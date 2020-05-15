Хроника пандемии: Испания в конце июня откроет границы для туристов из ЕС

В мире по-прежнему растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает опасную пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, инфекцией заразились уже более 4,8 млн жителей планеты, ее жертвами стали более 316 тысяч. Преодолеть заболевание сумели более 1,8 млн человек. DW следит за событиями понедельника, 18 мая (время московское).

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Испания намерена в конце июня открыть отдельные курортные регионы для туристов из стран Евросоюза. Речь идет об испанских регионах, наименее пострадавших от эпидемии коронавируса. Пока власти страны называют в качестве перспективных Балеарские и Канарские острова. Об этом в понедельник заявил министр туризма Хосе Луис Абалос телекомпании TVE. По его словам, к тому времени будет снято большинство действующих сейчас ограничений. В частности, в настоящее время все въезжающие в Испанию иностранцы должны провести на карантине две недели.

Доходы от туризма составляют 12 процентов ВВП страны. Объединение туристических фирм Испании ранее сообщило, что убытки отрасли в нынешнем году составят от 93 до 124 миллиардов евро даже в том случае, если границы страны откроются в конце июня.

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По данным Института имени Роберта Коха, в большей части округов Германии за прошедшую неделю зафиксировано лишь незначительное число новых случаев заражений коронавирусом. Ни одного случая за минувшие семь дней не выявлено в примерно 50 округах из почти 300. В еще 220 округах число новых заражений не превышает пяти на 100 тысяч жителей.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что рост заражений коронавирусом в стране удалось остановить. "По самым осторожным оценкам, динамика позитивная", - заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. По словам Мишустина, "все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой". При этом он подчеркнул, что не допустить взрывного роста заболеваемости в России удалось с помощью режима строгой самоизоляции.

ВОЗ предупреждает Европу о второй волне коронавируса зимой

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает Европу о возможной второй, еще более смертоносной, волне коронавирусной инфекции следующей зимой. Пандемия еще не закончилась, а вторая вспышка SARS CoV-2 может совпасть с ростом других инфекционных заболеваний, заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге в интервью британской газете The Telegraph. Поэтому сейчас пора заниматься подготовкой, а не праздновать близкое окончание кризиса, подчеркнул он, обращаясь к странам, ослабляющим локдаун.

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Число инфицированных коронавирусом в общежитии для беженцев в немецком городе Санкт-Августин возросло до 130. Тесты остальных проживающих там 170 человек были отрицательными, сообщила представитель окружного правительства в Кельне. В заведении приняты строжайшие меры безопасности, часть жильцов с отрицательными тестами были отправлены в другие общежития, а заразившиеся изолированы.

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В Украине вступило в силу постановление о государственном регулировании цен на товары социальной значимости и товары противоэпидемического назначения. В перечне, в числе прочего, числятся гречка, сахар-песок, макаронные изделия, молоко, хлеб, яйца, минеральная негазированная вода, а также лекарства, антисептики и средства индивидуальной защиты. Постановление было принято 22 апреля.

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Бюджет Москвы из-за карантинных мер может недополучить 600 миллиардов рублей. Доходы российской столицы в 2020 году сократятся на 15-20 %, заявил в интервью "Ведомостям" заместитель мэра Владимир Ефимов. "Две трети из этой суммы придется на недополученный налог на прибыль, пятая часть – на НДФЛ", - отметил он.

Франциск отслужил первую публичную мессу после ослабления карантина

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Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск отслужил первую публичную мессу после ослабления карантинных мер. На богослужении в соборе Святого Петра в Ватикане присутствовали около 30 человек, соблюдавших социальную дистанцию. Месса стала последней, которая транслировалась в интернете.

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В Израиле завершились клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 на грызунах. Во время исследования в Израильском институте биологических исследований в Нес-Ционе 50% животных получили медикамент, а затем все грызуны были инфицированы. В результате привитые животные остались здоровы, непривитые заразились коронавирусом, сообщили израильские СМИ. В скором времени начнется следующий этап испытаний - на других животных, а затем на людях. В случае успешных испытаний вакцина будет готова через год или немногим раньше.

Число заражений SARS-CoV-2 в России превысило 290 тысяч

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Дезинфекция улиц в Москве

Число выявленных случаев SARS-CoV-2 в России за сутки выросло на 8926 до 290 678, сообщил Оперативный штаб правительства. За минувшие 24 часа от последствий коронавирусной инфекции, по официальным данным, скончался 91 человек, общее число летальных исходов увеличилось до 2722. В то же время 70 209 россиян выздоровели, активными продолжают считаться 217 747 случаев заражения, сообщается на официальном сайте Стопкоронавирус.рф.

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Власти Греции открыли для посещения Афинский Акрополь и более 200 других античных памятников на открытом воздухе, сообщило министерство культуры и спорта Греции. Среди других открывшихся объектов - храм Зевса Олимпийского, Древняя Агора и Римская Агора в Афинах, храм Посейдона в Аттике, Храмовый комплекс на острове Самотраки и античный театр древнемакедонского города Филиппы. В летний сезон археологические площадки будут работать по продленному графику с 8 до 20 часов.

Кроме того, посетители и сотрудники должны будут соблюдать необходимые меры гигиены и безопасности, предусмотренные в инструкции системы здравоохранения. В частности, будет осуществляться допуск лишь определенного числа посетителей, а также использоваться отдельные входы и выходы. Посетителям рекомендовано использовать защитные маски и антисептик.

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Число заражений SARS-CoV-2 в Украине за минувшие сутки увеличилось на 325 до 18 616. При этом 21 пациент скончался, 160 выздоровели. Число летальных исходов, таким образом, выросло до 535. По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО в Украине сейчас 12 805 активных случаев коронавируса, это на 144 выше, чем днем ранее. Первый этап смягчения связанных с коронавирусом ограничений в Украине начался 11 мая.

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Туристы на пути восхождения на гору Фудзи, фото из архива

В Японии предстоящем летом будут закрыты четыре главные маршруты подъема на гору Фудзи, расположенные на территории префектур Сидзуока и Яманаси. Решение принято с целью не допустить распространения SARS-CoV-2 среди туристов, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на власти префектур.

"Росатом" может задержать пуск энергоблока Ленинградской АЭС-2

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"Росатом" может задержать запуск второго энергоблока Ленинградской АЭС-2 в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Из-за закрытия границ и отмен авиарейсов из России экстренно выехали специалисты французской компании MAN, монтирующие дизель-генераторы, пишет "Коммерсант". В конце апреля монтаж генераторов продолжился, его осуществляют сотрудники той же компании, но в реализации проекта возникла задержка в два месяца. В "Росатоме" считают ситуацию форс-мажорной и просят освободить корпорацию от штрафа за срыв обязательтсв о предоставлении мощностей, указывается далее.

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Самолет Czech Airlines

Авиакомпания Czech Airlines возобновила регулярные международные рейсы, приостановленные в середине марта на фоне пандемии SARS-CoV-2. "С понедельника возобновляются регулярные полеты по маршрутам, связывающим Прагу с Парижем, Амстердамом и Франкфуртом-на-Майне, - сообщила официальный представитель чешской авиакомпании Владимира Дуфкова.

По ее словам, с 21 мая начнется выполнение рейсов в Стокгольм, с 24 мая - в Киев, а с 25 мая - в Одессу и Бухарест. О возобновлении полетов в Россию пока речи не идет. Во время полетов будет действовать правило обязательного использования защитных масок, а во время посадки и выхода из самолетов будет соблюдаться дистанция в 2 метра.

Китай примет меры для оживления внутреннего спроса

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В борьбе с экономическими последствиями пандемии Китай намерен оживить внутренний спрос. Распространение коронавируса стало "мощным шоком" для экономического и социального развития страны, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань. По его словам, компании переживают сейчас крайне тяжелые времена, в числе прочего связанные со значительным падением глобального спроса. Поэтому правительство в Пекине примет меры, способствующие росту внутреннего потребления, заявил далее китайский министр, не указывая дальнейших деталей.

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В Московской области коронавирусом заразились 9 процентов медиков, работающих с инфицированными SARS-CoV-2 - почти 2 тысячи из 22,5 тысячи врачей, а также среднего и младшего медицинского персонала, сообщила "Коммерсанту" региональный министр здравоохранения Светлана Стригункова. В больницах Московской области работают около 280 старшекурсников медицинских колледжей, прошедшие необходимое обучение, а также врачи из других регионов и медики из Минобороны, указала она далее.

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Больной COVID-19 в Мексике

За последние 24 часа в Мексике выявлено 2075 новых случаев заражения коронавирусом. Тем самым официальный показатель инфицированных вырос до 49 219 человек. Число смертельных исходов за сутки увеличилось на 132 до 5177, сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль. Вместе с тем власти Мексики предупреждают, что фактическое число заражений может быть в девять раз выше официальных показателей, поскольку многие зараженные не обращаются к врачам, не имеют симптомов либо получают неверные диагнозы.

Число смертей в Бразилии превысило 16 тысяч

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Спустя два месяца после смерти первого пациента в Бразилии от коронавирусной инфекции число летальных исходов в этой стране превысило 16 тысяч, сообщило министерство здравоохранения в Бразилиа. Общее число инфицированных за последние сутки выросло почти на 8 тысяч до 241 тысячи.

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В Германии число инфицированных SARS-CoV-2, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 18 мая, достигло 174 697 человек. Суточный прирост составил 342 человека. Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 21 человека - до 7935.

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Возбудитель COVID-19 впервые выявлен у представителей индейского народа ваорани в Эквадоре. Речь идет о 17-летней беременной женщине, сообщает министерство здравоохранения южноамериканской республики. Ее доставили в больницу в столице Кито.

Коронавирус привел к рецессии в Японии

Прохожие в Токио

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ВВП Японии снижается второй квартал подряд, следует из предварительных официальных данных, что позволяет говорить о рецессии. В первом квартале 2020-го этот показатель сократился на 3,4 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (или на 0,9 процента по сравнению с предшествующим кварталом). Это обусловлено снижением частного потребления, капитальных расходов и объема экспорта в свете пандемии.

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В Китае за последние сутки выявлено 7 новых заражений и ни одной смерти больного COVID-19. В 4 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

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Коронавирус выявлен у 92 работников скотобойни в немецком городе Диссен-ам-Тойтобургер-Вальд (земля Нижняя Саксония). Инфицированным и контактировавшим с ними лицам предписан карантин. Предприятие приостанавливает работу с 18 мая.

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Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл увязал восстановление экономики страны с появлением вакцины против возбудителя COVID-19. Полное восстановление экономики страны может растянуться до конца 2021 года, допустил он.

Эстония до 7 июня не будет возобновлять авиасообщение с 7 странами

Таллин

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Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас распорядился внести Россию и Беларусь в список стран с высоким риском заражения коронавирусом, с которыми Таллин пока не будет возобновлять авиасообщение. В перечне также находятся Бельгия, Великобритания, Дания, Турция и Швеция. Ограничения будут действовать с 18 мая до 7 июня (для авиасообщения с Минском - с 24 мая).

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Советник президента США по торговле Питер Наварро обрушился с критикой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Агентство Минздрава Соединенных Штатов "бросило страну на произвол судьбы" в вопросе тестирования, заявил он в интервью телекомпании NBC. Тестовые наборы, разработанные CDC, оказались подвержены ошибкам, что "отбросило нас назад", отметил Наварро.

В индийском городе Ченнаи

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Власти Индии продлили карантинный режим до 31 мая, сообщило министерство внутренних дел. Ограничения на перемещение касаются 1,3 млрд человек и действуют с конца марта. В стране зафиксированы более 95 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Свыше 3000 человек c COVID-19 скончались.

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В общежитии для беженцев в немецком городе Санкт-Августин в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия выявлено 70 заражений вирусом SARS-CoV-2. Анализы сдали 300 человек. Тесты 60 жильцов показали отрицательный результат, они отправлены в другие общежития. Результаты остальных пока не готовы. Проживающим предписано соблюдать карантин.

США отправили в Россию аппараты ИВЛ и оборудование для тестов

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США направили в Россию аппараты искусственной вентиляции легких и оборудование для тестов на коронавирус, заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью изданию Washington Examiner. Мы рады, "что можем попытаться помочь" российской стороне преодолеть кризис, вызванный вирусом, подчеркнул глава Госдепартамента.

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В Москве за последние сутки скончались 77 больных с коронавирусом SARS-CoV-2. Это наибольший суточный прирост с момента проникновения инфекции в российскую столицу. Таким образом, количество умерших от возбудителя COVID-19 в Москве достигло 1580 человек.

Хроника событий 17 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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