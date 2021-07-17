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В годовщину гибели семьи императора Николая II в столице Урала состоялось запрещенное властями из-за угрозы коронавируса шествие, ставшее кульминацией фестиваля “Царские дни”.
Между Германией и Уральским регионом после семилетнего перерыва возобновляется прямое воздушное сообщение.
Согласно данным последних исследований, возраст Большого Шигирского идола, найденного в 1890 году на Урале, составляет около 12 100 лет.
На родине композитора, в Бонне, из-за пандемии от празднования 250-летнего юбилея Бетховена в этом году отказались. Но шанс попасть на Бетховенский фестиваль сейчас есть на Урале.
Пятеро студентов из немецкого Галле проехали 43 тысячи километров на мотоциклах "Урал". Новый фильм "972 поломки в пути" рассказывает о необычном проекте.
По итогам проверок будут сделаны выводы о "возможности обращения" аппаратов ИВЛ "Авента-М". Их использовали в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
"Уральский приборостроительный завод" временно возглавил его бывший директор Александр Морозов. УПЗ выпускает аппараты ИВЛ, которые могли привести к пожарам в больницах Москвы и Петербурга.
Уральские казаки решили защитить своих соотечественников от коронавируса. Они патрулируют улицы в Екатеринбурге, проверяют людей на наличие симптомов заражения, раздают маски и делятся полезными советами.
Убыток одних только "Уральских авиалиний" превысил 1 млрд рублей, пишут "Ведомости". "Аэрофлот" и S7 оценивают потери в 700 млн, лоукостер "Победа" - в 400 млн рублей. Минтранс РФ считает сумму убытков завышенной.
Компания Urenco планирует до конца 2022 года вывезти в РФ 12 тысяч тонн ядерных отходов. Более 3500 тонн отходов уже отправлено на Уральский электрохимический комбинат, сообщает "Гринпис".
Главной героиней романа Ойгена Руге, лауреата немецкого "Букера", родившегося на Урале, стала несгибаемая сталинистка. А своеобразным антигероем - московская гостиница "Метрополь".
Дамир Юсупов и Георгий Мурзин успешно посадили на кукурузное поле под Москвой лайнер "Уральских авиалиний". При вылете из Жуковского в оба двигателя попали птицы, выведя их из строя.
После взлета самолет попал в стаю птиц, в результате вышли из строя оба двигателя и он потерял способность маневрировать. Госпитализированы шесть человек.
Александра Воробьева задержали сотрудники ФСБ. Суд арестовал его до 4 сентября. На закрытом заседании мужчина заявил, что является помощником полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.
Чешская сторона пояснила причины приостановки авиасообщения: авиационные власти РФ ранее в одностороннем порядке отменили соглашение о полете Czech Airlines над Сибирью. Чехия была вынуждена пойти на ответные меры.
"Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" отменили рейсы в Прагу и Карловы Вары за 2 июля из-за решения Чехии отозвать выданные ранее разрешения. Позднее чешский Минтранс объяснил причину и разрешил полеты.
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