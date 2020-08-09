Нынешние президентские выборы в Беларуси особенные. Ведь проходят они на фоне высокой политической активности общества. И еще одна особенность - действия властей. Почти все сильные соперники президента Александра Лукашенко уже в начале предвыборной кампании оказались за решеткой. К чему приведут страну эти выборы и чем они могут закончиться для Лукашенко?
6 августа в Хиросиме вспоминали одну из самых трагических страниц в мировой истории. 72 года назад на город была сброшена американская атомная бомба "Малыш". Погибли порядка 140 тысяч человек. Сегодня Япония снова ощущает себя под угрозой и призывает мир к ядерному разоружению.