Хроника пандемии: в Бразилии самый высокий суточный показатель смертности

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Коронавирусом SARS-CoV-2 инфицированы более 4,9 млн человек, его жертвами стали более 323 тысяч. Выздоровели более 1,9 млн пациентов. DW следит за событиями 20 мая.
В мире по-прежнему увеличивается число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. В настоящий момент более 4,9 млн человек заражены коронавирусом, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. От последствий заболевания умерли свыше 323 тысяч, выздоровели более 1,9 млн человек. DW следит за развитием событий 20 мая (время московское).
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На территории Дербентской центральной городской больницы в Дагестане, где отмечен рост числа заражений коронавирусной инфекцией, введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом по итогам заседания республиканского оперативного штаба сообщила представитель городской администрации. По словам главы администрации Дербента Хизри Абакарова, с 30 марта по 15 мая в клинику с подозрением на пневмонию и коронавирусную инфекцию госпитализированы 550 человек. Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов ранее сообщил, что от внебольничной пневмонии в Дагестане умерли 657 человек, в том числе более 40 медиков.
Смертность от COVID-19 в Бразилии достигла максимума
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В Бразилии за сутки от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1 179 человек, сообщило министерство здравоохранения страны. Этот показатель является самым высоким за все время пандемии. Общее число летальных исходов составило 17 971. Как уточняет агентство AFP, президент Жаир Болсонару, придерживающийся крайне правых взглядов, находится в открытом конфликте с большинством из губернаторов 27 штатов страны, поскольку он преуменьшает значение пандемии и настаивает на прекращении ограничительных мер в интересах спасения экономики.
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Обязательный карантин, введенный в Колумбии с конца марта, продлен еще на неделю - до 31 мая. Об этом сообщил президент Иван Дуке. Решение о продлении власти приняли уже в четвертый раз. Кроме того режим чрезвычайного положения в области здравоохранения, который должен был завершиться с наступлением июня, будет действовать до конца августа. Всего в стране почти 17 тыс. инфицированных и свыше 600 умерших.
Все штаты в США частично возобновляют работу предприятий
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Все 50 американских штатов частично возобновляют работу своих предприятий. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в Белом доме на заседании членов американской администрации. "Америка возвращается. С гордостью хочу сообщить, что, по нашей информации, на сегодняшний день все 50 американских штатов частично возобновляют работу своих экономик", - подчеркнул он.
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Посольство РФ в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения публикации "Как путинская Россия не справилась со сдерживанием пандемии". В материале, в частности, говорилось, что "стремительное распространение" инфекции в России "обнажило все слабые места российской системы здравоохранения". По официальным данным, в РФ на 19 мая выявлено 299 941 заболевший, при этом умершими от COVID-19 числятся лишь 2 837 человек.
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Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс прогнозирует, что до 60 млн человек в развивающихся странах на фоне пандемии уже в ближайшие месяцы могут оказаться за чертой бедности. По оценкам международной финансовой организации, мировой экономике в этом году грозит падение примерно на 5 процентов. Малпасс добавил, что с начала пандемии ВБ предоставил средства на чрезвычайные программы в области здравоохранения порядка 100 странам, на которые приходится около 70 процентов населения планеты.
Английская Премьер-лига сообщила о шести случаях инфицирования
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Английская футбольная Премьер-лига (АПЛ) обнародовала результаты первого этапа массового тестирования на коронавирус, проведенного 17 и 18 мая. Выявлены шесть положительных результатов тестов у представителей трех клубов АПЛ, их имена не разглашаются. Инфицированные на семь дней переведены в режим самоизоляции. Всего проведены 748 тестов, анализы сдавали как игроки, так и сотрудники клубов.
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Общежитие для беженцев и мигрантов в Майнце (Рейнланд-Пфальц) с 113 обитателями переведено в режим карантина из-за большого числа подтвержденных случаев заражения COVID-19. Как сообщила администрация города, на минувшей неделе положительный результат теста на вирус нового типа был зарегистрирован у отца, позднее инфицированными были признаны и остальные девять членов его семьи, а также соседский ребенок. Заболевшие изолированы.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неэффективно действовала в борьбе с распространением коронавируса. Такое мнение в беседе с DW высказал депутат бундестага от Свободной демократической партии Эндрю Ульман (Andrew Ullmann). "Я бы поставил ей три с минусом, поскольку многие вещи в ВОЗ не очень хорошо работают", - считает он. "Все страны мира должны продемонстрировать солидарность и прилагать усилия по реформированию ВОЗ", - подчеркнул политик. Ульман, имеющий диплом Медицинской школы Гарварда в области инфектологии, добавил, что финансирование этой всемирной организации - "слишком низкое". При этом, говоря о порядке цифр, он сопоставил его с бюджетом берлинской клиники клиники Charité, добавив, что тот - фактически больше. "Вы получите мощную организацию только в том случае, если у вас есть мощное финансирование", - подчеркнул Ульман. Комментируя высказывание президента СШОколо 700 жителей Дагестана умерли от пневмонии вне коронавирусной статистикиА Дональда Трампа, что ВОЗ является "марионеткой Китая", Ульман высказал мнение, что организация по сути - "марионетка многих стран". В ночь на 19 мая глава Белого дома выдвинул ВОЗ ультиматум и пригрозил прекращением членства Соединенных Штатов в этом органе.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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