Федеральная земля Бранденбург

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Бранденбург".
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Лидер белорусской оппозиции находится с трехдневным визитом в Германии. Она выступила с речью перед активистами у Бранденбургских ворот.
По призыву правоэкстремистской группировки к границе с Польшей прибыли около 50 человек, намеревавшихся препятствовать нелегальному въезду в Германию.
Число мигрантов, нелегально попавших в Германию по белорусскому маршруту, растет. В Бранденбурге, где большинство пересекают границу, ожидают ухудшения кризиса. Репортаж из лагеря беженцев.
Большинство нелегальных мигрантов - из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Они находят приют преимущественно в Бранденбурге, Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании, сообщила федеральная полиция.
За первую половину сентября в земле Бранденбург задержаны около 400 нелегалов, прибывших с территории Польши. Такое же число было зафиксировано за весь август, сообщает телеканал rbb24 со ссылкой на МВД Германии.
В Германии прошел чемпионат по взвешиванию гигантов - на звание самого тяжелого овоща страны. DW представляет победителей.
Эти позднеготические ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами в Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине.
В Германии есть много разных пустошей - в разных регионах страны. Эти фотографии сделаны в одной из них - в федеральной земле Бранденбург.
Осенью в Бранденбурге начнется процесс над 100-летним бывшим нацистом, который служил в 1942-1945 годах в концлагере Заксенхаузен, пишет Welt am Sonntag.
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил жалобу на запрет протестных демонстраций, обосновав это грозящей опасностью заражения из-за несоблюдения санитарных мер.
Пассажиры и водители туристического автобуса пострадали в результате аварии на автобане А13 в федеральной земле Бранденбург.
Парки валунов есть и в Германии. Один из них был создан в 1997 году в бранденбургской коммуне Нойцелле.
Железная тюремная клетка, БЧБ-флаги и рисунки из белорусских СИЗО - в двух шагах от Бранденбургских ворот. Тут же "Вольный хор" поет запрещенные в Беларуси песни.
Если вы ни разу не слышали про этот немецкий деликатес, пришло время узнать и увидеть, как в Шпревальде растут эти самые (будущие маринованные и соленые) огурчики.
330 км - протяженность новой велосипедной трассы вокруг немецкой столицы. Когда по ней едешь, есть шанс увидеть уникальные ландшафты и старинные замки.
Аисты в Германии сейчас выводят потомство. Больше всего их насчитывается в Бранденбурге, но самая крупная колония находится на Рейне в Грос-Герау.
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