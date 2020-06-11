Хроника пандемии: жена Зеленского заразилась коронавирусом

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, новым коронавирусом заразились более 7,5 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 420 тысяч человек, выздоровели - более 3,8 млн. DW следит за событиями пятницы, 12 июня (время московское).

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Коронавирусом заразилась жена президента Украины Владимира Зеленского. Елена Зеленская сообщила о положительном результате теста на коронавирус. "Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов", - написала она в Facebook. По ее словам, она хорошо себя чувствует и проходит амбулаторное лечение. Тесты остальных членов семьи были отрицательными. Елена Зеленская также подчеркнула, что ослабление ограничительных мер не означает, что коронавирус исчез. "Опасность не миновала, она близко. Ближе, чем нам может показаться", - добавила она.

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В Венгрии со второго июня снова открылись школы, однако в классах практически нет учеников. Из 1,2 млн школьников на занятиях ежедневно присутствуют 30-36 тыс. человек. До конца текущего учебного года посещение занятий будет оставаться добровольным. После вспышки пандемии коронавируса в середине марта в стране были закрыты все школы и детские сады, и система образования перешла на режим удаленного обучения. Эксперты говорят о неудовлетворительных результатах этой модели, поскольку у многих детей - особенно из малообеспеченных семей - нет необходимого оборудования для занятий онлайн.

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Правительство Германии приняло пакет мер по стимулированию экономики в связи с ситуацией с коронавирусом. В него входят, в частности, снижение налога на добавочную стоимость на шесть месяцев с 19% до 16% (льготной ставки - с 7% до 5%) и одноразовая выплата в 300 евро на каждого проживающего в стране ребенка. Кроме того, предусмотрены 25 млрд евро на помощь отраслям, сильнее всего пострадавшим из-за карантинных мер.

В больнице Чикаго

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22 883 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Соединенных Штатах Америки, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса. 896 человек скончались. Всего в США зарегистрировано 2 023 347 случаев заражения коронавирусом и 113 820. летальных исходов.

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В Грузии стало обязательным ношение масок в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях, законодательные изменения были приняты на пленарном заседании в парламенте республики.

8 987 новых случаев коронавируса в России за сутки

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Авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на британское правительство из-за требований к прибывающим в страну пассажирам соблюдать двухнедельный карантин. По мнению авиаперевозчиков, вступившие в силу 8 июня правила крайне негативно повлияют на туризм и экономику в целом, а также лишат работы тысячи людей.

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"Формула-1" объявила об отмене еще трех этапов "Королевских гонок" в 2020 году из-за пандемии коронавируса. "В результате продолжающихся испытаний, связанных с COVID-19, мы и наши промоутеры в Азербайджане, Сингапуре и Японии приняли решение отменить эти гонки в сезоне 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы. Из-за пандемии сезон-2020 в "Формуле-1" все еще не стартовал. Ранее организаторы уже отменили и перенесли ряд этапов.

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Дезинфекция московских улиц

В России за сутки обнаружили 8 987 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число выявленных случаев возросло до 511 423. За 24 часа умерли 183 пациента. Общее число жертв коронавируса в стране составило 6 715 человек.

В Италии разрешили все спортивные соревнования

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Правительство Италии разрешило проведение всех профессиональных спортивных турниров. Однако проходить они будут без присутствия зрителей.

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Правительство Армении продлило до 13 июля режим чрезвычайного положения, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.

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Власти Австралии объявили об очередном этапе отмены ограничений, введенных в марте из-за распространения коронавируса. Как заявил в пятницу премьер-министр страны Скотт Моррисон, с 13 июня будет упразднен лимит числа участников общественных мероприятий и возобновлена работа части спортивных сооружений. Ограничение в 100 человек для общественных мероприятий будет снято и заменено требованиями о соблюдении правила "один человек на четыре кв. м". Также будут открыты стадионы вместимостью менее 40 тыс. зрителей с условием их заполнения не более чем на 25%. За неделю в стране было зарегистрировано 38 случаев новых инфекций, более половины из них приходится на вернувшихся из-за рубежа.

Власти Таиланда закрыли для иностранцев один из главных храмов Бангкока

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Погребение жертв COVID-19

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 мск пятницы достигло 421 тыс. 456 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 255, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

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Количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине за сутки увеличилось на 683 до 29 753, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 870, говорится в сообщении Центра общественного здоровья,

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Одна из главных достопримечательностей Таиланда - Храм Лежащего Будды (Ват Пхо) - в Бангкоке запрещает вход иностранцам. Как передало агентство AP, это связано с опасениями, что приезжие из других стран могут быть разносчиками коронавируса. У главного входа в Ват Пхо размещены указатели с надписями: "Открыт только для таиландцев". По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране выявлены 3125 случаев инфицирования, умерли 58 человек.

Прогресс в сокращении бедности может быть отложен на 20-30 лет

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Экономические последствия пандемии коронавируса могут ввергнуть еще 395 млн человек в мире в крайнюю нищету. Таким образом общее число людей, живущих менее чем на 1,90 доллара в день, грозит превысить 1 млрд. Такие прогнозы содержатся в исследовании, опубликованном Университетом Организации Объединенных Наций. По словам одного из авторов исследования - Энди Самнера, перспективы беднейших стран мира будут крайне безрадостными, если правительства не предпримут дополнительных мер уже в ближайшее время. "Прогресс в сокращении бедности может быть отложен на 20-30 лет", - считает Самнер.

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Спад в мировой торговле, вызванный пандемией, сильнее ударил по более бедным странам, чем по промышленно развитым государствам. В то время как импорт в апреле сократился на 10 процентов, а экспорт из них - на 14 процентов, в развивающихся государствах эти показатели за аналогичный период равнялись 19 и 18 процентам соответственно. Это следует из анализа, подготовленного экспертами Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 258 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 185 674 человек. От последствий коронавируса за сутки скончались 8 заболевших, общее число летальных исходов выросло до 8763. Выздоровели в общей сложности около 171 600 человек, из них около 400 - за последние сутки.

Республиканцы перенесли съезд партии

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Республиканцы перенесли национальный съезд своей партии, на котором Дональд Трамп должен быть выдвинут кандидатом на выборах главы государства, из города Шарлотт (штат Северная Каролина) в Джексонвилл (штат Флорида). Глава Белого дома не пришел к единому мнению с властями Северной Каролины относительно того, насколько массовым может быть съезд в условиях пандемии коронавируса. Президент настаивал на отказе от норм социального дистанцирования в ходе съезда. Председатель Национального комитета Республиканской партии США (центральный орган партии) Ронна Ромни Макдэниел заявила, что Флорида - это не только то место, где Трамп чувствует себя как дома (там расположена его загородная резиденция). Речь идет также об одном из так называемых "колеблющихся" штатов, которые могут повлиять на исход голосования 3 ноября. Партийное мероприятие запланировано на 24-27 августа.

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В Вашингтоне изучают, не могут ли въезжающие из Мексики привести к новой волне распространения коронавирусной инфекции в США. Проблема обсуждалась 11 июня на заседании встречи оперативной группы американской администрации по борьбе с коронавирусом, проходившей в ситуационной комнате Белого дома. Между тем в этот же день мексиканские власти допустили, что реальное число инфицированных в стране может быть намного выше официальной статистики. На 11 июня в Мексике выявлены 133 974 случаев заболевания (плюс 4790 за сутки) и 15 944 (плюс 587) скончавшихся от последствий COVID-19.

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Конгресс США

В Комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США предложили выделить 44 млн долларов (38 млн евро) на разработку вакцины от коронавируса и "биотехнологическое исследование Пентагона". Средства хотят направить в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год. В проекте документа также прописали параметры финансирования Европейской инициативы сдерживания, которая позволяет лучше распределить финансовые инвестиции в оборону, одновременно повышая "готовность в Европе к сдерживанию российской агрессии".

Египет хочет с 1 июля частично возобновить международное авиасообщение

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Египет с 1 июля планирует возобновить внутреннее и - частично - международное авиасообщение. Об этом уведомил госминистр информации Усама Хейкаль. По его словам, въездной туризм решено открыть в провинциях, в наименьшей степени пострадавших от коронавируса. Речь идет о курортах Южного Синая, провинциях Красное море и Матрух на Средиземном море. Список стран, для граждан которых разрешат въезд в страну, не уточняется.

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Симпозиум руководителей центробанков, посвященный вопросам денежно-кредитной политики , ежегодно проводящийся в американском городе Джексон-Хоул (штат Вайоминг) под эгидой Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити, из-за пандемии коронавируса впервые за 40 лет не состоится в традиционном формате. Вместо этого встреча 27 и 28 августа пройдет в виде онлайн-конференции, сообщили в пресс-службе ФРБ.

Активисты в Бразилии вырыли 100 символических "могил" на пляже

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Активисты в Бразилии вырыли 100 символических "могил" на знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Таким способом они выразили протест против действий правительства во время пандемии, которая уже унесла свыше 40 тысяч жизней в стране. Над "могилами" установили черные кресты к бразильскими флагами.

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Глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) призвал жителей ФРГ продолжать соблюдать правила социального дистанцирования и по-прежнему ограничивать число контактов. Соответствующее заявление Браун сделал в программе телеканала ZDF "Maybrit Illner". По словам политика, Германии удавалось сохранить число инфицированных на низком уровне благодаря дисциплинированному поведению жителей. Даже если жители Германии повсеместно возвращаются к нормальной жизни, правила должны соблюдаться до появления вакцины, добавил руководитель ведомства.

Байден: Число инфицированных продолжает расти в 20 из 50 штатах США

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Джозеф Байден

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, недавно набравший необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, высказал мнение, что руководитель администрации Дональд Трамп "по-прежнему отказывается принимать вирус всерьез". Байден добавил, что число инфицированных продолжает расти в 20 из 50 американских штатах. "Дональд Трамп не мог избавиться от этой болезни в апреле или при помощи Twitter заставить ее исчезнуть в мае, не может он ее игнорировать и в июне", - считает соперник республиканца. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране выявлены 2 084 922 случаев инфицирования, умерли 115 919 человек.

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Режим чрезвычайного положения в Армении в связи с пандемией коронавируса будет продлен на месяц - до 13 июля. Об этом уведомил премьер Никол Пашинян. По его словам, на 12 июня намечены внеочередное заседание правительства и специальная сессия парламента для обсуждения ситуации. Число подтвержденных случаев заражения на 11 июня достигло 14 669, общее количество летальных исходов от последствий COVID-19 составляет 327.

В Карелии выявлен второй очаг коронавируса

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В Карелии выявлен второй очаг новой коронавирусной инфекции. Вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района зарегистрирован 51 новый случай заражения, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Заболевшие - сотрудники компании "Высококачественные автомобильные дороги". В июне первый очаг был зарегистрирован на стройплощадке Белопорожских ГЭС в Кемском районе, там зафиксировали свыше 70 случаев. Между тем в республике открыты все туристические объекты.

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В Подмосковье 12 июня начинают работать кафе и рестораны с летними верандами. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт", - завил он. В то же время Воробьев добавил, что открывать для посещения торговые центры в области власти пока не собираются. Разрешения на это нет со стороны Роспотребнадзора.

Пекин и коронавирус: из Twitter удалены сотни тысяч аккаунтов

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В корпорации Twitter заявили, что удалили свыше 170 000 учетных записей, связанных с проводимой Пекином операцией влияния в сети. В рамках нее, по данным компании, распространялись сообщения, благоприятные для правительства КНР, в том числе и о коронавирусе. Twitter Inc. блокировала 23 750 активных учетных записей, а также более крупную сеть из примерно 150 000 записей, созданных для привлечения внимания к первой группе аккаунтов.

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Чехия, Венгрия, Польша и Словакия поддерживают создание фонд для восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса объемом в 750 млрд евро, однако настаивают, чтобы при его формировании их интересы учитывались более активно. "Более бедные страны не должны покрывать расходы более богатых", - заявил премьер Чехии Андрей Бабиш по итогам встречи стран Вышеградской четверки в чешской Леднице. Аналогичной позиции придерживается и глава кабмина Венгрии Виктор Орбан.

Число заявлений об убежище в ЕС упало до показателя 2008 года

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Число заявлений о предоставлении убежища в ЕС упало в апреле на 87 процентов по сравнению с показателями начала года и оказалось самым низким с 2008 года. Причинами являются закрытие границ Евросоюза и другие ограничительные меры в связи с пандемией короны, уточнили в Европейском бюро поддержки миграционных процессов (EASO). Всего за апрель было зарегистрировано 8730 подобных прошений.

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Граждан России в период с 12 июня по 19 июня вывезут несколькими рейсами из Франции, Индонезии, Вьетнама, Киргизии и ряда других стран. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в Telegram-канале. Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перелеты. С 20 марта в страну возвращены 193 тысячи россиян.

В Бразилии открылись ТЦ, несмотря на высокое число случаев инфицирования

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В Бразилии к торговым центрам (ТЦ) в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро выстроились длинные очереди, после того как 11 июня они открылись впервые после введения в стране ограничительных мер. По данным бразильской Ассоциации ТЦ, пауза в работе, которая, к примеру в Сан-Паулу продолжалась 83 дня, привела к тому, что порядка 577 моллов потеряли примерно 5 млн долларов (4,4 млн евро). Между тем в стране продолжает свирепствовать пандемия: за минувшие сутки выявлено 30 412 новых случаев инфицирования коронавирусом. За весь период наблюдения зафиксированы 802 828 заболевших, умерли 40 919 человек.

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British Airways

Национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways продает часть своей коллекции произведений искусства стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов, чтобы финансово справиться с последствиями, которыми пандемия обернулась для авиакомпании. Об этом сообщила газета The Guardian. Собрание авиакомпании включает в себя работы английского художника Дэмьена Херста, рисовальщицы Бриджет Райли и Питера Дойга, работающего в художественном стиле магического реализма. Минимум одна из работ оценена в сумму свыше 1 млн фунтов. British Airways собирается продать минимум 10 произведений.

США не будут повторно вводить локдаун

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Американская администрация не станет повторно вводить локдаун в случае второй волны распространения коронавируса. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала CNBC. "Мы не можем закрыть экономику", - подчеркнул он. "Думаю, мы усвоили, что можно нанести большой ущерб", если это предпринимаешь, отметил министр. Президент США Дональд Трамп в свою очередь в Twitter высказал мнение, что по финансовым показателям "мы будем иметь очень хороший третий квартал и отличный четвертый квартал". 2021 станет экономически "одним из наших самых лучших годов", утверждает президент. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране выявлены 2 084 922 случаев инфицирования, умерли 115 919 человек.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) встревожена ускорением динамики распространения новой коронавирусной инфекции на африканском континенте. "Если первые 100 000 случаев были зарегистрированы в течение 98 дней, то для достижения показателя 200 000 случаев понадобилось всего 18 дней", - сообщил на видео-пресс-конференции в Женеве директор Регионального бюро ВОЗ для стран Африки Матсидисо Моети. Пока доля общего числа заражений в Африке составляет всего 3 процента от общемирового показателя, но вспышки инфекции, по словам Моети, в последнее время стали возникать не только в крупных городах, но и в провинции.

Хроника пандемии 11 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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