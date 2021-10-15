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На этой странице автоматически появляются все публикации, содержащие понятие "фейковые новости", введенное в ходе пропагандистской кампании РФ и взятое на вооружение целым рядом популистских политиков, в частности, президентом США Дональдом Трампом.
В норвежском Конгсберге из лука убиты пять человек. Вскоре в Twitter появляется информация о предполагаемом преступнике, ее подхватывают мировые СМИ. Но на поверку она оказывается фейком.
В Литве застряли тысячи беженцев - иракцев, а также выходцев из Сирии, Афганистана и африканских стран. Их привлекли сюда фейковые новости из Беларуси. Репортаж из лагеря беженцев в Руднинкай под Вильнюсом.
Вольфганг Шойбле обеспокоен тем, что значительная часть населения ФРГ черпает информацию из иностранных источников. При этом такие СМИ, как RT, даже близко не соответствуют критериям свободы СМИ, указал он.
Защищены ли выборы в бундестаг, которые состоятся в сентябре нынешнего года в ФРГ, от хакерских атак? Откуда исходит основная угроза и как эксперты пытаются ее минимизировать?
Гигантский всплеск числа заражений коронавирусом в Индии стал питательной средой для теорий заговора и нелепых слухов в соцсетях. Фейковые новости мешают вакцинации и осложняют борьбу с пандемией.
"Большая семерка" разработает механизм быстрого реагирования на пропаганду из России. Страны G7 не должны в одиночку бороться с дезинформацией из России, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Также в выпуске: 75 лет назад начался Нюрнбергский процесс, пандемия коронавируса улучшила условия жизни синих китов, а также почему швейцарские йодлеры были вынуждены замолчать.
Комиссия ЕС представила меры усиления борьбы против дезинформации. Хорошим примером она назвала то, что соцсеть Twitter не удаляла твиты Дональда Трампа, а лишь пометила их как недостоверные.
По словам Йенса Столтенберга, Россия и Китай распространяют ложные сведения о Североатлантическом альянсе. Столтенберг опроверг утверждения, что страны НАТО не поддерживают друг друга.
Россия и Китай намеренно распространяют ложную информацию о пандемии, несмотря на возможные серьезные последствия для здоровья людей, заявил Брюссель.
Коронавирус породил огромное количество дезинформации и фейков. Чаще всего их можно встретить в соцсетях и мессенджерах. Ложная информация и теории заговора распространяются со скоростью света.
В ЕС заявили о распространении фейков из России на тему коронавируса. О какой информации идет речь, зачем ее распространяют, и можно ли говорить об особой кампании РФ по дезинформации?
Министр продовольствия ФРГ призвала отказаться от стихийных закупок продуктов, поскольку в стране "нет дефицита продовольствия". Между тем борьбой с коронавирусом пытаются воспользоваться мошенники.
Интернет полон различной информации о том, как защитить себя от нового опасного коронавируса. DW решила проверить, насколько соответствуют реальности самые распространенные слухи.
С 5 марта все фото, видео и аудиофайлы, которые очевидно были изменены или сфабрикованы Twitter будет маркировать как фейковые или вообще удалять.
Решающим является не то, что происходит на самом деле, а лишь то, как это воспринимается сейчас и как об этом потом будут вспоминать. Поэтому четкий язык в отношении России необходим, считает Йорг Химмельрайх.
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