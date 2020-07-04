 Хроника пандемии: в двух районах Испании - повторный локдаун | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 05.07.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: в двух районах Испании - повторный локдаун

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,4 млн жителей планеты. DW следит за событиями воскресенья, 5 июля.

В провинции Льейда

В провинции Льейда

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,4 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались более 534 тысяч человек, выздоровели более 6,4 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями воскресенья, 5 июля (время московское).

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о чрезвычайной ситуации в стране на фоне резкого роста новых случаев заражения SARS-CoV-2. "Мы находимся посреди новой волны коронавируса. Это очень сильная вспышка - во всем мире и у нас", - отметил он на заседании правительства. 6 июля кабинет министров Израиля обсудит возможность введения новых ограничений. 3 июля суточный показатель новых заражений в Израиле впервые превысил тысячу. По данным министерства здравоохранения в стране, с начала пандемии были инфицированы около 30 тысяч человек, скончались 330.

В двух районах Испании - повторный локдаун

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В испанской автономной области Галисия с 6 июля будет введен карантин в районе с населением около 70 тысяч человек в связи с существенным ростом новых случаев заражения коронавирусом. Ограничения в провинции Луго будут действовать не менее пяти дней. 12 июля в Галисии пройдут региональные выборы. Это уже второй повторный локдаун в Испании за последние дни. 4 июля власти Каталонии возобновили действие ограничительных мер в районе Сегрия в провинции Льейда. Министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа отметил, что власти пристально следят за ситуацией в Каталонии и Галисии. "Социальное дистанцирование и локдаун был ключевой мерой для сглаживания кривой. Теперь они снова необходимы, чтобы остановить вспышки", - заявил он. 

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Власти Италии проверяют возможность принудительной госпитализации инфицированных коронавирусом людей, которые могут стать источником новых заражений из-за неправильного поведения. "Я обсуждаю с юристами вариант принудительного лечения в случаях, когда человеку оно необходимо, но он отказывается", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в интервью газете La Repubblica. Ранее в итальянских СМИ появились сообщения об инфицированном SARS-CoV-2 в регионе Венето, который, по всей видимости, стал источником заражения многих людей. Несмотря на температуру и положительный тест на коронавирус, житель города Виченца не только отказался от госпитализации, но и не соблюдал домашнюю изоляцию.

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Еще в ноябре 2019 года в сточных водах в Бразилии присутствовал коронавирус SARS-CoV-2, сообщили ученые Федерального университета бразильского штата Санта-Катарина. Они исследовали серию проб канализационных вод за период с октября 2019 года по март 2020-го  и в образце от 27 ноября нашли следы коронавирусной инфекции.

Максимальный суточный прирост летальных исходов в Индонезии

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Власти Индонезии зафиксировали максимальный с начала эпидемии суточный прирост смертей среди больных с коронавирусом (82 летальных исхода). Возбудитель COVID-19 в республике выявлен у 63 749 человек, 29 105 инфицированных выздоровели, 3171 скончались.

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В Беларуси количество выявленных заражений увеличилось до 63 554, сообщили в Минздраве РБ (суточный прирост 284). За весь период распространения инфекции на территории страны, по официальным данным, скончались 423 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 5 летальных исходов пришлись на последние сутки. Выздоровели и выписаны 50 871 пациентов, у которых ранее было обнаружено заболевание COVID-19.

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Вспышки COVID-19 выявлены на трех мясокомбинатах в земле Верхняя Австрия. Инфекция подтверждена уже у 12 человек (7 в округе Рид-им-Иннкрайс, 3 в округе Вельс-Ланд и 2 в округе Браунау-ам-Инн), сообщает издание Kronen Zeitung.

Британцам могут раздать ваучеры

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Казначейство Ее Величества изучает возможность выдачи ваучеров для поддержки экономики Великобритании. По сведениям издания The Guardian, каждый совершеннолетний британец может получить ваучер на 500 фунтов стерлингов (554 евро), а ребенок - на 250 фунтов (277 евро). Их можно будет использовать в компаниях из отраслей, наиболее пострадавших от экономических последствий пандемии.

Банкноты в 20 и 50 евро

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Влияние эпидемии на экономику привело к падению объема налоговых поступлений в германской земле Нижняя Саксония. За первое полугодие 2020-го этот показатель составил 13,6 млрд евро, что на 1,2 млрд евро или почти на 8 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило земельное министерство финансов в Ганновере.

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В Армении число инфицированных новым коронавирусом увеличилось до 28 606 человек (прирост за сутки 706). За время наблюдений 484 больных скончались, 16 140 выздоровели, сообщает министерство здравоохранения.

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Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо проведет ближайшие 2 недели на карантине в качестве меры предосторожности. Он будет работать из своей резиденции в Аккре. По крайней мере у одного человека из "ближайшего окружения" главы государства был выявлен коронавирус, объяснили в министерстве информации. Тест самого президента показал отрицательный результат.

Новые данные по Украине

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В Украине за минувшие сутки выявлено 823 новых заражения, сообщает министерство здравоохранения. Всего в стране 48 500 инфицированных и 1249 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, 21 376 больных выздоровели.

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В России за прошедшие сутки вирус выявлен еще у 6736 человек, а 134 больных скончались, следует из данных оперативного штаба. Суточный прирост заражений не преодолевал отметку в 7000 с 25 июня. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрирован 681 251 случай заражения, 10 161 человек скончались и 450 750 выздоровели.

Сотрудницы центра по лечению коронавирусной инфекции в Москве

Сотрудницы центра по лечению коронавирусной инфекции в Москве

Новый карантин в Казахстане

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В Казахстане с 5 июля вступили в силу строгие карантинные меры. Пассажирское автобусное сообщение между регионами приостановлено на 14 дней, а в городах ограничена по времени работа общественного транспорта. Жителям запрещено посещать зрелищные, спортивные и иные массовые мероприятия, а также семейные и памятные мероприятия. Кроме того, на улицах и в парках запрещено передвигаться группами более 3 человек.

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Число случаев заражения коронавирусом в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2115 и достигло 70 536, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на профильные ведомства. В частности, в Казахстане количество инфицированных составляет 47 171 человек, в Киргизии - 7377, Узбекистане - 9829, в Таджикистане - 6159. В этих странах за сутки 589 человек излечились от коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 29 592 человек.

По официальным данным, в странах Центральной Азии от коронавируса с начала пандемии скончались 359 человек. В воскресенье, 5 июля, Киргизия сообщила о 10 новых летальных исходах, в Узбекистане два новых летальных случая. Из Казахстана и Таджикистана новые данные о летальных исходах не поступали.

Глава МВД ФРГ за бесплатные тесты для всех жителей страны 

++08.30++

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в интервью изданию Welt am Sonntag призвал организовать бесплатные тесты на коронавирус в масштабе всей страны. В борьбе с угрожающей жизни инфекцией необходимо быть последовательным, считает министр. Он положительно отозвался об опыте Баварии, которая стала первой федеральной землей, где подобные тесты проводятся для всех граждан без исключения.

В Пекине

В Пекине

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В Китае за минувшие сутки зарегистрировано 8 новых заражений SARS-CoV-2 (в шести случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти пациента с COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 553 заражений.

++06.45++

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 239 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 196 335 человек. От последствий COVID-19 за сутки скончались 2 пациента, общее число летальных исходов выросло до 9012.

МИД РФ просит туристов вернуть матпомощь

++06.00++
Министерство иностранных дел России обратилось к нескольким тысячам россиян, которые застряли за рубежом из-за сбоев в авиасообщении на фоне распространения коронавируса, но при этом вернулись на родину без соответствующего уведомления, вернуть выделенную правительством материальную помощь.

++05.00++

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что накажет Китай за пандемию коронавируса. Такое заявление он сделал во время своего выступления по случаю Дня независимости. "Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер, позволили вирусу распространиться на 189 стран", - заявил Трамп, указав, что КНР должна быть привлечена к полной ответственности.

Тесты на коронавирус в Мехико

Тесты на коронавирус в Мехико

++04.00++

В Мексике за сутки скончалось 523 человека. Страна вошла в пятерку стран с наибольшим количеством жертв COVID-19. Всего за время пандемии в Мексике зарегистрировано 30 366 случаев смертей от заболевания, вызываемого коронавирусом.

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Десятки американских дипломатов с семьями покидают Саудовскую Аравию на фоне роста числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в этой стране, сообщает Wall Street Journal. По меньшей мере 30 сотрудников американского посольства в Саудовской Аравии сдали положительные тесты на  SARS-CoV-2. Большинство из них - не американцы. Газета указывает, что США также обеспокоены тем, что власти Саудовской Аравии могут скрывать масштабы распространения инфекции.

В Бразилии скончалось более тысячи пациентов

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Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" с 167 пассажирами на борту вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву. Об этом сообщило посольство России в ФРГ.

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В Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро

За минувшие сутки в Бразилии зафиксировано 37 923  случаев новых инфекций, общее число составляет 1 577 004, сообщает министерство здравоохранения. При этом за все время пандемии в стране зарегистрировано 64 265 летальных исхода COVID-19 (суточный прирост 1091).

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Количество умерших с COVID-19 в российской столице увеличилось с 3929 до 3953. "В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Хроника пандемии 4 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская


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