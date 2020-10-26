 Хроника пандемии: в Словакии сделают тест на коронавирус всей стране | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 26.10.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: в Словакии сделают тест на коронавирус всей стране

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии в мире заразились более 43,5 млн человек, более 1,1 млн скончались. Вылечились более 32 млн пациентов. DW следит за событиями 27 октября.

быстрые тесты в Финляндии

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 43,7 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели более 32 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 27 октября (время московское).

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Только 15 процентов жителей Германии считают "чрезмерными" ограничения, введенные в стране в связи с пандемией. 32 процента считают, что они "недостаточны". И 51 процент немцев придерживается мнения, что введенных ограничений достаточно.

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Словакия запланировала за четыре дня пропустить через тесты на коронавирус все взрослое - старше 10 лет - население страны. Для этих целей планируется отвести две субботы и два воскресенья. В Словакии считают, что в случае успеха этим примером могут воспользоваться другие страны мира.

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В связи с резко возросшими показателями заболеваемости в Чехии с 28 октября вводится запрет покидать дома в ночное время: с 21.00 до 5.00. По словам покидающего свой пост министра здравоохранения Романа Прымулы, принятые ранее меры оказались не очень действенными. С начала пандемии в стране были инфицированы в общей сложности 263 572 человека, зарегистрированы 2337 смерти.

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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