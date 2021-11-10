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Федеральная земля Бранденбург

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Бранденбург".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Die belarussische Bürgerrechtlerin und Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja spricht bei einer Veranstaltung vor dem Brandenburger Tor.

Светлана Тихановская призвала Берлин не осторожничать 10.11.2021

Лидер белорусской оппозиции находится с трехдневным визитом в Германии. Она выступила с речью перед активистами у Бранденбургских ворот.

Die Neiße-Brücke zwischen Guben und Gubin an der deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg. September 2020. Copyright: Wojciech Szymanski/DW

Полиция в Бранденбурге разогнала правых экстремистов на границе с Польшей 24.10.2021

По призыву правоэкстремистской группировки к границе с Польшей прибыли около 50 человек, намеревавшихся препятствовать нелегальному въезду в Германию.
Nur im Zusammenhang mit dem Bericht von Agnieszka Hreczuk! **** 6.10.2021 in Eisenhüttenstadt. Die Zelten werden in Lager aufgebaut, damit die neu angekommenen Flüchtlinge dort die erste Stunde/ Nacht verbringen können

Белорусский маршрут: Германия ждет ухудшения кризиса с мигрантами 17.10.2021

Число мигрантов, нелегально попавших в Германию по белорусскому маршруту, растет. В Бранденбурге, где большинство пересекают границу, ожидают ухудшения кризиса. Репортаж из лагеря беженцев.
6662912 29.09.2021 Afghan refugees are seen in a camp on the border between Belarus and Poland near the village of Usnarz Dolny, Belarus. In recent months, Latvia, Lithuania and Poland have reported an influx of undocumented migrants trying to cross into the EU from Belarus and accused Minsk of facilitating illegal migration to destabilize the bloc in retaliation for sweeping sanctions. Viktor Tolochko / Sputnik

В Германию с августа нелегально проникли через Беларусь 4300 мигрантов 13.10.2021

Большинство нелегальных мигрантов - из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Они находят приют преимущественно в Бранденбурге, Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании, сообщила федеральная полиция.
Passanten kommen vom polnischen Slubice über den Grenzübergang Stadtbrücke nach Frankfurt (Oder) in Brandenburg. Angesichts steigender Infektionszahlen im Nachbarland Polen hat das Innenministerium Maßnahmen getroffen, um den Grenzverkehr zu Polen für Pendler und den familiären Austausch sicherzustellen. Für diesen Fall sind sechs Standorte für Teststationen an der Grenze erkundet worden. +++ dpa-Bildfunk +++

В Германии растет число нелегальных иммигрантов с территории Польши 22.09.2021

За первую половину сентября в земле Бранденбург задержаны около 400 нелегалов, прибывших с территории Польши. Такое же число было зафиксировано за весь август, сообщает телеканал rbb24 со ссылкой на МВД Германии.
Klaistow, 12.09.2021, Ein Mitarbeiter wiegt bei der 9. Deutschen Riesengemüse-Wiegemeisterschaft im Klaistower Spargelhof einen über 56 Kilo schweren Zucchini. Zahlreiche Züchter auf der Region kämpften um den Titel schwerstes Gemüse in insgesamt sieben Kategorien: Tomate, Zwiebel, Kohl, Möhre, Kohlrabi, rote Beete und Zucchini.

Самый тяжелый овощ Германии весит более 56 кг (фото) 13.09.2021

В Германии прошел чемпионат по взвешиванию гигантов - на звание самого тяжелого овоща страны. DW представляет победителей.
DEU, 2006: Das Holstentor bei Nacht, Luebeck, Schleswig-Holstein. . [en] Holstein Gate at night, Lubeck, Schleswig-Holstein, Germany. . | DEU, 2006: Holstein Gate at night, Lubeck, Schleswig-Holstein, Germany.

Голштинские ворота в Любеке - немецкий вариант Пизанской башни (фотогалерея) 21.08.2021

Эти позднеготические ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами в Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине.
Die Heideblüte in Sielmanns Natur­land­schaft Kyritz-Ruppiner Heide hat begonnen. Der Naturpark Stechlin-Ruppiner Land im Norden Brandenburgs wird mit Sielmanns Naturlandschaft Kyritz-Ruppiner Heide, dem nördlichen Teil des ehemaligen Truppenübungsplatzes und einem Teil des Granseer Platte um 18.000 Hektar vergrößert. Die Kyritz-Ruppiner Heide zählt in Deutschland zu den bedeutendsten Heideflächen mit hohem Naturschutzwert.

Что цветет на бывшем советском бомбодроме в Германии? (фото) 14.08.2021

В Германии есть много разных пустошей - в разных регионах страны. Эти фотографии сделаны в одной из них - в федеральной земле Бранденбург.
Konzentrationslager Sachsenhausen Oranienburg (Brandenburg), Konzentrationslager Sachsenhausen (1936-1945; seit 1961 Mahn- und Gedenkstaette). - Von der Arbeit einrueckende Haeftlings- kolonnen. - Foto.

Welt am Sonntag сообщил о предстоящем суде над экс-охранником Заксенхаузена 01.08.2021

Осенью в Бранденбурге начнется процесс над 100-летним бывшим нацистом, который служил в 1942-1945 годах в концлагере Заксенхаузен, пишет Welt am Sonntag.
22.05.21 *** Police officers stand guard in front of Brandenburg Gate during a protest against the government measures to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Berlin, Germany, May 22, 2021. REUTERS/Christian Mang

В Берлине запретили акции ковид-диссидентов 01.08.2021

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил жалобу на запрет протестных демонстраций, обосновав это грозящей опасностью заражения из-за несоблюдения санитарных мер.
Rettungskräfte sind an der Unfallstelle im Einsatz. Auf der Autobahn 13 bei Schönwald (Dahme-Spreewald) südöstlich von Berlin ist ein Reisebus verunglückt. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

На востоке Германии перевернулся автобус с туристами 30.07.2021

Пассажиры и водители туристического автобуса пострадали в результате аварии на автобане А13 в федеральной земле Бранденбург.
In Stein geschlagene und bemalte Figuren sind auf einem Findling im Gelände des Findlingsparks Henzendorf zu sehen. Diese Zeichnungen wurde im vergangenen Jahr restauriert. Der Findlingspark mit seinen rund 100 behauenen und bemalten Findlingen entstand im Jahr 1997. Seit über 20 Jahren wachsen Moose und Flechten auf den Steinen und die Farben verblassen allmählich. Im Jahr 2020 wurde 18 Steine restauriert. Derzeit werden, unter der Leitung der Restauratorin Dorothee Schmidt-Breitung, weitere 24 Steine von biogenen Bewuchs gereinigt und die Farben erneuert. Finanziert werden die Arbeiten durch Spenden der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und vom Landschaftspflegeverband Naturpark Schlaubetal - Gubener Heide - Oder Neiße e.V.. Der Park liegt rund 15 Kilometer südlich von Eisenhüttenstadt. Inhaltlich stellen die gestalteten Steine einen Aspekt der Geschichte der letzten 2000 Jahre dar. Vorlagen für die Künstler waren historische Kunstwerke verschiedener Epochen und Kulturen.

Парк валунов в Хенцендорфе: чем украшены каменные глыбы? (фото) 20.07.2021

Парки валунов есть и в Германии. Один из них был создан в 1997 году в бранденбургской коммуне Нойцелле.
Ausstellung Belarus Lebt, Pilecki Institut Berlin, aufgenommen 24.6.21 von Dmitry Vachedin.

"Говорить и кричать": выставка "Жыве Беларусь" в Берлине 25.06.2021

Железная тюремная клетка, БЧБ-флаги и рисунки из белорусских СИЗО - в двух шагах от Бранденбургских ворот. Тут же "Вольный хор" поет запрещенные в Беларуси песни.
Eine kleine Gurke mit Blüte ist an einer Pflanze auf einem Feld der Agrargenossenschaft Unterspreewald zu sehen. Ab kommender Woche wird im Süden Brandenburgs wieder die Spreewaldgurke geerntet. (zu dpa: Spreewaldgurken-Ernte - Bauern unsicher über Ertrag)

В Шпревальде - время огурцов (фото) 19.06.2021

Если вы ни разу не слышали про этот немецкий деликатес, пришло время узнать и увидеть, как в Шпревальде растут эти самые (будущие маринованные и соленые) огурчики.

Radfahrer auf dem Elberadweg bei Abbendorf in Brandenburg (Prignitz), aufgenommen am 18.08.2011. Foto: Peer Grimm dpa

Берлин: 330 километров чистого воздуха 04.06.2021

330 км - протяженность новой велосипедной трассы вокруг немецкой столицы. Когда по ней едешь, есть шанс увидеть уникальные ландшафты и старинные замки.
dpatopbilder Drei Störche stehen am 10.08.2015 auf ihrem Nest in Schönebeck (Sachsen-Anhalt). Die Silhouetten der Tiere zeichnen sich im warmen Licht der untergehenden Sonne wie ein Schattenriß ab. Foto: Jens Wolf/dpa

Немецкие аисты - белые и черные (фотогалерея) 19.05.2021

Аисты в Германии сейчас выводят потомство. Больше всего их насчитывается в Бранденбурге, но самая крупная колония находится на Рейне в Грос-Герау.
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