  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Под Берлином ищут разгуливающую на свободе львицу

Павел Мыльников
7 мин. назад

Очевидцы рассказали полиции о замеченной между Потсдамом и Берлином львице. Хищницу ищут с помощью вертолетов. Жителям ряда населенных пунктов рекомендовано остаться дома.

https://p.dw.com/p/4U9yQ
Полицейские автомобили Mercedes-Benz Sprinter и Ford S-Max в земле Бранденбург
Полиция ведет поиски хищницы в земле БранденбургФото: Sven Käuler/dpa/picture alliance

Жители южных окрестностей Берлина утром четверга, 20 июля, получили довольно редкое предупреждение от полиции - на свободе разгуливает опасное дикое животное! Стражи порядка призвали не выпускать домашних питомцев на улицу, а проживающим в общинах Кляйнмахнов, Тетлов и Штансдорф в земле Бранденбург рекомендовали по возможности не покидать свои дома.

Позднее полицейские уточнили, что речь, судя по всему, идет о львице. Именно ее очевидцы заметили между Берлином и Потсдамом около полуночи (01.00 мск). Они рассказали правоохранительным органам, что львица гналась за кабаном в районе Кляйнмахнова и Тетлова. Эпизод удалось снять на видео, а изучившие запись эксперты подтвердили, что придется иметь дело с хищным млекопитающим из подсемейства больших кошек.

Усыпить и передать в приют

Для поиска задействованы два вертолета, однако к позднему утру следов животного обнаружить не удалось, указали власти. Стражи порядка выясняют, как хищница появилась в этих краях. В случае обнаружения ее постараются усыпить и передать в приют, добавили в полиции.

В Кляйнмахнове уже отреагировали на предупреждения, введя дополнительные меры предосторожности. Так, детские сады в этот день продолжают работу, однако детям временно запрещено находиться вне зданий. А торговцам на уличном рынке рекомендовано не устанавливать стенды. Посетителей на рынке почти нет, сообщила представительница властей.

Стражи порядка признают, что в их практике нечасто встречаются подобные ситуации. "Мы можем вывести с проезжей части корову или поймать лошадь, но охота на диких кошек в земле Бранденбург - довольно необычна", - прокомментировал ситуацию агентству dpa представитель местного полицейского управления.

Смотрите также:

Дикий мегаполис: чем занимаются берлинские рейнджеры

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как берлинцы спасают пчел (26.05.18)

Как берлинцы спасают пчел (26.05.18)

В Берлине крыши сотен домов переоборудованы под пасеки. Пчелиные ульи появились даже на крыше Берлинского собора! Берлин жужжит - в прямом смысле слова.
Природа и окружающая среда26 мая 2018 г.01:11 мин.
external

Шварцвальд: дикая природа в сердце Германии (видео)

Шварцвальд: дикая природа в сердце Германии (видео)

Национальный заповедник Шварцвальд - это первозданные леса, живописные горные озера и редкие животные.
Культура1 июля 2016 г.04:34 мин.
Лев за решеткой

Дикие животные в немецких цирках: за и против

Дикие животные в немецких цирках: за и против

Во многих странах Европы запрещено показывать в цирке дрессированных диких зверей. В Германии пока такого запрета нет.
Культура29 октября 2018 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Демонстрация в поддержку Украины в Сиднее
Трансляция

Австралия ввела дополнительные санкции против России

Конфликты43 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Автомобили с российской регистрацией в гараже одной из стран ЕС

Адвокат: Арест в ФРГ машин на номерах РФ - местный произвол

Адвокат: Арест в ФРГ машин на номерах РФ - местный произвол

Правосудие и закон22 ч. назад
Гитлер и офицеры. Штауффенберг - слева

Почему Гитлера не убили уже в 1944 году?

Почему Гитлера не убили уже в 1944 году?

История3 ч. назад
Боевики ЧВК "Вагнер" в Мали (фото из архива)

"Вагнеровцы" возвращаются в ЦАР? Чем обеспокоена оппозиция

"Вагнеровцы" возвращаются в ЦАР? Чем обеспокоена оппозиция

Политика7 ч. назад
СПГ-танкер с надписью LNG по пути в Европу

Китай обеспечит Европе этой зимой умеренные цены на СПГ

Китай обеспечит Европе этой зимой умеренные цены на СПГ

Экономика и бизнес17 ч. назад
Мокрая одежда отлично спасает от жары

Сиеста в церкви, или Как немцы будут спасаться от жары

Сиеста в церкви, или Как немцы будут спасаться от жары

Культура18 ч. назад
Судейский молоток, Основной закон ФРГ и заявление об убежище

Политическое убежище в Германии могут отменить?

Политическое убежище в Германии могут отменить?

Миграция18 ч. назад
На главную страницу