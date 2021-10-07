Франциск, папа римский

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Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, подобно состоявшейся в 2016 году в Гаване, может быть организована, сказал глава ОВЦС Московского Патриархата.
Папа Римский Франциск решил признать отца-основателя ЕС Робера Шумана обладающим "геройской добродетелью". Это предпосылка для получения в католической церкви статуса блаженного.
Несмотря на пандемию, вооруженные конфликты в мире продолжаются, а военные арсеналы растут, констатировал папа римский. "Это возмутительно", - резюмировал понтифик в своем пасхальном обращении.
Во время пасхальной службы Франциск призвал людей не терять надежды, несмотря на трудности в борьбе с пандемией коронавируса.
Католическая церковь исключает возможность благословения гомосексуальных союзов. В то же время Конгрегация доктрины веры признала "присутствие позитивных элементов" в однополых отношениях.
Аятолла ас-Систани заяавил, что у христиан в Ираке должны быть равные права с остальными. Франциск поблагодарил ас-Систани за то, что тот заступился за христиан.
Глава Римско-католической церкви Франциск, находящийся с визитом в Багдаде, призвал правительство Ирака соблюдать права представителей всех религиозных групп.
Папа римский Франциск принял отставку архиепископа Минско-Могилевского Кондрусевича. В ходе протестов после президентских выборов в Беларуси Кондрусевич поддержал демонстрантов.
Пандемия не знает границ, заявил понтифик в рождественском послании. Папа римский призвал поддержать безработных и пострадавших от домашнего насилия во время локдаунов.
Митрополит Тадеуш Кондрусевич 24 декабря вернулся в Беларусь из Польши и провел рождественские службы в Минском архикафедральном костеле. Верующие встретили его аплодисментами.
Архиепископ Клаудио Гуджеротти передал Александру Лукашенко обеспокоенность главы Святого престола ситуацией в Беларуси. Сам понтифик уже призывал к диалогу между протестующими и Минском.
Христианское сопротивление диктатуре стало отдельным явлением белорусской демократической революции, считает Константин Эггерт, комментируя письмо священников и мирян РПЦ к христианам Беларуси.
Отношение к гомосексуальности в католической церкви очень противоречиво. Папа римский выступает против дискриминации, но по-прежнему не позволяет геям становиться священниками и монахами.
Гомосексуалы - чада Божьи, которые имеют право на семью, заявил понтифик. Франциск и раньше выступал за гражданские союзы для геев, но это первый случай, когда он сделал это на посту главы Римско-католической церкви.
Проблемы окружающей среды неотделимы от потребностей человека, заявил папа Франциск в рамках кампании TED "Обратный отсчет". Понтифик подчеркнул важность доступа к питьевой воде и чистой энергетики.
Во время воскресной проповеди в Ватикане Франциск заявил, что внимательно следит за событиями в Беларуси и призвал стороны конфликта к диалогу.
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