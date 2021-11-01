Федеральное ведомство по уголовным делам

Коррупция в Германии: дающих взятки все больше, мздоимцев все меньше

В том, что касается коррупции, Германия входит в десятку наиболее благополучных стран. Ситуация, считают эксперты, была бы еще лучше при более строгих правилах финансирования политических партий.