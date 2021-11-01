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Федеральное ведомство по уголовным делам

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Федеральное ведомство по уголовным делам".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

15.03.2019, Bayern, Kempten: ILLUSTRATION - Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. Am 18.03.2019 wird die bayerische Kriminalstatistik 2018 bekannt gegeben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Оргпреступность в 2020 году нанесла экономике ФРГ ущерб в 837 млн евро 01.11.2021

Объем активов, полученных преступным путем, увеличился на 58 процентов - с 644 млн евро в 2019-м до более чем 1 млрд евро годом позднее, сообщает BKA. Глава МВД Зеехофер заявил о беспрецедентном давлении на банды.
Ein Wahlplakt der GRUENEN steht bei Niepars (Landkreis Vorpommern-Ruegen). Unbekannte beschmierten den Aufsteller zur Bundestagswahl.

Перед выборами полиция ФРГ фиксирует рост уровня агрессии против политиков 25.09.2021

По данным земельных ведомств по уголовным делам, за период избирательной кампании 2021 года против политиков и партий в Германии было совершено 4200 правонарушений.
©PHOTOPQR/L'ALSACE/Jean-François FREY ; ; 20/07/2021 ; Le logiciel espion Pegasus le 20 juillet 2021. - Rights activists, journalists and lawyers around the world have been targeted with phone malware sold to authoritarian governments by an Israeli surveillance firm, media reports say.

Ведомство по уголовным делам ФРГ закупило шпионскую программу Pegasus 07.09.2021

По данным собеседников AFP, федеральное ведомство по уголовным делам Германии использовало приобретенную у компании NSO Group систему электронного шпионажа Pegasus "в небольшом числе" случаев.
A police vehicle is seen next to a synagogue in Halle, Germany October 10, 2019, after two people were killed in a shooting. REUTERS/Fabrizio Bensch

В Германии растет число нападений на религиозные общины 04.05.2021

В 2020 году около 30 процентов выявленных в ФРГ преступлений на почве ненависти пришлось на атаки на религиозные общины, говорится в отчете BKA о политически мотивированной преступности.
15.03.2019, Bayern, Kempten: ILLUSTRATION - Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. Am 18.03.2019 wird die bayerische Kriminalstatistik 2018 bekannt gegeben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

В ФРГ вырос уровень политически мотивированной преступности 04.05.2021

На представлении доклада Федерального ведомства по уголовным делам за 2020 год глава МВД Германии назвал правый экстремизм самой большой угрозой внутренней безопасности страны.
Berlin, 17. Mai 2014 - Reichstagsgebäude in Berlin | Verwendung weltweit

Депутат бундестага от ХДС ушел в отставку из-за обвинений в коррупции 11.03.2021

Причиной подозрений в адрес Марка Хауптмана стало размещение в издаваемой им газете в федеральной земле Тюрингия рекламных объявлений из Азербайджана, Тайваня и Вьетнама. Политик отвергает все обвинения.
21.11.2018, Hessen, Wiesbaden: Ein Teilnehmer der BKA-Herbsttagung steht im Veranstaltungssaal der RheinMain CongressCenter (RMCC) vor dem BKA-Logo. Bei der zweitägigen Tagung mit dem Titel «Sicherheit in einer offenen und digitalen Gesellschaft» geht es auch um die digitale Zusammenarbeit der Polizeien in Bund und Ländern. Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Политикам, ученым и журналистам в ФРГ стали чаще угрожать из-за пандемии 06.02.2021

На фоне пандемии в Германии значительно возросло число политически мотивированных правонарушений, сообщил глава Федерального ведомства по уголовным делам.
ARCHIV - 10.01.2018, Brandenburg, Sieversdorf: ILLUSTRATION - Mehrere Eurobanknoten liegen in einem Briefumschlag auf einem Tisch. (zu dpa Korruptionsverdacht gegen Firma aus Südniedersachsen vom 15.11.2018) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Коррупция в Германии: дающих взятки все больше, мздоимцев все меньше 24.11.2020

В том, что касается коррупции, Германия входит в десятку наиболее благополучных стран. Ситуация, считают эксперты, была бы еще лучше при более строгих правилах финансирования политических партий.
ARCHIV - ARCHIV - 04.04.2017, Niedersachsen, Hannover: Eine Polizeibeamtin steht im Innenhof der Polizeiinspektion Ost. Am 12.07.2018 wird in Hannover neue Dienstkleidung für die Polizei präsentiert. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Германия ведет собственное расследование в связи с терактом в Вене 06.11.2020

Ведомство по уголовным делам Германии провело обыски в 3 землях в связи с терактом в Австрии. Никто не задержан. Двое жителей ФРГ ранее могли встречаться с венским нападавшим, считает следствие.
A guard opens a door inside a prison that holds foreign prisoners, suspected of being part of the Islamic State, in Hasaka, Syria, January 7, 2020. REUTERS/Goran Tomasevic SEARCH ISLAMIC STATE PRISONERS FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

В ФРГ задержан предполагаемый сотрудник разведки Сирии 22.06.2020

Задержанный Алаа М. работал врачом в Гессене. До прибытия в ФРГ в 2015 году он предположительно работал в сирийской военной разведке.

Bildnummer: 53383049 Datum: 30.06.2009 Copyright: imago/blickwinkel Junge wehrt sich und haelt sich die Arme schuetzend vor das Gesicht boy reacts against somebody BLWS223089 kbdig 2009

Коронавирус - катализатор насилия над детьми в Германии? 12.05.2020

Федеральное ведомство по уголовным делам ожидает роста насилия - в том числе сексуального - в отношении детей вследствие карантинных ограничений, вызванных эпидемией COVID-19.
20.02.2020 *** General view of one of the bar target in a shooting in Kesselstadt, near Frankfurt, western Germany, on February 20, 2020. - The suspect in two shootings in Germany that killed at least nine people was found dead at home, police said on February 20, 2020. At least nine people were killed in two shootings late on February 19 in Hanau, near the German city of Frankfurt. (Photo by Thomas Lohnes / AFP) (Photo by THOMAS LOHNES/AFP via Getty Images)

Глава BKA назвал теракт в Ханау "однозначно правоэкстремистским деянием" 31.03.2020

Руководитель Федерального ведомства по уголовным делам Мюнх опроверг публикацию в Süddeutsche Zeitung. Газета ранее сообщила, что следователи BKA не считают произошедшее в Ханау проявлением правого радикализма.
Mit Handschellen gefesselte Hände, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В ФРГ отмечено значительное сокращение числа преступлений 24.03.2020

Особенно резко в минувшем году снизилось число краж и краж со взломом. Вместе с тем криминалистов беспокоит рост распространения детской порнографии.

27.11.2019, Hessen, Wiesbaden: Der Schriftzug BKA steht auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes auf der Bühne. Die Tagung beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Hasskriminalität. Foto: Dorothee Barth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

После теракта в Берлине спецслужбы ФРГ предотвратили девять новых атак 22.12.2019

Только в ноябре спецслужбы ФРГ помешали планам двух предполагаемых террористов. Активизацию исламистов в BKA связывают с ликвидацией аль-Багдади.
Die Parteichefs der Grünen, Cem Özdemir und Claudia Roth, geben am 10.10.2013 nach den ersten Sondierungsgesprächen zwischen CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grünen ein Statement im Reichstagsgebäude. Foto: Hannibal/dpa

Неонацисты из США угрожают убийством экс-лидерам немецких "зеленых" 02.11.2019

Джем Оздемир и Клаудиа Рот получили мейлы с угрозами от американской неонацистской группировки. Федеральное ведомство по уголовным делам и полицию поставлены в известность.
23.08.2019, Berlin: Beamte der Spurensicherung sichern in einem Faltpavillon Spuren am Tatort. In Berlin-Moabit soll ein Fahrradfahrer einen Mann erschossen haben. (zu «Polizei: Radfahrer soll Mann in Berlin-Moabit erschossen haben») Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

К расследованию убийства чеченца в Берлине подключилась федеральная спецслужба 24.09.2019

Следствие по делу об убийстве в Берлине чеченца Зелимхана Хангошвили ведет столичная прокуратура. Но зарубежные контакты предполагаемого убийцы взяло на себя Федеральное ведомство по уголовным делам.
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