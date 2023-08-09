Немецкий художник вырастил из семян гигантскую картину

Михаэль Уи попросил на 60-летие дарить ему вместо подарков семена полевых цветов. И вырастил из них гигантскую картину - рай для насекомых.

Пчелы, шмели и бабочки резвятся на большом лугу в Якобсдорфе - недалеко от Франкфурта-на-Одере. Рай для насекомых в духе Михаэля Уи (Michael Uy). Этим летом немецкий художник превратил запущенный клочок земли в море цветов, точнее - в огромное произведение искусства. Он высадил здесь разнообразные цветущие растения, в основном - оранжевые и желтые календулы. Получились огромное изображение летящей на соты пчелы, а также орнамент "Цветок жизни". Некоторые считают, что узор является визуальным представлением взаимосвязи энергии и гармонии, другие видят в нем ключ к разгадке тайн Вселенной.

"Цветок жизни" Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Этот древний символ почитается во многих культурах по всему миру - от древних ассирийцев до современных язычников. Но и в цветочном воплощении Михаэля Уи он выглядит очень впечатляюще. "Цветок жизни", соты и пчелу объединяют в цельную картину множество волнистых полос из высокой травы, маков и васильков, а также широкие и узкие дорожки для посетителей.

Техническая сторона цветочной живописи

"Я подумал, что не буду долго рассуждать о цветущих ландшафтах, я их просто создам!" - сказал Михаэль Уи немецкому информационному агентству dpа. Его живая цветочная картина - величиной с футбольное поле. Чтобы реализовать свой план, 60-летнему художнику пришлось изрядно потрудиться. Сначала он измерил базовую площадь для своего проекта и набросал свои идеи на бумагу. Затем внес данные в компьютер, подобрал подходящие символы, рассчитал все параметры и создал эскиз. Самое сложное, по словам автора, было перенести все это на живую поверхность.

Без пчел не будет жизни Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Чтобы соблюсти геометрию, он вбивал в землю колышки и "вырисовывал" нужный узор шнурами. Затем всю площадь нужно было засеять, постоянно поливать и облагораживать. Михаэля поддержали в этом местные жители, друзья и семья. Сейчас у Михаэля - около 25 помощников, самому младшему - четыре года, самому старшему - 90 лет.

В эти дни живая картина полностью расцвела и приобрела форму, задуманную художником. Она состоит из цветов календулы желто-оранжевых оттенков, волнистых полос из высокой травы и сотни видов цветущих растений, включая маки, васильки и дельфиниумы, а также из бархатцев, символизирующих здоровье и верность. Дополняют картину скворечники и "отели" для насекомых.

Михаэль Уи посреди своей картины Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Рай для насекомых

Свою композицию художник рассматривает не только как произведение искусства, а в первую очередь как природоохранный проект. Одним из стимулов для его воплощения стало прекращение финансирования федеральной землей Бранденбург так называемых "цветочных полос", которые целенаправленно высаживались для сохранения популяции пчел. Послание Михаэля Уи: "Не забывайте о насекомых! Жизнь невозможна без опыления".

Особенно хорошо цветочная картина смотрится с высоты птичьего полета. Собственно, именно так этот проект и приобрел широкую известность: один берлинский турист сделал при помощи дрона фотографии, которые тут же выложил в интернет на платформу с картами Google.

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