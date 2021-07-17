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Урал

Russian Orthodox Patriarch Kirill (C, in white) leads believers in a nightime procession marking 100 years since the Bolsheviks shot dead Tsar Nicholas II and his family after he abdicated outside Yekaterinburg early on July 17, 2018. - The powerful church leader led the procession that began in the early hours from the murder site to a monastery commemorating the victims outside the city of Yekaterinburg just east of the Ural mountains. Another 20,000 people joined the commemorations when the procession arrived at the monastery in Ganina Yama after covering the distance of 21 kilometres (13 miles). (Photo by Vlad LONSHAKOV / AFP) (Photo credit should read VLAD LONSHAKOV/AFP/Getty Images)

В Екатеринбурге прошел крестный ход в память о царской семье 17.07.2021

В годовщину гибели семьи императора Николая II в столице Урала состоялось запрещенное властями из-за угрозы коронавируса шествие, ставшее кульминацией фестиваля “Царские дни”.
Palma de Mallorca, Spanien - 11. Mai 2018: Ein Airbus A320 der Eurowings mit dem Kennzeichen D-ABNU landet auf dem Flughafen Palma de Mallorca (PMI) in Spanien.

Дочка Lufthansa начинает выполнять прямые рейсы из ФРГ на Урал 04.07.2021

Между Германией и Уральским регионом после семилетнего перерыва возобновляется прямое воздушное сообщение.
YEKATERINBURG, RUSSIA - MARCH 26, 2021: A view of the Shigir Idol on display at the Sverdlovsk Regional Museum of Local Lore. Discovered on January 24, 1890, at a depth of 4m in the peat bog of Shigir, it is considered the worldís oldest wooden sculpture, its most probable age estimated to be 11,000-11,500 years. Donat Sorokin/TASS

Древнейшая деревянная скульптура в мире оказалась еще более старой 08.04.2021

Согласно данным последних исследований, возраст Большого Шигирского идола, найденного в 1890 году на Урале, составляет около 12 100 лет.
Beethovenfest Jekaterinburg: Philharmonie Jejaterinburg © Philharmonie Jekaterinburg

Почему Бетховенский фестиваль проходит на Урале 24.11.2020

На родине композитора, в Бонне, из-за пандемии от празднования 250-летнего юбилея Бетховена в этом году отказались. Но шанс попасть на Бетховенский фестиваль сейчас есть на Урале.

Gebrochene Stossdämpfer im Nirgendwo Nach ihrem Studium an der Burg Giebichenstein in Halle wollten fünf Studierende (Anne Knödler, Efy Zeniou, Elisabeth Oertel, Johannes Fötsch und Kaupo Holmberg) raus aus der Blase der Kunstszene. Mehrere Jahre lang sind sie durch Asien über Alaska bis nach New York gereist – ganz bewusst mit den alten russischen Motorrädern „Ural 650“, um über Pannen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ihre Erlebnisse haben die Künstlerinnen und Künstler in einem Bildband festgehalten und aus 500 Stunden Material den Film 972 Breakdowns geschnitten. Ab dem 3. September 2020 ist der Film in den deutschen Kinos zu sehen.

Зачем немцы поехали в Россию на старых мотоциклах "Урал" 31.08.2020

Пятеро студентов из немецкого Галле проехали 43 тысячи километров на мотоциклах "Урал". Новый фильм "972 поломки в пути" рассказывает о необычном проекте.
19.03.2020, Russland: SVERDLOVSK REGION, RUSSIA - MARCH 19, 2020: An Aventa-M lung ventilator produced at the Ural Instrument-Engineering Plant, part of the Concern Radio-Electronic Technologies (KRET), a subsidiary of the Rostec State Corporation. The Concern Radio-Electronic Technologies comprises over 70 enterprises specializing in the development and production of radio electronic equipment, including lung ventilators Aventa-M, Potok, and Aventa-U. Polina Petrenko/TASS Foto: Polina Petrenko/TASS/dpa |

Завод в структуре "Ростеха" отзывает аппараты ИВЛ для проверок 10.06.2020

По итогам проверок будут сделаны выводы о "возможности обращения" аппаратов ИВЛ "Авента-М". Их использовали в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
19.03.2020, Russland: SVERDLOVSK REGION, RUSSIA - MARCH 19, 2020: An Aventa-M lung ventilator produced at the Ural Instrument-Engineering Plant, part of the Concern Radio-Electronic Technologies (KRET), a subsidiary of the Rostec State Corporation. The Concern Radio-Electronic Technologies comprises over 70 enterprises specializing in the development and production of radio electronic equipment, including lung ventilators Aventa-M, Potok, and Aventa-U. Polina Petrenko/TASS Foto: Polina Petrenko/TASS/dpa |

На производящем ИВЛ заводе за 11 дней сменились три гендиректора 18.05.2020

"Уральский приборостроительный завод" временно возглавил его бывший директор Александр Морозов. УПЗ выпускает аппараты ИВЛ, которые могли привести к пожарам в больницах Москвы и Петербурга.

Как уральские казаки с вирусом сражались (12.03.2020) 12.03.2020

Уральские казаки решили защитить своих соотечественников от коронавируса. Они патрулируют улицы в Екатеринбурге, проверяют людей на наличие симптомов заражения, раздают маски и делятся полезными советами.
ARCHIV - Ein Airbus A-321 der russischen Aeroflot landet auf dem Scheretmetjewo-Flughafen bei Moskau. Die russische Staatsanwaltschaft hat nach Meldungen mehrerer Agenturen gravierende Sicherheitsmängel bei der Fluggesellschaft Aeroflot und dem Moskauer Großflughafen Scheremetjewo festgestellt. Beanstandet wurde unter anderem die Sicherheitsüberprüfung von Passagieren und Gepäck, wie die Justiz am Dienstag (14.10.2008) mitteilte. Es werde nicht die gesamte Luftfracht ausreichend kontrolliert, zitierten die Agenturen Interfax und Itar-Tass aus dem Bericht. Bei Aeroflot seien unter anderem Crews zu lange im Einsatz. Foto: Marina Lystseva ITAR-TASS +++(c) dpa - Bildfunk+++

Авиакомпании РФ потеряли более 3 млрд рублей из-за запрета летать в Грузию 20.11.2019

Убыток одних только "Уральских авиалиний" превысил 1 млрд рублей, пишут "Ведомости". "Аэрофлот" и S7 оценивают потери в 700 млн, лоукостер "Победа" - в 400 млн рублей. Минтранс РФ считает сумму убытков завышенной.
ARCHIV - Luftbild der Urananreicherungsanlage der Urenco Deutschland GmbH in Gronau (Kreis Borken), aufgenommen am 12.4.2003. Die deutschen Energieriesen RWE und Eon erwägen offensichtlich, sich aus dem Geschäft mit der Urananreicherung zurückzuziehen. Das war am Mittwoch (07.09.2011) in Branchenkreisen zu erfahren. +++ (C) picture-alliance/dpa/B. Thissen

Из ФРГ в Россию вновь вывозят отходы обогащения урана 23.10.2019

Компания Urenco планирует до конца 2022 года вывезти в РФ 12 тысяч тонн ядерных отходов. Более 3500 тонн отходов уже отправлено на Уральский электрохимический комбинат, сообщает "Гринпис".
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. A view of a five-star Metropol Hotel in Teatralny Passage nead Red Square. (Photo ITAR-TASS / Alexandra Krasnova) |

В ожидании смерти в гостинице "Метрополь" 17.10.2019

Главной героиней романа Ойгена Руге, лауреата немецкого "Букера", родившегося на Урале, стала несгибаемая сталинистка. А своеобразным антигероем - московская гостиница "Метрополь".
In this video grab provided by the RU-RTR Russian television, a Russian Ural Airlines' A321 plane is seen after an emergency landing in a cornfield near Ramenskoye, outside Moscow, Russia, Thursday, Aug. 15, 2019. Russian Ural Airlines' A321, carrying 226 passengers and a crew of seven, collided with a flock of birds while taking off Thursday rfom Moscow's Zhukovsky airport. Russian health authorities said that 23 people, including five children, have been hospitalized with injuries. (RU-RTR Russian Television via AP) |

Пилоты Airbus, аварийно севшего в поле под Москвой, стали Героями России 16.08.2019

Дамир Юсупов и Георгий Мурзин успешно посадили на кукурузное поле под Москвой лайнер "Уральских авиалиний". При вылете из Жуковского в оба двигателя попали птицы, выведя их из строя.
MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 15, 2019: An Airbus A321 plane of the Ural Airlines that has made a hard landing in a field near Zhukovsky International Airport due to an engine fire. The Moscow Region Branch of the Russian Emergency Situations Ministry/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0B679A

Самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в подмосковном поле 15.08.2019

После взлета самолет попал в стаю птиц, в результате вышли из строя оба двигателя и он потерял способность маневрировать. Госпитализированы шесть человек.
05.07.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JULY 5, 2019: Alexander Vorobyov, Aide to the Presidential Envoy to Russia's Ural Federal District, placed under arrest for two months on suspicion of high treason at Moscow's Lefortovsky District Court. Vladimir Gerdo/TASS Foto: Vladimir Gerdo/TASS/dpa |

Помощник полпреда президента РФ арестован по делу о госизмене 05.07.2019

Александра Воробьева задержали сотрудники ФСБ. Суд арестовал его до 4 сентября. На закрытом заседании мужчина заявил, что является помощником полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.
MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 24, 2016: Pictured in this file image dated May 1, 2016, is a Sukhoi Superjet 100 plane of Russia's Aeroflot Airline Company at Moscow's Sheremetyevo International Airport. The Russian Federal Air Transport Agency (Rosaviatsiya) has suspended operation of several Sukhoi Superjet 100 planes due to a possible defect. File image/Marina Lystseva/TASS |

Минтранс Чехии разрешил авиакомпаниям из РФ возобновить полеты 02.07.2019

Чешская сторона пояснила причины приостановки авиасообщения: авиационные власти РФ ранее в одностороннем порядке отменили соглашение о полете Czech Airlines над Сибирью. Чехия была вынуждена пойти на ответные меры.
The Airbus A320 airplane of Aeroflot Russian Airlines captured at Sheremetyevo International Airport, Moscow Region, Russia (Photo by Leonid Faerberg / Transport-Photo Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Российские авиакомпании отменяют рейсы в Чехию 02.07.2019

"Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" отменили рейсы в Прагу и Карловы Вары за 2 июля из-за решения Чехии отозвать выданные ранее разрешения. Позднее чешский Минтранс объяснил причину и разрешил полеты.
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