 ФРГ не будет эвакуировать заразившихся коронавирусом в отпуске граждан | Новости из Германии о Германии | DW | 07.06.2020

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Германия

ФРГ не будет эвакуировать заразившихся коронавирусом в отпуске граждан

На фоне пандемии коронавируса министр иностранных дел Германии Хайко Мас призвал граждан ФРГ, отправляющихся в отпуск за границу, проявлять максимальную осторожность.

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Правительство Германии не будет эвакуировать на родину граждан ФРГ, заразившихся коронавирусом во время отпускных поездок за границу. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 7 июня.

"Тот, кто заразится коронавирусом в отпуске, не может рассчитывать на то, что мы вывезем его обратно в Германию", - подчеркнул политик. "Конечно, в экстренных случаях наши консульские представительства будут готовы оказать необходимую поддержку. Но правительство Германии не сможет еще раз организовать авиарейс, чтобы забрать на родину отдыхающих", - уточнил он.

3 июня Мас напомнил о том, что с 15 июня Германия отменяет предупреждение об опасности путешествий в ряд европейских стран. "Мы хотим иметь возможность положиться на то, что наши граждане, учитывая распространение вируса, проявят в путешествиях максимальную осторожность".

При этом глава МИД не дал ответа на вопрос о том, когда будет отменено предупреждение об опасности поездок в страны за пределами ЕС, например в Турцию. "С турецким правительством ведутся консультации. Предупреждение об опасности поездок мы не будем сохранять долгое время", - сказал он в этой связи, добавив, что все зависит от развития эпидемической ситуации.

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  • Женщина и ее собака выглядывают из окна.

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    Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

  • Покупатели в защитных масках выбирают овощи на рынке в Неаполе.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Овощи с рынка

    Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

  • Женщина покупает замороженные продукты питания в одном из немецких супермаркетов.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

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    Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

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    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Есть диких животных запрещено!

    Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань.

    Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель


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