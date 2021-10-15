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Фейковые новости

На этой странице автоматически появляются все публикации, содержащие понятие "фейковые новости", введенное в ходе пропагандистской кампании РФ и взятое на вооружение целым рядом популистских политиков, в частности, президентом США Дональдом Трампом.

Police investigate an arrow stuck in a wall after an attack in Kongsberg, Norway, Wednesday, Oct. 13, 2021. A man armed with a bow and arrows killed several people Wednesday near the Norwegian capital of Oslo before he was arrested, authorities said. (Terje Pedersen/NTB via AP)

Фактчекинг DW: "Райнер Винкларсон" - не убийца из Конгсберга 15.10.2021

В норвежском Конгсберге из лука убиты пять человек. Вскоре в Twitter появляется информация о предполагаемом преступнике, ее подхватывают мировые СМИ. Но на поверку она оказывается фейком.
09.08.21+++rudninkai refugees Camp

Лукашенко мстит Европе, зазывая мигрантов в Литву 19.08.2021

В Литве застряли тысячи беженцев - иракцев, а также выходцев из Сирии, Афганистана и африканских стран. Их привлекли сюда фейковые новости из Беларуси. Репортаж из лагеря беженцев в Руднинкай под Вильнюсом.
Wolfgang Schäuble (CDU), Bundestagspräsident, spricht vor der Gedenkrede bei der Gedenkstunde des Deutschen Bundestags aus Anlass des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.

Председатель бундестага Шойбле опасается влияния России на выборы в ФРГ 26.06.2021

Вольфганг Шойбле обеспокоен тем, что значительная часть населения ФРГ черпает информацию из иностранных источников. При этом такие СМИ, как RT, даже близко не соответствуют критериям свободы СМИ, указал он.

24.05.2021 Ein Mann schreibt auf der Tastatur eines Laptops. Eine Pressekonferenz am Tag widmet sich dem Thema „Hybride Bedrohungen, Cyberangriffe und Desinformation: Wie sicher ist die Bundestagswahl?“

Выборы в бундестаг - 2021. Откуда ждать хакерских атак? 01.06.2021

Защищены ли выборы в бундестаг, которые состоятся в сентябре нынешнего года в ФРГ, от хакерских атак? Откуда исходит основная угроза и как эксперты пытаются ее минимизировать?

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** May 2, 2021.*** Volunteers and relatives prepare to cremate the bodies of persons who died due to the coronavirus disease (COVID-19), at a crematorium ground in Giddenahalli village on the outskirts of Bengaluru, India, May 2, 2021. REUTERS/Samuel Rajkumar

Пандемия в Индии: какой вред наносят фейки о коронавирусе и вакцинах 06.05.2021

Гигантский всплеск числа заражений коронавирусом в Индии стал питательной средой для теорий заговора и нелепых слухов в соцсетях. Фейковые новости мешают вакцинации и осложняют борьбу с пандемией.
Russische Flagge mit Emailzeichen - Hackerangriff | Russian flag with AT sign - hacker attack

Страны G7 усилят противодействие российской пропаганде 02.05.2021

"Большая семерка" разработает механизм быстрого реагирования на пропаганду из России. Страны G7 не должны в одиночку бороться с дезинформацией из России, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Исламистский террор во Франции: как бороться с фейками? Европа в фокусе (12.11.2020) 12.11.2020

Также в выпуске: 75 лет назад начался Нюрнбергский процесс, пандемия коронавируса улучшила условия жизни синих китов, а также почему швейцарские йодлеры были вынуждены замолчать.
September 20, 2019, Asuncion, Paraguay: Logo icon of Twitter, a microblogging and social networking service, is seen on a smartphone screen against the text fake news and binary code text unfocused on background. Asuncion Paraguay PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAc217 20190920zipc217001 Copyright: xAndrexM.xChangx

В Еврокомиссии похвалили Twitter за обращение с твитами Трампа 10.06.2020

Комиссия ЕС представила меры усиления борьбы против дезинформации. Хорошим примером она назвала то, что соцсеть Twitter не удаляла твиты Дональда Трампа, а лишь пометила их как недостоверные.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg delivers a speech during a press conference at the end of The North Atlantic Council meeting focused on the situation concerning Iran, at the Ambassadorial level, at NATO Headquarters, in Brussels, on January 6, 2020. - NATO chief Jens Stoltenberg warned on January 6, 2020 that Iran must avoid further violence and provocations, after the alliance held emergency talks on the growing crisis in the Middle East. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Глава НАТО обвинил Москву и Пекин в дезинформации о коронавирусе 27.04.2020

По словам Йенса Столтенберга, Россия и Китай распространяют ложные сведения о Североатлантическом альянсе. Столтенберг опроверг утверждения, что страны НАТО не поддерживают друг друга.
October 28, 2019: Las revelaciones de las nuevas campaoas de desinformacion resaltan las dificultades que enfrenta Facebook con su postura sobre la libre expresion. Su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, enfatizo el 21 de octubre que su empresa esto mejor equipada para manejar la informacion falsa. *** October 28, 2019 The revelations from the new misinformation campaigns highlight the difficulties Facebook faces with its free expression stance Its CEO, Mark Zuckerberg, emphasized on October 21 that his company is better equipped to handle false information. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAla2 20191028zaala2010 Copyright: xShutterstockxParaxEfx

ЕС раскритиковал Москву и Пекин за распространение фейков о коронавирусе 25.04.2020

Россия и Китай намеренно распространяют ложную информацию о пандемии, несмотря на возможные серьезные последствия для здоровья людей, заявил Брюссель.

Как коронавирус породил фейки и теории заговора (09.04.2020) 09.04.2020

Коронавирус породил огромное количество дезинформации и фейков. Чаще всего их можно встретить в соцсетях и мессенджерах. Ложная информация и теории заговора распространяются со скоростью света.
ABD0071_20190513 - WIEN - ÖSTERREICH: ++ THEMENBILD ++ ZU APA0067 VOM 13.5.2019 - ILLUSTRATION - Vor den EU-Parlamentswahlen startet Facebook eine Offensive gegen Fake News. Das Sozialnetzwerk hat 23 italienische Facebook-Seiten mit politischen Inhalten und 2,46 Millionen Followers geschlossen. - FOTO: APA/LUKAS HUTER - 20190513_PD1704 |

Какие фейки о коронавирусе распространяют из России в ЕС 19.03.2020

В ЕС заявили о распространении фейков из России на тему коронавируса. О какой информации идет речь, зачем ее распространяют, и можно ли говорить об особой кампании РФ по дезинформации?
13.03.2020, Bayern, Pullach: Ein Kunde schiebt einen bis zum Rand gefüllten Einkaufswagen über den Parkplatz eines Supermarktes. Foto: Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Власти Германии предостерегают от закупок впрок и фейковых новостей 14.03.2020

Министр продовольствия ФРГ призвала отказаться от стихийных закупок продуктов, поскольку в стране "нет дефицита продовольствия". Между тем борьбой с коронавирусом пытаются воспользоваться мошенники.
February 7, 2020*** TOPSHOT - A man wearing a protective facemask walks in a shopping mall in Shanghai on February 7, 2020. - The official Chinese death toll from the coronavirus outbreak rose to 636, with the government saying total infections had climbed past 30,000. (Photo by NOEL CELIS / AFP)

Мифы и правда о коронавирусе: что говорят врачи 11.02.2020

Интернет полон различной информации о том, как защитить себя от нового опасного коронавируса. DW решила проверить, насколько соответствуют реальности самые распространенные слухи.
23.04.2019, Berlin: ILLUSTRATION - Das Logo des sozialen Mediums Twitter ist auf dem Display eines Smartphones zu sehen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Twitter начинает бороться с фейковыми фото и видео 05.02.2020

С 5 марта все фото, видео и аудиофайлы, которые очевидно были изменены или сфабрикованы Twitter будет маркировать как фейковые или вообще удалять.
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy, German Chancellor Angela Merkel and Russia's President Vladimir Putin attend a joint news conference after a Normandy-format summit in Paris, France December 10, 2019. REUTERS/Charles Platiau/Pool 

Комментарий: Молчание Германии Путин трактует как ее слабость 05.01.2020

Решающим является не то, что происходит на самом деле, а лишь то, как это воспринимается сейчас и как об этом потом будут вспоминать. Поэтому четкий язык в отношении России необходим, считает Йорг Химмельрайх.
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