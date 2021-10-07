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Франциск, папа римский

Metropolitan Hilarion, Chairman of external relations department of the Moscow Patriarchate and permanent member of the Holy Synod of the Russian Orthodox Church, speaks during a news conference in Minsk, Belarus October 15, 2018. REUTERS/Vasily Fedosenko

Митрополит Иларион заявил о планах второй встречи глав РПЦ и Ватикана 07.10.2021

Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, подобно состоявшейся в 2016 году в Гаване, может быть организована, сказал глава ОВЦС Московского Патриархата.
Paris, FRANCE: (FILES) This file picture taken in the 1950s in Paris shows French foreign minister Robert Schuman in his office. Europe Day falls on 09 May each year, in commemoration of the date in 1950 on which the then French foreign minister, Robert Schuman, called on France, Germany and other European countries to pool coal and steel production as the first step towards a European federation. AFP PHOTO/FILES (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

Ватикан готовится признать блаженным отца-основателя ЕС Робера Шумана 19.06.2021

Папа Римский Франциск решил признать отца-основателя ЕС Робера Шумана обладающим "геройской добродетелью". Это предпосылка для получения в католической церкви статуса блаженного.
Pope Francis celebrates Easter Mass at St. Peter's Basilica at the Vatican April 4, 2021. Filippo Monteforte/Pool via REUTERS

Urbi et Orbi: папа Франциск назвал возмутительными войны во время пандемии 04.04.2021

Несмотря на пандемию, вооруженные конфликты в мире продолжаются, а военные арсеналы растут, констатировал папа римский. "Это возмутительно", - резюмировал понтифик в своем пасхальном обращении.
Pope Francis celebrates the Easter Vigil on April 03, 2021 at St. Peter's Basilica in The Vatican during the Covid-19 coronavirus pandemic. (Photo by REMO CASILLI / POOL / AFP)

Папа римский призвал не терять надежду в "мрачные месяцы" пандемии 04.04.2021

Во время пасхальной службы Франциск призвал людей не терять надежды, несмотря на трудности в борьбе с пандемией коронавируса.

Segensgottesdienst anlaesslich der Hochzeit eines lesbischen Paares am 07.07.2012 in der evangelischen Christuskirche in Koeln. Der katholische Kirchenrechtler Thomas Schueller (Muenster) ist ueberzeugt, dass sich die Segnung homosexueller Beziehungen in der katholischen Kirche frueher oder spaeter durchsetzen wird. Der katholische Kirchenrechtler Stephan Haering (Muenchen) rechnet nach eigenen Worten allerdings nicht damit, dass die katholische Kirche in absehbarer Zeit die Segnung homosexueller Beziehungen zulassen wird. (Siehe epd-Gespraeche vom 25.01.18) *** Local Caption *** 00324397 Thema: Segnung homosexueller Paare in katholischer Kirche *** Blessing service on the occasion of the marriage of a lesbian couple on 07 07 2012 in the Evangelical Church of Christ in the Catholic Kirchenrechtler Thomas Schueller Cologne, Münster is conv Copyright: epd-bild/JoernxNeumann

Ватикан не намерен благословлять однополые пары 16.03.2021

Католическая церковь исключает возможность благословения гомосексуальных союзов. В то же время Конгрегация доктрины веры признала "присутствие позитивных элементов" в однополых отношениях.
06/03/2021 Pope Francis meets with Iraq's top Shi'ite cleric, Grand Ayatollah Ali al-Sistani, in Najaf, Iraq March 6, 2021. REUTERS Grand Ayatollah Ali al-Sistani office THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.NO RESALES. NO ARCHIVES

Папа римский Франциск встретился с духовным вождем шиитов в Ираке ас-Систани 06.03.2021

Аятолла ас-Систани заяавил, что у христиан в Ираке должны быть равные права с остальными. Франциск поблагодарил ас-Систани за то, что тот заступился за христиан.
Pope Francis and Iraqi President Barham Salih shake hands, at Baghdad's Presidential Palace, Iraq, Friday, March 5, 2021. Pope Francis has arrived in Iraq to urge the country's dwindling number of Christians to stay put and help rebuild the country after years of war and persecution, brushing aside the coronavirus pandemic and security concerns. (AP Photo/Andrew Medichini)

Папа римский впервые в истории посетил Ирак 05.03.2021

Глава Римско-католической церкви Франциск, находящийся с визитом в Багдаде, призвал правительство Ирака соблюдать права представителей всех религиозных групп.
12.04.2020, Weißrussland, Minsk: 6219498 12.04.2020 Belarusian Roman Catholic of Minsk and Mahilyow Archbishop Tadeusz Kondrusiewicz conducts an Easter Sunday service amid the coronavirus disease outbreak, at the Cathedral of Saint Virgin Mary, in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik Foto: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa |

Глава белорусских католиков Кондрусевич ушел в отставку 03.01.2021

Папа римский Франциск принял отставку архиепископа Минско-Могилевского Кондрусевича. В ходе протестов после президентских выборов в Беларуси Кондрусевич поддержал демонстрантов.
25.12.2020 *** Pope Francis delivers the Urbi et Orbi (Latin for 'to the city and to the world' ) Christmas' day blessing inside the blessing hall of St. Peter's Basilica, at the Vatican, Friday, Dec. 25, 2020. (Vatican Media via AP)

Urbi et Orbi: папа Франциск призвал делиться вакцинами от COVID-19 25.12.2020

Пандемия не знает границ, заявил понтифик в рождественском послании. Папа римский призвал поддержать безработных и пострадавших от домашнего насилия во время локдаунов.
Auf den Fotos ist der Leader der belarussischen Katholiken Tadeusz Kondrusiewicz am 24.12.2020 zu sehen. Sie wurden von unserer Korrespondentin Tatjana Newedomskaja in Minsk, Belarus gemacht.

Оппозиционный глава белорусских католиков смог вернуться на родину 24.12.2020

Митрополит Тадеуш Кондрусевич 24 декабря вернулся в Беларусь из Польши и провел рождественские службы в Минском архикафедральном костеле. Верующие встретили его аплодисментами.
October 8, 202*** FILE PHOTO: Pope Francis speaks during a meeting with the Committee of Experts of the Council of Europe at the Vatican, October 8, 2020, in this still image taken from a video. Vatican Media/ Handout/File Photo

Папа римский Франциск обеспокоен событиями в Беларуси 17.12.2020

Архиепископ Клаудио Гуджеротти передал Александру Лукашенко обеспокоенность главы Святого престола ситуацией в Беларуси. Сам понтифик уже призывал к диалогу между протестующими и Минском.
Belarusian President Alexander Lukashenko, right, and Russian Orthodox Church Patriarch Kirill walk during their meeting in Minsk, Belarus, Monday, Oct. 15, 2018. (Igor Palkin, Russian Orthodox Church Press Service via AP) |

Комментарий: Церковь при Лукашенко - урок патриарху Кириллу и Путину 27.11.2020

Христианское сопротивление диктатуре стало отдельным явлением белорусской демократической революции, считает Константин Эггерт, комментируя письмо священников и мирян РПЦ к христианам Беларуси.
Pope Francis reads his Urbi et Orbi (To the City and the World) message in St. Peter's Basilica with no public participation due to an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) on Easter Sunday at the Vatican, April 12, 2020. Andreas Solaro/Pool via REUTERS

Папа римский поддержал геев: это прорыв или двойная мораль? 23.10.2020

Отношение к гомосексуальности в католической церкви очень противоречиво. Папа римский выступает против дискриминации, но по-прежнему не позволяет геям становиться священниками и монахами.
October 8, 202*** FILE PHOTO: Pope Francis speaks during a meeting with the Committee of Experts of the Council of Europe at the Vatican, October 8, 2020, in this still image taken from a video. Vatican Media/ Handout/File Photo

Папа римский Франциск поддержал однополые гражданские союзы 21.10.2020

Гомосексуалы - чада Божьи, которые имеют право на семью, заявил понтифик. Франциск и раньше выступал за гражданские союзы для геев, но это первый случай, когда он сделал это на посту главы Римско-католической церкви.
October 8, 202*** FILE PHOTO: Pope Francis speaks during a meeting with the Committee of Experts of the Council of Europe at the Vatican, October 8, 2020, in this still image taken from a video. Vatican Media/ Handout/File Photo

Папа римский призвал к немедленной борьбе с климатическим кризисом 11.10.2020

Проблемы окружающей среды неотделимы от потребностей человека, заявил папа Франциск в рамках кампании TED "Обратный отсчет". Понтифик подчеркнул важность доступа к питьевой воде и чистой энергетики.
Pope Francis gestures as he leads the Regina Coeli prayer from his window for the first time in three months, previously delivered virtually due to measures to combat a spread of the coronavirus disease (COVID-19), at the Vatican, May 31, 2020. REUTERS/Remo Casilli

Папа римский поддержал требования протестующих в Беларуси 16.08.2020

Во время воскресной проповеди в Ватикане Франциск заявил, что внимательно следит за событиями в Беларуси и призвал стороны конфликта к диалогу.
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