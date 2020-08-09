Грязные выборы Лукашенко: предвыборная кампания в Беларуси и что говорит Европа (06.08.2020)

Нынешние президентские выборы в Беларуси особенные. Ведь проходят они на фоне высокой политической активности общества. И еще одна особенность - действия властей. Почти все сильные соперники президента Александра Лукашенко уже в начале предвыборной кампании оказались за решеткой. К чему приведут страну эти выборы и чем они могут закончиться для Лукашенко?