Хроника пандемии: В ФРГ за сутки 2705 новых случаев заражения

В мире по-прежнему растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, число заразившихся в 185 странах и территориях уже превысило 276 тысяч, от последствий заболевания скончались более 11 тысяч человек, выздоровели около 92 тысяч. В последние недели наиболее пострадавшей страной стала Италия. В Германии вводят жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 21 марта (время московское).

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Власти Грузии с 21 марта на один месяц вводят чрезвычайное положение, чтобы "предотвратить быстрое распространение коронавируса среди населения". Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Георгий Гахария. По его словам, за нарушение режима будут применены санкции. Кроме того, вводятся ограничения на движение транспорта - за исключением грузовых перевозок. Всего в стране зафиксировано 47 инфицированных. Такие данные приводит сайт международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени - Worldometer.

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В США число заразившихся за сутки возросло приблизительно на 5 500. По данным Университета Джона Хопкинса, оно достигает 19 624. Инфицированные есть во всех 50 штатах, столице - Вашингтоне в федеральном округе Колумбия и ряде островных территорий - Гуаме, Виргинских островах и Пуэрто-Рико. Скончались - 260, выздоровели - 147.

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Арендодателям недвижимости в Германии запрещено будет расторгать договора из-за задолженности в период пандемии коронавируса. Это предусматривает законопроект, разработанный совместно министерством юстиции и защиты прав потребителей, МВД и министерством экономики и энергетики. Выдержки из документа приводит агентство dpa. Данное решение принято, в первую очередь, в интересах квартиросъемщиков.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила бесплатную службу оповещения на платформе WhatsApp. С помощью данной услуги эксперты будут информировать пользователей о вирусе SARS-CoV-2, вызываемом им заболевании COVID-19, распространять рекомендации, как защитить себя и распознать симптомы.

В ФРГ 2705 новых случаев заражения

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Германский Институт Роберта Коха (Robert Koch-Institut), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, 21 марта представил обновленные данные по числу инфицированных в ФРГ. Эта цифра достигла 16 662 человек, за сутки прирост составил 2 705. Скончались за весь период наблюдения - 47. Наиболее пострадавшим районом является Хайнсберг в Северном Рейне - Вестфалии на западе страны, самой густонаселенной земле ФРГ.

Глава федбанка Германии ожидает рецессии

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Председатель правления Немецкого федерального банка Йенс Вайдман ожидает рецессии в Германии из-за усиливающейся пандемии коронавируса. Это "теперь, наверное, неизбежно", заявил он газете "Die Welt" в интервью, опубликованном в субботу, 21 марта. Сейчас самое главное - остановить распространение вируса, подчеркнул он. Федеральное правительство действовало быстро и правильно. "Главной задачей мне представляется сохранение уверенности граждан в дееспособности государства. Для экономической политики это означает, что государство должно смягчить экономические последствия для людей и предприятий", - сказал глава бундесбанка.

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В Китае уже третий день подряд не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом на территории страны. В то же время отмечен 41 новый случай коронавирусной инфекции, привезенной гражданами из-за рубежа. А в провинции Хубэй, где началась пандемия, от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли еще 7 человек, сообщили органы здравоохранения КНР в субботу, 21 марта. Официальные данные по коронавирусу в КНР демонстрируют тенденцию к снижению уже на протяжении нескольких недель. В материковом Китае вирусом SARS-CoV-2 заразились более 81 тысячи человек, 3255 из них скончались. В Китае, однако, опасаются второй волны эпидемии из-за инфицированных граждан, возвращающихся из-за границы. К 21 марта число пациентов, заразившихся за пределами Китая, увеличилось до 269.

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По данным на утро субботы, 21 марта, в мире насчитывалось 261 886 человек, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-26, число жертв вызываемой этим возбудителем легочной инфекции COVID-19 достигло 11 167, поправились более 88 000 человек, сообщила газета South China Morning Post. Таким образом, за истекшие сутки число подтвержденных случаев инфицирования выросло на 34 048 человек, скончавшихся - на 1327.

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В Сингапуре от коронавируса нового типа умерли 75-летняя гражданка страны и 64-летний житель Индонезии. В министерстве здравоохранения государства отмечают, что у обоих скончавшихся были проблемы с сердцем. Это первые зафиксированные в Сингапуре случаи смерти от COVID-19. С начала вспышки эпидемии, зафиксированной здесь в январе, коронавирусом нового типа в Сингапуре заразились 385 человек, но смертельных случаев удавалось избежать.

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В Южной Корее за сутки число случаев заражения коронавирусом нового типа выросло на 147 человек. Общее число больных опасным вирусом - 8799 человек. За день в стране от последствий SARS-CoV-2 скончались восемь заболевших. Число жертв от коронавируса в стране достигло 102 человек. Большинство случаев заражения обнаружены в городе Тэгу в провинции Кёнсан-Пукто.

Немецкие автоконцерны BMW и Volkswagen временно закрывают заводы в США и Мексике

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Немецкий автостроительный концерн Volkswagen приостанавливает работу своих заводов в мексиканских штатах Пуэбла и Гуанахуато. В заявлении концерна говорится о том, что конвейеры останавливаются предварительно на период с 30 марта до 12 апреля. Эта мера принята для исключения контактов большого числа людей в условиях пандемии, подчеркивается в заявлении VW.

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Немецкий автоконцерн BMW из-за коронавируса объявил о приостановке производства на своем заводе в Южной Каролине (США), где работают 11 тысяч человек. Ожидается, что предприятие будет закрыто на две недели с 3 апреля. По сообщению агентства Bloomberg, завод является крупнейшим в мире производственным предприятием BMW.

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У одного из сотрудников аппарата вице-президента США Майка Пенса обнаружен коронавирус COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Белого Дома. Однако, как сообщает представитель Пенса Кэти Миллер, ни сам вице-президент, ни президент США Дональд Трамп с работником не контактировали.

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Федеральная земля Баден-Вюртемберг примет в клиники зараженных коронавирусом тяжелобольных из Франции. Такое решение принято в связи с тем, что в лечебных учреждениях этого региона Германии имеются в наличии свободные палаты и 2300 аппаратов искусственного дыхания.

В регионах Германии вводят жесткие ограничительные меры

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Улицы Мюнхена опустели

В федеральных землях Бавария, Саар, а также в восточногерманском городе Йена вступили в силу особые правила, ограничивающие нахождение граждан в общественных местах из-за коронавируса. Жителям населенных пунктов в этих регионах разрешено покидать свои дома и квартиры только в исключительных случаях. К ним относятся, в частности, поездки на работу, покупки в супермаркетах и аптеках, посещение врачей, оказание помощи нуждающимся.

Разрешены в этих землях прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но только по одному или с членами семьи. Собираться группами в общественных местах запрещено. Для нарушителей предусмотрены высокие штрафы, в частности в Баварии - до 25 000 евро.

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В связи с продолжающимся распространением пандемии нового коронавируса супермаркеты Берлина - так же, как и ряда других немецких городов, вводят специальные часы посещения покупателей, относящихся к группам риска. В частности, супермаркеты торговой сети Rewe в столичном Шпандау объявили, что период с 7.00 до 9.00 - время посещения пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями. Соблюдение этого правила, однако, добровольно, и ответственность лежит полностью на самих покупателях.

Хроника событий 20 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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