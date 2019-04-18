Хаус-ам-Хорн - самый первый дом легендарного Баухауса

Самые известные здания, связанные с историей Баухауса в Германии, находятся в городе Дессау - учебный комплекс и виллы профессоров, возведенные в 1925-1926 годах по планам основателя Баухауса Вальтера Гропиуса (Walter Gropius). Однако самое первое здание, в котором были воплощены новаторские идеи этой Высшей школы строительства и художественного конструирования, расположено в Веймаре. Оно сохранилось и сейчас было отреставрировано по случаю 100-летнего юбилея этого легендарного учебного заведения, ставшего колыбелью современных архитектуры и дизайна.

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

В рамках реставрационного проекта в Веймаре зданию вернули первоначальный внешний облик и попытались максимально воссоздать обстановку, разработка которой также в свое время входила в задачи баухаусовцев. Объединить для выполнения поставленных задач архитектуру, ремесла, прикладное искусство, художественные, инженерно-технические и прочие дисциплины было одним из краеугольных камней педагогической и творческой концепции Гропиуса. Сейчас это здание, появившееся в результате первого междисциплинарного проекта Баухауса, входит в число здешних объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фотогалеря: Хаус-ам-Хорн в Веймаре

Хаус-ам-Хорн в Веймаре Хаус-ам-Хорн (Haus Am Horn) был возведен в Веймаре в 1923 году для первой выставки Баухауса, основанного здесь Вальтером Гропиусом в 1919 году. Автором проекта был художник Георг Мухе (Gerg Muche).

Хаус-ам-Хорн в Веймаре Сейчас этот дом входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в этом тюрингском городе. На фотографии - комната, предназначавшаяся для столовой.

Хаус-ам-Хорн в Веймаре Сейчас к 100-летию основания Высшей школы строительства и художественного конструирования в Веймаре отреставрировали это знаковое здание в истории Баухауса, на что было потрачено в общей сложности около 600 тысяч евро.

Хаус-ам-Хорн в Веймаре Такой туалетный столик для комнаты хозяйки дома в 1923 году разработал Марсель Брёйер (Marcel Breuer). Сейчас для экспозиции была изготовлена его копия.

Хаус-ам-Хорн в Веймаре Белыми контурными макетами обозначены места, где стояла другая мебель - шкаф и кровать.

Хаус-ам-Хорн в Веймаре Кухню для этого дома создала Маргаретте Шютте-Лихоцки (Margarete Schütte-Lihotzky). Она поставила перед собой задачу наиболее рационально организовать здесь рабочее пространство.

Хаус-ам-Хорн в Веймаре Отметим также, что через несколько лет Маргаретте Шютте-Лихоцки разработала так называемую "Франкфуртскую кухню", вошедшую в историю мебельного дизайна и считающуюся прототипом современной встраиваемой кухонной мебели.

Хаус-ам-Хорн в Веймаре Напоследок бросим взгляд еще на несколько деталей - регулятор батареи отопления…

Хаус-ам-Хорн в Веймаре … и смесители для ванной комнаты. Автор: Максим Нелюбин



Баухаус был создан Вальтером Гропиусом в 1919 году при финансовой поддержке властей Тюрингии. Уже через несколько лет они захотели увидеть первые результаты работы этого - во всех отношениях - нового учебного заведения. Поэтому в августе-сентябре 1923 года в Веймаре была организована восьминедельная выставка - первая в истории Баухауса, для проведения которой всего за четыре месяца был построен, оснащен и полностью обставлен образцовый современный жилой дом на одну семью - не какая-то модель, а вполне добротное и полноценное здание.

Позже рядом с ним должны были появиться другие такие же постройки для своего рода баухаусовского кампуса, однако эта более масштабная идея не осуществилась из-за переезда Баухауса в Саксонию-Анхальт - в город Дессау, необходимость в котором возникла по политическим причинам после прихода к власти в Тюрингии национально-консервативных сил и сокращения государственного финансирования.

Образцово-показательный дом

Образцовый дом для первой выставки Баухауса построили на земельном участке, который школа арендовала, чтобы выращивать продукты для своей столовой. Времена после Первой мировой войны были нелегкие. Такое свое подсобное хозяйство существенно улучшало рацион студентов и преподавателей. Участок находился на тогдашней окраине Веймара на холме Хорнберг (Hornberg), поэтому дом вошел в истории мировой архитектуры как Хаус-ам-Хорн (Haus Am Horn).

Мастера Баухауса в Веймаре (слева направо) - Лионель Фейнингер (Lyonel Feininger), Василий Кандинский (Wassily Kandinsky), Оскар Шлеммер (Oskar Schlemmer), Георг Мухе (Georg Muche) и Пауль Клее Paul Klee. 1925 год

Для первой выставки Баухауса в Веймаре было подготовлено два проекта. Автором победившего и реализованного стал руководитель учебной прядильной мастерской Баухауса художник Георг Мухе (Gerg Muche).

В создании обстановки для этого дома-прототипа участвовало в общей сложности полтора десятка преподавателей и учеников Баухауса. Ими были созданы мебель для всех помещений, лампы и светильники, ковры, керамические изделия, водопроводные краны и другое оборудование, а также разработана цветовая концепция для разных комнат. Среди участников проекта были будущий знаменитый дизайнер и архитектор Марсель Брёйер (Marcel Breuer, по-русски также - Бройер или Брейер), художник Ласло Мохой-Надь (László Moholy-Nagy) и дизайнер по текстилю Гунта Штёльцль (Gunta Stölzl).

Современная планировка 1920-х годов

Если посмотреть на план этого односемейного дома, то он чем-то напоминает традиционные здания средиземноморского региона. В центре находится большая жилая комната, вокруг которой расположены все остальные помещения - раздельные спальни для супругов, детская комната, гостевая спальня, столовая, кухня, ванная и туалет. Помещения для прислуги не предусматривалось.

Мебель в жилой комнате дома Хаус-ам-Хорн, которую разработал Марсель Брёйер (1923 год)

В случае увеличения семьи со временем жилое пространство должно было расширяться за счет пристроек, что потом и происходило, однако в ходе нынешней реставрации эти части здания были удалены, чтобы придать дому первоначальный облик. Отметим также, что снаружи здание кажется двухэтажным, но на самом деле это происходит из-за выступающих окон верхнего света над центральной жилой комнатой. Авторы проекта стремились создать практичный, экономичный и максимально удобный дом, используя современные материалы и технологии.

После переезда Баухауса из Веймара в Дессау Хаус-ам-Хорн был продан. Первым частным владельцем стал один из здешних адвокатов, который жил в доме вместе со своей семьей до 1938 года. В этот период здесь появилось три пристройки, как и задумывалось в концепции Баухауса. Позже Хаус-ам-Хорн много раз менял владельцев. Сейчас находится в собственности города Дессау. Оригинальная мебель не сохранилась, если не считать встроенных шкафов, поэтому в ходе реставрации некоторые экспонаты восстановили по фотографиям, а места, где стояла другая мебель, обозначили с контурными макетами.

Ежедневное число посетителей этого памятника Всемирного наследия ограничено, поэтому администрация рекомендует бронировать билеты заранее: www.klassik-stiftung.de/haus-am-horn. К юбилею в Веймаре также был открыт новый Музей Баухауса, репортаж из которого смотрите ниже.

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Музей Баухауса в Веймаре

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