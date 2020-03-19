Хроника пандемии: В Италии за сутки погибли около 800 человек

В мире по-прежнему растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, число заразившихся в 185 странах и территориях уже превысило 276 тысяч, от последствий заболевания скончались более 11 тысяч человек, выздоровели около 92 тысяч. В последние недели наиболее пострадавшей страной стала Италия. В Германии вводят жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 21 марта (время московское).

++21.10++

Вице-президента США Майка Пенса и его супругу протестируют на коронавирус. Об этом заявили в Белом доме после появлении информации о заражении SARS-CoV-2 одного из сотрудников аппарата вице-президента. Тем временем, сам Пенс заявил, что тесты взяты у почти 200 тысяч жителей США. По данным телеканала CNN, в стране на данный момент выявлено 21 240 случаев заражения коронавирусом, 267 человек умерли.

++21.05++

Россия направит помощь Италии. После разговора президента РФ с премьер-министром Италии, как сообщает пресс-служба Кремля, Москва поставит Риму средства защиты, мобильные комплексы для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования. В наиболее пострадавшие районы Италии, где только за прошедшие сутки от последствий COVID-19 скончались 793 человека, будут направлены бригады российских специалистов.

++21.00++

Греция получила от Китая 500 тысяч масок для защиты дыхания. Прямой самолет из Пекина приземлился в аэропорту Афин. Маски в основном будут распределены по больницам. Система здравоохранения Греции была изрядно подорвана экономическим кризисом в стране. В больницах не хватает медицинского оборудования. По данным министрества здравоохранения, в Греции заражены новым коронавирусом 495 человек, 4 пациентов скончались.

++20.25++

Ливийская национальная армия (ЛНА) генерала Халифы Хафтара вслед за правительством национального согласия под руководством Фаиза Сараджа заявила, что приветствует возможность установления режима прекращения огня, с тем чтобы страна могла сосредоточиться на проблеме противодействия коронавирусу. "Генеральное командование привержено прекращению боевых действий - до тех пор пока другие стороны также будут придерживаться его", - отмечается в заявлении ЛНА.

Рекордное число заболевших в Ломбардии

++19.55++

В Италии, по данным властей, за последние сутки число заболевших выросло на 6557 и достигло 53 тысяч 378 человек. За сутки скончалось рекордное число заболевших – 793 человека. Таким образом в стране от COVID-19, вызываемого коронавирусом, умерли 4825 человек.

Больше всего смертей – 546 - зафиксировано в провинции Ломбардия на севере страны. Там же выявлено более половины (3251) новых случаев заражения вирусом. Ранее было объявлено, что к проверке соблюдения карантина в Ломбардии подключатся военные.

++19.30++

Министр труда и социальных дел Германии Хубертус Хайль (Hubertus Heil) сообщил, что Берлин на фоне кризиса готовит большой социальный пакет мер поддержки населения. По его словам, в частности, планируется, облегчить доступ к социальному пособию по безработице Hartz-IV, введенному еще в 2005 году правительством канцлера Герхарда Шредера (Gerhard Schröder). Так, с 1 апреля власти на время хотят отказаться от длительной бюрократической процедуры проверки активов соискателя пособия. Как следует из проекта закона, от 700 тысяч до 1,9 млн самозанятых и от 300 тысяч до 1,6 млн самозанятых, у которых заключены контракты с другими рабочими по найму, могут в итоге обратиться за Hartz-IV.

++19.00++

Объявленная футболистами сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммихом (Joshua Kimmich) и Леоном Горецка (Leon Goretzka) инициатива по сбору средств в помощь благотворительным, социальным или медицинским учреждениям, попавшим в затруднительное положение из-за пандемии коронавируса, нашла активную поддержку в Германии. Менее чем за сутки к миллиону евро, который внесли сами игроки, добавилось еще около двух миллионов евро, сообщило агентство sid. Экс-чемпион мира Матс Хуммельс (Mats Hummels) уже отреагировал на инициативу: "Очень крутая акция! Мы, футболисты, особенно в это время хотим служить примером для подражания и своей жизнью показать, как мы понимаем солидарность".

Первая смерть от коронавируса в Финляндии

++18.25++

В Москве из-за угрозы распространения коронавируса закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки. "С 21 марта руководители обязаны прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого распоряжения", - сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

++18.10++

Германская сеть магазинов-дискаунтеров ALDI решилась на необычный шаг: она предоставит работу бывшим сотрудникам американских ресторанов быстрого питания McDonald´s, которых увольняют, после того как из-за коронавируса было принято решение о закрытии кафе в Германии. "Вместе мы справимся", - уверены в руководстве ALDI. Данный шаг позволит смягчить нагрузку на персонал супермаркетов.

++17.55++

Первая смерть от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом, зафиксирована в Финляндии. Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) сообщил, что ситуация переходит "в следующую, более серьезную, фазу". Информацию о пациенте в институте не привели, лишь уточнив, что речь шла о - "пожилом человеке". Произошедшее назвали "ожидаемым" последствием крайне "неудачного стечения обстоятельств". По данным онлайн-ресурса Worldometer, отслеживающего распространение инфекции, в стране зафиксирован 521 случай заражения, выздоровели 10 человек.

ЧМ-2020 по хоккею отменен

++17.45++

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение из-за пандемии коронавируса отменить ЧМ-2020 в Швейцарии, ранее запланированный на 8-24 мая, сообщила пресс-служба федерации. "Учитывая текущие обстоятельства и последующие обсуждения с различными заинтересованными сторонами, Совет IIHF решил, что чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в Цюрихе и Лозанне не может состояться", - говорится в сообщении. Кроме того, отложен на неопределенный срок ежегодный конгресс IIHF, который должен был пройти в Цюрихе с 21 по 23 мая.

Игра команды Германии против команды Швеции на ЧМ-2017 по хоккею (фото из архива)

++17.30++

Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подтвердил готовящееся выделение 150 млрд евро в рамках комплексного пакета мер по спасению экономики в условиях пандемии. По его словам, это часть более обширной программы, которая должна быть утверждена в ближайшее время, сообщил политик в Потсдаме. В интервью газете Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, он ранее заявил, что пока не видит необходимости во введении обязательного карантина в Германии. На 24 марта запланирована видеоконференция канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с премьер-министрами всех федеральных земель, в ходе которой ожидается решение на этот счет.

Завод Volkswagen в Вольфсбурге

++17.10++

Самозанятые граждане и малые предприятия в Германии получат экстренную помощь в размере до 15 тыс. евро, чтобы справиться с последствиями кризиса, вызванного распространением SARS-CoV-2. Это следует из законопроекта, представленного министерствами финансов, а также экономики и энергетики страны. В понедельник, 23 марта, документ должен быть одобрен федеральным кабинетом министров, а до конца следующей недели - бундесратом, представляющим интересы земель, и бундестагом.

В Египте из-за пандемии закрывают все мечети

++16.50++

В Египте из-за пандемии закрывают все мечети. В министерстве по делам вакуфов (исламской религиозной собственности. - Ред.) сообщили, что постановление будет действовать минимум две недели. В мечети аль-Азхар - одном из важнейших в мире религиозных центров - заявили, что на этот же период отказываются от пятничных молитв. Ранее Коптская православная церковь Египта сообщила о закрытии всех храмов и запрете на посещение монастырей.

Мечеть аль-Азхар в Египте

++16.40++

Одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базирующаяся в Дубае Emirates Airlines приостанавливает все рейсы в Германию, Францию, Нигерию, американские Нью-Йорк и Нью-Джерси. Вылеты в первые три страны прекратятся 23 марта. Летать в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и Международный аэропорт Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси лайнеры Emirates перестанут 24 марта. Режим вводится "до дальнейшего уведомления".

++16.25++

Число инфицированных коронавирусом в Германии превысило отметку в 20 тыс. человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса в американском Балтиморе (штат Мэриленд). По его информации, количество зараженных составило 20 142, скончались 72, выздоровели 180. В Северном Рейне - Вестфалии, самой густонаселенной земле Германии с численностью жителей в 17,6 млн человек, за сутки были выявлены 1000 новых случаев инфицирования, число умерших возросло с 6 до 23, указали в министерстве здравоохранения страны.

В Киеве приостанавливают работу общественного транспорта

++16.10++

Мэр Киева Виталий Кличко в экстренном обращении объявил, что с понедельника, 23 марта, в городе общественный транспорт прекратит перевозку пассажиров на время карантина. Исключение будет сделано "для пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни нашего города", отметил он. Это касается медицинских работников, спасателей, полиции, работников продуктовых магазинов и аптек, сотрудников стратегических предприятий.

++15.45++

Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что в двух отелях города 300 номеров в ближайшие 12 недель будут предоставлены лицам без определенного места жительства, чтобы они могли самоизолироваться в условиях распространения SARS-CoV-2. "Вспышка коронавируса отразилась на всех в Лондоне, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить здоровье каждого - не в последнюю очередь тех лондонцев, которым угрожают ежедневные ночевки на улицах столицы", - пояснил он. Садик Хан призвал жителей города "не выходить из дома, если для этого нет веских причин". Кроме того, он попросил "не ходить на работу и не пользоваться общественным транспортом", если речь не идет об исполнении "критически важных" обязанностей. По данным сайта Worldometer, в Великобритании зафиксированы 3983 случая инфицирования, 177 человек скончались.

Лукашенко поручил КГБ разобраться "с фейками"

++15.15++

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил председателю Комитета госбезопасности (КГБ) Валерию Вакульчику разобраться с "негодяями, которые вбрасывают… фейки" о жертвах в стране от последствий инфицирования коронавирусом. "Погибла женщина в Витебске - никакого там коронавируса, и после гибели взяли анализы несколько раз", - уверяет белорусский лидер. Ранее ряд местных СМИ со ссылкой на родственников скончавшейся сообщил, что причиной смерти женщины, у которой якобы был положительный тест на SARS-CoV-2, стала пневмония. Минздрав страны опроверг эту информацию. По его версии, пациентка была серьезно больна, но заражения новым вирусом у нее выявлено не было.

++15.00++

В РФ заведены первые уголовные дела за нарушение режима самоизоляции после возвращения "из эпидемиологически неблагоприятных стран". Производство возбуждено в Ставропольском крае. Об этом сообщил зампред краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов. "Если раньше требования носили рекомендательный характер, то теперь… обязательный", - добавил он. При этом Скворцов не уточнил, в отношении кого заведены дела. Ранее главного врача-инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову заподозрили в пренебрежении карантином после возвращения из Испании.

Грузия вводит режим ЧП

++14.00++

Власти Грузии с 21 марта на один месяц вводят чрезвычайное положение, чтобы "предотвратить быстрое распространение коронавируса среди населения". Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Георгий Гахария. По его словам, за нарушение режима будут применены санкции. Кроме того, вводятся ограничения на движение транспорта - за исключением грузовых перевозок. Всего в стране зафиксировано 47 инфицированных. Такие данные приводит сайт международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени - Worldometer.

Люди в масках в Тбилиси

++13.35++

В США число заразившихся за сутки возросло приблизительно на 5 500. По данным Университета Джона Хопкинса, оно достигает 19 624. Инфицированные есть во всех 50 штатах, столице - Вашингтоне в федеральном округе Колумбия и ряде островных территорий - Гуаме, Виргинских островах и Пуэрто-Рико. Скончались - 260, выздоровели - 147.

++13.20++

Арендодателям недвижимости в Германии запрещено будет расторгать договора из-за задолженности в период пандемии коронавируса. Это предусматривает законопроект, разработанный совместно министерством юстиции и защиты прав потребителей, МВД и министерством экономики и энергетики. Выдержки из документа приводит агентство dpa. Данное решение принято, в первую очередь, в интересах квартиросъемщиков.

++12.45++

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила бесплатную службу оповещения на платформе WhatsApp. С помощью данной услуги эксперты будут информировать пользователей о вирусе SARS-CoV-2, вызываемом им заболевании COVID-19, распространять рекомендации, как защитить себя и распознать симптомы.

В ФРГ 2705 новых случаев заражения

++12.35++

Германский Институт Роберта Коха (Robert Koch-Institut), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, 21 марта представил обновленные данные по числу инфицированных в ФРГ. Эта цифра достигла 16 662 человек, за сутки прирост составил 2 705. Скончались за весь период наблюдения - 47. Наиболее пострадавшим районом является Хайнсберг в Северном Рейне - Вестфалии на западе страны, самой густонаселенной земле ФРГ.

Глава федбанка Германии ожидает рецессии

++10.15++

Председатель правления Немецкого федерального банка Йенс Вайдман ожидает рецессии в Германии из-за усиливающейся пандемии коронавируса. Это "теперь, наверное, неизбежно", заявил он газете "Die Welt" в интервью, опубликованном в субботу, 21 марта. Сейчас самое главное - остановить распространение вируса, подчеркнул он. Федеральное правительство действовало быстро и правильно. "Главной задачей мне представляется сохранение уверенности граждан в дееспособности государства. Для экономической политики это означает, что государство должно смягчить экономические последствия для людей и предприятий", - сказал глава бундесбанка.

++10.05++

В Китае уже третий день подряд не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом на территории страны. В то же время отмечен 41 новый случай коронавирусной инфекции, привезенной гражданами из-за рубежа. А в провинции Хубэй, где началась пандемия, от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли еще 7 человек, сообщили органы здравоохранения КНР в субботу, 21 марта. Официальные данные по коронавирусу в КНР демонстрируют тенденцию к снижению уже на протяжении нескольких недель. В материковом Китае вирусом SARS-CoV-2 заразились более 81 тысячи человек, 3255 из них скончались. В Китае, однако, опасаются второй волны эпидемии из-за инфицированных граждан, возвращающихся из-за границы. К 21 марта число пациентов, заразившихся за пределами Китая, увеличилось до 269.

++9.35++

По данным на утро субботы, 21 марта, в мире насчитывалось 261 886 человек, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-26, число жертв вызываемой этим возбудителем легочной инфекции COVID-19 достигло 11 167, поправились более 88 000 человек, сообщила газета South China Morning Post. Таким образом, за истекшие сутки число подтвержденных случаев инфицирования выросло на 34 048 человек, скончавшихся - на 1327.

++07.15++

В Сингапуре от коронавируса нового типа умерли 75-летняя гражданка страны и 64-летний житель Индонезии. В министерстве здравоохранения государства отмечают, что у обоих скончавшихся были проблемы с сердцем. Это первые зафиксированные в Сингапуре случаи смерти от COVID-19. С начала вспышки эпидемии, зафиксированной здесь в январе, коронавирусом нового типа в Сингапуре заразились 385 человек, но смертельных случаев удавалось избежать.

++06.30++

В Южной Корее за сутки число случаев заражения коронавирусом нового типа выросло на 147 человек. Общее число больных опасным вирусом - 8799 человек. За день в стране от последствий SARS-CoV-2 скончались восемь заболевших. Число жертв от коронавируса в стране достигло 102 человек. Большинство случаев заражения обнаружены в городе Тэгу в провинции Кёнсан-Пукто.

Немецкие автоконцерны BMW и Volkswagen временно закрывают заводы в США и Мексике

++05.00++

Немецкий автостроительный концерн Volkswagen приостанавливает работу своих заводов в мексиканских штатах Пуэбла и Гуанахуато. В заявлении концерна говорится о том, что конвейеры останавливаются предварительно на период с 30 марта до 12 апреля. Эта мера принята для исключения контактов большого числа людей в условиях пандемии, подчеркивается в заявлении VW.

++04.05++

Немецкий автоконцерн BMW из-за коронавируса объявил о приостановке производства на своем заводе в Южной Каролине (США), где работают 11 тысяч человек. Ожидается, что предприятие будет закрыто на две недели с 3 апреля. По сообщению агентства Bloomberg, завод является крупнейшим в мире производственным предприятием BMW.

++03.30++

У одного из сотрудников аппарата вице-президента США Майка Пенса обнаружен коронавирус COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Белого Дома. Однако, как сообщает представитель Пенса Кэти Миллер, ни сам вице-президент, ни президент США Дональд Трамп с работником не контактировали.

++02.45++

Федеральная земля Баден-Вюртемберг примет в клиники зараженных коронавирусом тяжелобольных из Франции. Такое решение принято в связи с тем, что в лечебных учреждениях этого региона Германии имеются в наличии свободные палаты и 2300 аппаратов искусственного дыхания.

В регионах Германии вводят жесткие ограничительные меры

++00.01++

Улицы Мюнхена опустели

В федеральных землях Бавария, Саар, а также в восточногерманском городе Йена вступили в силу особые правила, ограничивающие нахождение граждан в общественных местах из-за коронавируса. Жителям населенных пунктов в этих регионах разрешено покидать свои дома и квартиры только в исключительных случаях. К ним относятся, в частности, поездки на работу, покупки в супермаркетах и аптеках, посещение врачей, оказание помощи нуждающимся.

Разрешены в этих землях прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но только по одному или с членами семьи. Собираться группами в общественных местах запрещено. Для нарушителей предусмотрены высокие штрафы, в частности в Баварии - до 25 000 евро.

++00.00++

В связи с продолжающимся распространением пандемии нового коронавируса супермаркеты Берлина - так же, как и ряда других немецких городов, вводят специальные часы посещения покупателей, относящихся к группам риска. В частности, супермаркеты торговой сети Rewe в столичном Шпандау объявили, что период с 7.00 до 9.00 - время посещения пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями. Соблюдение этого правила, однако, добровольно, и ответственность лежит полностью на самих покупателях.

Хроника событий 20 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 150 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 170 000 человек, эпидемия охватила более 150 стран и территорий. Выздоровели более 77 000 человек, свыше 6500 скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

Как мир борется с коронавирусом Италия: Вся страна в карантине Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 24 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

Как мир борется с коронавирусом Германия: первые жертвы коронавируса До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 4500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса. С 16 марта ФРГ закрыла участки границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотаж на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России превысило 60 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

Как мир борется с коронавирусом Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 148 тысяч заболевших и более 700 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 81 тыс. человек, умерли около 3100.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская

