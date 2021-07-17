Почему Бетховенский фестиваль проходит на Урале

На родине композитора, в Бонне, из-за пандемии от празднования 250-летнего юбилея Бетховена в этом году отказались. Но шанс попасть на Бетховенский фестиваль сейчас есть на Урале.