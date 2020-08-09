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Хиросима

A woman prays for victims of the 1945 atomic bombing on a day commemorating the 75th anniversary of the bombing at Nagasaki's Peace Park, western Japan, in this photo taken by Kyodo August 9, 2020. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN.

В Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки 75 лет назад 09.08.2020

В результате атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года погибли около 74 тысяч человек. От последствий радиоактивного облучения жители Хиросимы и Нагасаки страдают до сих пор.

Грязные выборы Лукашенко: предвыборная кампания в Беларуси и что говорит Европа (06.08.2020) 06.08.2020

Нынешние президентские выборы в Беларуси особенные. Ведь проходят они на фоне высокой политической активности общества. И еще одна особенность - действия властей. Почти все сильные соперники президента Александра Лукашенко уже в начале предвыборной кампании оказались за решеткой. К чему приведут страну эти выборы и чем они могут закончиться для Лукашенко?
People wearing protective face masks pray for atomic bomb victims in front of the cenotaph for the victims of the U.S. 1945 atomic bombing, at Peace Memorial Park in Hiroshima, western Japan, August 6, 2020, on the 75th anniversary of the atomic bombing of the city. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN.

В Хиросиме почтили память погибших при атомной бомбардировке 06.08.2020

В условия пандемии торжественная церемония в память о событиях в Хиросиме прошла в сжатом формате и транслировалась в интернете.
ARCHIV - 05.08.1945, Japan, Hiroshima: Das Handout des Hiroshima Peace Memorial Museums zeigt die Atombombenkuppel von Hiroshima, die vom US-Militär nach dem Atombombenabwurf fotografiert wurde. Das Gebäude, ursprünglich die Industrieförderungshalle der Präfektur Hiroshima, lag nur 160 Meter nordwestlich des Hypozentrums. Die Skelettstruktur der Kuppel, die über die Ruinen der Stadt ragte, war ein auffälliges Wahrzeichen und wurde zur Gedenkstätte für den ersten kriegerischen Einsatz einer Atombombe. (zu dpa «Wenn die Erinnerungen verblassen: 75 Jahre nach Hiroshima») Foto: epa/PEACE_MEMORIAL_MUSEUM/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Главный начальник атомной бомбы 06.08.2020

75 лет назад на Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Кто и как создавал эти бомбы? Кто стоял во главе так называемого Манхэттенского проекта?
ARCHIV - 22.11.2019, Japan, Hiroshima: Heiko Maas (SPD), Außenminister, besucht das Friedensmuseum von Hiroshima. (zu dpa «Wenn die Erinnerungen verblassen: 75 Jahre nach Hiroshima») Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

75 лет бомбардировке Хиросимы: глава МИД ФРГ предостерег от нового раунда ядерной гонки 06.08.2020

Хайко Мас констатировал, что "ядерное разоружение застопорилось". В Хиросиме 6 августа прошла церемония в память о погибших при бомбардировке города.
07.07.2018, Japan, Kurashiki: Menschen liegen auf dem Dach eines Gebäudes, in einer überfluteten Region steht, und warten auf ihre Evakuierung. Wegen sintflutartiger Regenfälle im Westen Japans mussten mindestens 440.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Foto: Shingo Nishizume/Kyodo News/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Японии растет число погибших из-за наводнений 08.07.2018

Сильные дожди и оползни затронули 18 префектур Японии, около 3,6 млн жителей которых были эвакуированы. Сильнее всего пострадала Хиросима, где погибли не менее 27 человек.

Годовщина трагедии в Хиросиме на фоне ядерных угроз КНДР (07.08.2017) 07.08.2017

6 августа в Хиросиме вспоминали одну из самых трагических страниц в мировой истории. 72 года назад на город была сброшена американская атомная бомба "Малыш". Погибли порядка 140 тысяч человек. Сегодня Япония снова ощущает себя под угрозой и призывает мир к ядерному разоружению.
Dec. 26, 2016*** ©Kyodo/MAXPPP - 27/12/2016 ; Japanese Prime Minister Shinzo Abe lays a wreath at the National Memorial Cemetery of the Pacific in Honolulu on Dec. 26, 2016, at the outset of his two-day tour of Hawaii including the site of Japan's surprise attack 75 years ago. (Pool photo)(Kyodo) ==Kyodo |

Премьер Японии прибыл с историческим визитом в Перл-Харбор 27.12.2016

Синдзо Абэ стал первым за без малого 60 лет японским премьером, приехавшим в Перл-Харбор. Впервые глава правительства Японии примет участие в памятной церемонии у мемориала линкора "Аризона".

Атомная бомба в берлинском подвале (13.10.2016) 13.10.2016

Берлинский мастер собирает у себя в подвале макет атомной бомбы - и опасается новой холодной войны.

71 год атомной бомбежки Нагасаки (09.08.2016) 09.08.2016

В японском Нагасаки 9 августа проходят траурные мероприятия памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года. Тогда бомбардировщик ВМС США сбросил на город атомную бомбу. В Нагасаки погибли около 74 тысяч человек.
27.05.2016+++European Council President Donald Tusk, left, and German Chancellor Angela Merkel gather to participate in a G-7 Working Session in Shima, Japan, Friday, May 27, 2016, during the G-7 Summit. REUTERS/Carolyn Kaster/Poo) +++ (C) Reuters

Лидеры G7: санкции в отношении России должны быть продлены (видео) 27.05.2016

Лидеры G7 намерены сохранить санкции против России до выполнения ею минских договоренностей. Более того, санкции могут быть даже усилены.

Лидеры G7: санкции в отношении России должны быть продлены (27.05.2016) 27.05.2016

Лидеры G7 намерены сохранить санкции против России до выполнения ею минских договоренностей. Более того, санкции могут быть даже усилены.
May 27, 2016 US President Barack Obama (R) and Japanese Prime Minister Shinzo Abe shake hands after laying wreaths at the Hiroshima Peace Memorial Park in Hiroshima on May 27, 2016. Obama on May 27 paid moving tribute to victims of the world's first nuclear attack. / AFP / JIM WATSON (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/J. Watson

Обама почтил память жертв бомбардировки Хиросимы 27.05.2016

Обама стал первым президентом США, побывавшим в пострадавшей от ядерной бомбардировки Хиросиме. Он возложил венок к мемориалу жертв и выступил за ликвидацию ядерного оружия.
06.05.2016 *** US President Barack Obama speaks about the economy and answers questions in the Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, DC, on May 6, 2016. / AFP / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/S. Loeb

Комментарий: Русская рулетка в Белом доме 24.05.2016

В конце своего срока на посту президента США Барак Обама отправляется с визитом в Хиросиму. Некогда его политика ядерного разоружения снискала ему популярность во всем мире. И напрасно, считает Миодраг Шорич.
The Atomic Bomb Dome, or A-Bomb Dome, is seen from Aioi Bridge in Hiroshima, western Japan July 28, 2015. On August 6, 1945, the U.S. dropped the atomic bomb on Hiroshima, killing about 140,000 by the end of the year, out of the 350,000 who lived in the city. Three days later, a second atomic bomb was dropped on Nagasaki. As the 70th anniversary of the world's first nuclear attack approaches, Reuters photographer Issei Kato sourced archive images of the cities in the aftermath of the bombing and revisited the same locations today. REUTERS/Issei Kato

Обама не намерен извиняться перед японцами в ходе визита в Хиросиму 23.05.2016

Оценивать решения мировых лидеров 1940-х годов - задача историков, заявил Барак Обама, подчеркнув, что, находясь в Японии, не будет извиняться перед ней за сброшенные на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы.
06.08.2015+++ A mother and her daughter pray for the atomic bomb victims in front of the cenotaph for the victims of the 1945 atomic bombing, at Peace Memorial Park in Hiroshima, western Japan, August 6, 2015, on the 70th anniversary of the world's first atomic bombing of the city. Japan on Thursday marks the 70th anniversary of the attack on Hiroshima, where the U.S. dropped an atomic bomb on August 6, 1945, killing about 140,000 by the end of the year in a city of 350,000 residents. It was the world's first nuclear attack. The Atomic Bomb Dome, or Genbaku Dome, was the only structure left standing in this district of the city and has been preserved as a peace memorial. REUTERS/Toru Hanai

Обама посетит Хиросиму с историческим визитом 10.05.2016

Обама станет первым действующим президентом США, который побывает в городе, подвергнутом американскими ВВС атомной бомбардировке в августе 1945 года. В Белом доме назвали визит историческим.
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