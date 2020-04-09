Хроника пандемии: в Германии уже более 113 тысяч инфицированных

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более 1,6 млн человек, скончались около 96 тысяч. DW следит за событиями 10 апреля.
В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. По данным исследовательской международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом, вызывающим заболевание COVID-19, выявлены более чем в 200 странах и территориях. Инфицированы более 1,6 миллиона, от последствий заражения умерло около 96 тысяч человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения коронавируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 10 апреля (время московское).
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Последствия пандемии COVID-19 грозят болезнями и гибелью почти 30 млн детей в бедных странах и регионах, охваченных конфликтами. Продукты питания во многих местах дорожают, рынки прекращают работу, а доступ к системе здравоохранения усложнен, говорится в докладе немецкого отделения благотворительной организации World Vision Deutschland. Это может привести к распространению недоедания и недостаточной вакцинации.
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Коронавирус проник в Йемен, уже несколько лет охваченный военным конфликтом. Первое заражение выявлено в провинции Хадрамаут, сообщили власти.
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В Южной Корее за последние сутки выявлено 27 новых заражений. Это минимальный прирост за день с середины февраля. В городе Тэгу впервые нет ни одного нового инфицированного. На четвертый по величине город приходится более половины всех случаев. Общее число инфицированных в стране - 10 450 человек. Выздоровели 7117 пациентов, 208 человек скончались от последствий COVID-19.
В Германии уже более 113 тысяч инфицированных
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Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, представил новые данные по числу инфицированных коронавирусом в ФРГ. Их количество за последние сутки увеличилось на 5323 человека, достигнув 113 525. Кроме того, за сутки скончались еще 266 человек, а за весь период наблюдения - 2373. RKI учитывает статистику, получаемую из федеральных земель в электронном виде. Институт обновляет данные на своем сайте лишь раз в сутки.
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На борту атомного авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлены уже 416 инфицированных. Тесты взяты почти у всех из более чем 4000 военнослужащих, заявила представительница Пентагона.
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В Китае за последние сутки выявлено 42 новых заражения. В 38 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Кроме того, скончался еще один больной с COVID-19. Всего в КНР с начала вспышки в конце 2019 года выявлено 81 907 заражений, 3336 человек скончались.
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Харви Вайнштейн, голливудский продюсер, осужденный к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, излечился от коронавирусного заболевания COVID-19. По информации телеканала Fox News, который ссылается на представителя отбывающего наказание 68-летнего Вайнштейна, болезнь у него проходила бессимптомно.
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Глобальный план ООН по гуманитарному реагированию на COVID-19 уже собрал 396,5 миллиона долларов. Об этом по итогам закрытого заседания по видеосвязи Совета Безопасности ООН по сдерживанию пандемии коронавируса заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.
Более 700 европейцев возвращаются из Южной Америки домой
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В общей сложности более 700 граждан разных европейских стран, которые из пандемии коронавируса долгое время не могли покинуть Южную Америку, отправились на родину. Один самолет с 300 европейцами на борту вылетел из эквадорского аэропорта города Гауякиль. Второй лайнер с 400 пассажирами взял курс на европейский континет, стартовав в Перу.
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В Москве скончались 12 пациентов в возрасте от 33 до 87 лет, инфицированных коронавирусом. Как сообщается на сайте оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, трое из них были моложе 45 лет. У всех был подтвержден диагноз пневмония. Двое пациентов в возрасте 39 и 42 лет имели проблемы с сердцем, 33-летняя пациентка не находилась в больнице и не обращалась за помощью в медицинские учреждения. Общее число жертв коронавируса в Москве достигло 50.
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Министры финансов стран-членов Европейского Союза согласовали меры финансовой помощи государствам-членам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии. Общий объем пакета помощи составит 500 миллиардов евро.
В мире выздоровели более трети миллиона человек, ранее инфицированных SARS-CoV-2
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За все время пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 в мире, по данным сайта Worldometer, выздоровели 353 315 человек. Среди стран, в которых наибольшее число выздоровевших, - Китай (77 370), Испания (52 165), Германия (50 557), Иран (32 309) и Италия (28 470). В то же время в США зарегистрировано больше всего смертельных исходов - 16 372. Общее число зарегистрированных с начала пандемии инфицированных, по данным Worldometer, составляет более 1 590 000. По информации Университета имени Джонса Хопкинса, в мире выявлено 1 582 904 человека, заразившихся коронавирусом.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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