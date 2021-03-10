Депутат бундестага от ХДС ушел в отставку из-за обвинений в коррупции

Депутат германского бундестага от входящей в правящую коалицию партии Христианско-демократический союз (ХДС) Марк Хауптманн (Mark Hauptmann) подал в отставку из-за обвинений в коррупции. Об этом в четверг, 11 марта, сообщило агентство AFP со ссылкой на бюро Хауптмана в Берлине.

Причиной подозрений в адрес политика стало размещение в издаваемой Хауптманом газете в федеральной земле Тюрингия рекламных объявлений из Азербайджана, Тайваня и Вьетнама. Сам политик категорически отверг все обвинения в интервью газете Die Welt. "Эти рекламные объявления никак не повлияли на принимаемые мной политические решения - я придаю этому особое значение", - заявил Хауптман, добавив, что вопрос о том, является ли публикация подобной рекламы политически разумной, является спорным.

Он также заявил изданию, что никогда не получал денег из Азербайджана. Все поездки, которые он совершал, были либо оплачены, либо одобрены бундестагом. Никаких подарков он не принимал. Свою активность в связи с Азербайджаном, Хауптман объяснил тем, что его политическая деятельность направлена, в том числе, на вопросы внешней торговли.

По делу Фишера прошли обыски

Хауптман стал не первым депутатом ХДС, которого подозревают в коррупционных связях с автократическими режимами. Неделю назад бундестаг снял иммунитет еще с одного депутата этой же фракции Акселя Фишера (Axel Fischer). Депутат, предположительно, входил, в "азербайджанское лобби" западных политиков в Парламентской ассамблее Совета Европы. В течение многих лет они препятствовали тому, чтобы режим в Баку был признан виновным в нарушениях прав человека.

После лишения неприкосновенности сотрудники Федерального ведомства криминальной полиции провели обыски шести объектов недвижимости Фишера в земле Баден-Вюртемберг и Берлине, включая бюро политика в бундестаге. Фишера подозревают в том, что в период с 2008 по 2016 годы он получал средства из Азербайджана,

в том числе, через британские фирмы-однодевки со счетами в банках стран Балтии.

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