Федеральная земля Бранденбург

В Германии растет число нелегальных иммигрантов с территории Польши

За первую половину сентября в земле Бранденбург задержаны около 400 нелегалов, прибывших с территории Польши. Такое же число было зафиксировано за весь август, сообщает телеканал rbb24 со ссылкой на МВД Германии.