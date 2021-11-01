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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Федеральное ведомство по уголовным делам".
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Объем активов, полученных преступным путем, увеличился на 58 процентов - с 644 млн евро в 2019-м до более чем 1 млрд евро годом позднее, сообщает BKA. Глава МВД Зеехофер заявил о беспрецедентном давлении на банды.
По данным земельных ведомств по уголовным делам, за период избирательной кампании 2021 года против политиков и партий в Германии было совершено 4200 правонарушений.
По данным собеседников AFP, федеральное ведомство по уголовным делам Германии использовало приобретенную у компании NSO Group систему электронного шпионажа Pegasus "в небольшом числе" случаев.
В 2020 году около 30 процентов выявленных в ФРГ преступлений на почве ненависти пришлось на атаки на религиозные общины, говорится в отчете BKA о политически мотивированной преступности.
На представлении доклада Федерального ведомства по уголовным делам за 2020 год глава МВД Германии назвал правый экстремизм самой большой угрозой внутренней безопасности страны.
Причиной подозрений в адрес Марка Хауптмана стало размещение в издаваемой им газете в федеральной земле Тюрингия рекламных объявлений из Азербайджана, Тайваня и Вьетнама. Политик отвергает все обвинения.
На фоне пандемии в Германии значительно возросло число политически мотивированных правонарушений, сообщил глава Федерального ведомства по уголовным делам.
В том, что касается коррупции, Германия входит в десятку наиболее благополучных стран. Ситуация, считают эксперты, была бы еще лучше при более строгих правилах финансирования политических партий.
Ведомство по уголовным делам Германии провело обыски в 3 землях в связи с терактом в Австрии. Никто не задержан. Двое жителей ФРГ ранее могли встречаться с венским нападавшим, считает следствие.
Задержанный Алаа М. работал врачом в Гессене. До прибытия в ФРГ в 2015 году он предположительно работал в сирийской военной разведке.
Федеральное ведомство по уголовным делам ожидает роста насилия - в том числе сексуального - в отношении детей вследствие карантинных ограничений, вызванных эпидемией COVID-19.
Руководитель Федерального ведомства по уголовным делам Мюнх опроверг публикацию в Süddeutsche Zeitung. Газета ранее сообщила, что следователи BKA не считают произошедшее в Ханау проявлением правого радикализма.
Особенно резко в минувшем году снизилось число краж и краж со взломом. Вместе с тем криминалистов беспокоит рост распространения детской порнографии.
Только в ноябре спецслужбы ФРГ помешали планам двух предполагаемых террористов. Активизацию исламистов в BKA связывают с ликвидацией аль-Багдади.
Джем Оздемир и Клаудиа Рот получили мейлы с угрозами от американской неонацистской группировки. Федеральное ведомство по уголовным делам и полицию поставлены в известность.
Следствие по делу об убийстве в Берлине чеченца Зелимхана Хангошвили ведет столичная прокуратура. Но зарубежные контакты предполагаемого убийцы взяло на себя Федеральное ведомство по уголовным делам.
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