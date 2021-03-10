Депутат бундестага от ХДС ушел в отставку из-за обвинений в коррупции

Депутат германского бундестага от входящей в правящую коалицию партии Христианско-демократический союз (ХДС) Марк Хауптманн (Mark Hauptmann) подал в отставку из-за обвинений в коррупции. Об этом в четверг, 11 марта, сообщило агентство AFP со ссылкой на бюро Хауптмана в Берлине.
Причиной подозрений в адрес политика стало размещение в издаваемой Хауптманом газете в федеральной земле Тюрингия рекламных объявлений из Азербайджана, Тайваня и Вьетнама. Сам политик категорически отверг все обвинения в интервью газете Die Welt. "Эти рекламные объявления никак не повлияли на принимаемые мной политические решения - я придаю этому особое значение", - заявил Хауптман, добавив, что вопрос о том, является ли публикация подобной рекламы политически разумной, является спорным.
Он также заявил изданию, что никогда не получал денег из Азербайджана. Все поездки, которые он совершал, были либо оплачены, либо одобрены бундестагом. Никаких подарков он не принимал. Свою активность в связи с Азербайджаном, Хауптман объяснил тем, что его политическая деятельность направлена, в том числе, на вопросы внешней торговли.
По делу Фишера прошли обыски
Хауптман стал не первым депутатом ХДС, которого подозревают в коррупционных связях с автократическими режимами. Неделю назад бундестаг снял иммунитет еще с одного депутата этой же фракции Акселя Фишера (Axel Fischer). Депутат, предположительно, входил, в "азербайджанское лобби" западных политиков в Парламентской ассамблее Совета Европы. В течение многих лет они препятствовали тому, чтобы режим в Баку был признан виновным в нарушениях прав человека.
После лишения неприкосновенности сотрудники Федерального ведомства криминальной полиции провели обыски шести объектов недвижимости Фишера в земле Баден-Вюртемберг и Берлине, включая бюро политика в бундестаге. Фишера подозревают в том, что в период с 2008 по 2016 годы он получал средства из Азербайджана,
в том числе, через британские фирмы-однодевки со счетами в банках стран Балтии.
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Чуть больше года назад неизвестный предоставил газете Süddeustche Zeitung огромный архив внутренних документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных фирм. В руки журналистов попали более 11 миллионов документов общим объемом в 2,6 терабайта. "Панамские досье" стали крупнейшей утечкой информации в истории.
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Математика от Mossack Fonseca
Из архива Mossack Fonseca следует, что компания помогла учредить офшорные фирмы 12 мировым лидерам, а также членам семей или ближайшему окружению глав государств. Всего в документах упоминаются 140 глав государств и именитых политиков и 214 тысяч офшорных компаний из 200 стран.
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"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке
Большое имя на рынке офшоров
Созданная в 1977 году Mossack Fonseca - одна из крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией офшорных компаний. Ее главный офис находится в Панаме. Основали компанию немец Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец после Второй мировой войны эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека. Офисы компании расположены по всему миру.
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Президенты, короли, премьер-министры…
Из документов Mossack Fonseca стало известно, что учрежденные с ее помощью фирмы так или иначе связаны с "сильными мира сего". Среди тех, кто упоминается в "панамских досье", король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, бывший король Испании Хуан Карлос, президент Аргентины Маурисио Макри и президент Украины Петр Порошенко.
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"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке
… и их ближайшие родственники
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"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке
Виолончель в кустах
Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.
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"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке
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Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.
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Ушел в отставку… временно
Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.
Автор: Ирина Филатова