,4 млрд евро. Германия, Франция, Италия и Нидерланды уже самостоятельно запустили переговоры с отдельными фармацевтическими компаниями. Между тем, по мнению Кириакидес, пользу должны получить все 27 стран Евросоюза. "Речь идет о сотрудничестве, а не о конкуренции", - подчеркнула она.

Ученики в Венгрии не торопятся возвращаться в классы

++04.00++

Из 1,2 миллиона школьников учебные заведения в Венгрии ежедневно посещают не более 36 тысяч. После связанного с пандемией временного перехода на дистанционное обучение школы вновь заработали со 2 июня, напоминает газета Magyar Nemzet. Тем не менее ученики не торопятся возвращаться в классы. До конца этого учебного года присутствие обучающихся в школах - добровольно. С начала пандемии в стране выявлены 4053 инфицированных, 555 скончались.

++03.30++

Польша открывает границы со странами ЕС

Польша в ночь на 13 июня открыла границы со странами ЕС - Германией, Чехией и Словакией. Контроль на границе с Литвой был отменен еще 12 июня. Введенный из-за пандемии погранрежим действовал с середины марта. Въезд был разрешен лишь лицам с постоянным видом на жительство в стране, водителям грузовиков и дипломатам.

Почти тысяча сотрудников ООН инфицирована коронавирусом

++03.00++

Cреди сотрудников ООН по всему миру коронавирусом инфицированы 953 человека. Такие цифры привел на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. По его словам, значительное число заболевших (187) - среди сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали, двое скончались.

++02.30++

Каждый пятый пациент в Великобритании оказался инфицирован вирусом нового типа во время нахождения в больнице. Об этом со ссылкой на ученых сообщила газета The Daily Telegraph. При этом на пике пандемии внутрибольничная передача происходила в 22 процентах всех случаев, на нее же пришлось 11 процентов смертей от последствий COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране выявлены 292 950 случаев инфицирования, умер 41 481 человек.

Франция с 15 июня снимет ограничения на въезд в страну из стран ЕС

++02.00++

Франция 15 июня снимет ограничения на въезд в страну из государств ЕС. Об этом в совместном заявлении уведомили министр внутренних дел Кристоф Кастанер и глава МИД Жан-Ив Ле Дриан. "Учитывая благоприятное развитие ситуации в сфере здравоохранения во Франции и в Европе и в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии... Франция 15 июня снимет все ограничения на передвижение на своих границах внутри ЕС (морских, воздушных и сухопутных), введенные в рамках борьбы с пандемией COVID-19 ", - отмечается в заявлении. Доступ в страну будет разрешен для въезжающих из стран-членов ЕС, а также из Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана. В качестве зеркальной меры для прибывающих из Испании и Великобритании предусмотрен двухнедельный карантин.

++01.30++

Число инфицированных вирусом нового типа в Южно-Африканской Республике возросло более чем на 10 000 за пять дней, 12 июня достигнув 61 927. За весь период наблюдения скончались 1354 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на ЮАР приходится почти 25 процентов всех случаев в Африке. Свыше двух третей заболевших зарегистрированы в провинции Западный Кейп - популярном туристическом направлении, где располагается Кейптаун - второй по численности населения город в ЮАР.

++01.00++

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина - "Синьфади". Об этом сообщило издание "Синьцзинбао". Управляющий рынком уточнил, что SARS-CoV-2 нашли в пробах с доски, которая использовалась для разделки импортированного лосося. Рыба поступила на базар с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг вируса нового типа. У девяти работников рынка, контактировавших с рыбной продукцией, в результате проведения тестов вирус не выявлен, все они помещены в карантин.

Великобритания ограничила антирасистские протесты

++00.30++

Статую Роберту Миллигану в Лондоне накрыли покрывалом с протестными лозунгами в связи с тем, что торговец был рабовладельцем

Скотланд-Ярд наложил ограничения на проведение акций Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") и контрпротесты, запланированные на 13 июня в Великобритании. Все собрания и мероприятия должны завершиться до 17.00 по местному времени (19.00 мск). При этом полиция сослалась на положения действующего в стране акта о борьбе с коронавирусом. Правоохранительные органы также хотят в обязательном условии развести участников антирасистских демонстраций и их противников.

++00.01++

Число скончавшихся с коронавирусной инфекцией в Москве за сутки увеличилось с 3187 до 3231 (умерли 44 человека). По последним данным, в столице России с начала эпидемии выявлено 203 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 118 тысяч человек. В России общее число выявленных инфицированных за весь период наблюдения составляет 511 423 человек, но активных - 235 338 случаев .

