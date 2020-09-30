 Украина присоединится к санкциям ЕС против Минска | Новости из Германии об Украине | DW | 13.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Украина присоединится к санкциям ЕС против Минска

"Сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним", - заявил глава МИД Украины, говоря о возможных новых санкциях против белорусских чиновников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (фото из архива)

Украина намерена присоединиться к санкциям, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских чиновников. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналистов на онлайн-брифинге в Киеве во вторник, 13 октября.

"Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательная и четкая: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза", - заявил Кулеба. Говоря о возможных новых санкциях против Минска, министр отметил, что Киев будет действовать "по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним".

Протесты и задержания в Беларуси

В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов выборов выбора президента, прошедших 9 августа. Согласно им, Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года, набрал более 80 процентов голосов. За время протестов в стране погибли несколько человек, сотни людей были ранены и более 10 тысяч задержаны.

2 октября Евросоюз принял санкции против 40 белорусских чиновников, которые считаются ответственными за жестокое подавление мирных протестов, репрессии против оппозиционеров и журналистов, а также фальсификации на выборах президента. 12 октября главы МИД государств ЕС заявили о готовности расширить санкции в отношении Минска, если в охваченной протестами Беларуси "не улучшится ситуация". В таком случае санкции будут введены и против Александра Лукашенко.

Смотрите также:

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    У Александра Лукашенко день рождения

    "Саша, задувай свечи, мы загадали желание". Многие плакаты участников творчески "обыгрывали" тему дня рождения правителя, которому 30 августа исполнилось 66 лет.

  • Belarus Minsk Protest Demonstration (AFP/TUT.BY)

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    "Марш мира и независимости" в Минске

    Лукашенко уже 26 лет возглавляет Беларусь. На акциях протеста 30 августа по всей стране тысячи белорусов вновь требовали его отставки. Фото с акции в Минске.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Протесты продолжаются в стране с 9 августа

    9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по официальным данным, Лукашенко победил, набрав 80,1 процента голосов. В тот же вечер начались массовые протесты против официальных результатов голосования. Фото с акции в Минске 30 августа.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Белорусы требуют ухода Лукашенко

    Протестующие не признают официальные результаты выборов президента и добиваются проведения новых с участием всех кандидатов, которые не были допущены к президентской гонке.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Заочная дискуссия протестующих с Лукашенко

    Участники акции протеста обыграли слова Лукашенко о новых выборах президента. Выступая 17 августа на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), на требование оппозиции он заявил: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года.

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Лукашенко на публике не появился

    30 августа Лукашенко так и не появился на публике. Известно, что его по телефону поздравил президент РФ Владимир Путин. По сообщению белорусских государственных СМИ, Путин и Лукашенко "обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы" и "общую ситуацию в Беларуси", договорились встретиться в ближайшее время.

  • Belarus Minsk Protest Demonstration (picture-alliance/AP Photo)

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Полиция и внутренние войска перекрыли улицы Минска

    В середине дня стало известно о перемещениях по городу бронетехники. Она направилась к Дворцу независимости.

  • Belarus Protestmarsch vor dem Präsidentenpalast in Minsk (DW/A. Boguslawskaja)

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Лукашенко принесли "подарки" к Дворцу независимости

    Протестующие дошли до Дворца независимости. Они требовали переговоров с властями. Кроме того участники сложили у кордона "подарки" для именинника: игрушечные автозаки, черный гроб с цветами и большого картонного таракана с усами. После акции коммунальные службы погрузили все подарки в грузовик и увезли в неизвестном направлении.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Акции протеста прошли во многих городах Беларуси

    По разным оценкам, только в Минске митинговали более ста тысяч человек.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    "Деду с автоматом не доверим мирный атом!"

    Пресс-секретарь Лукашенко 30 августа в ответ на запрос РИА "Новости" о том, где он находится, прислала его фотографию с автоматом в руках на фоне Дворца независимости. Ряд СМИ выразили сомнение в актуальности этого снимка. При этом неделю назад после массовой акции протеста Лукашенко прибыл к своей резиденции с автоматом.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года.

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    На акции были задержания

    По официальным данным МВД на 18 часов, только в Минске задержаны 140 человек.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Протест сохраняет мирный характер

    Участники акции легли на дорогу перед милицейским кордоном со спецтехникой, который перекрыл улицу в центре Минска.

    Автор: Ольга Тихомирова


Смотреть видео 02:58

В Германии критикуют визит Лукашенко в СИЗО и насилие против демонстрантов

Аудио- и видеофайлы по теме

Эксклюзив DW: о чем на самом деле Тихановская говорила с Меркель и что думает об итогах визита в ФРГ  

Итоги саммита ЕС: санкции против Минска, но не против Лукашенко  

Также по теме

Außenminister Maas besucht Ukraine

Протесты в Беларуси: Украина не признает Лукашенко новым президентом 30.09.2020

В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 30 сентября.

Belarus Demo von Frauen gegen Polizeigewalt in Minsk | Maria Kolesnikova

Протесты в Беларуси: Колесникова намерена выяснить цель визита Мишустина 02.09.2020

В Беларуси не прекращаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 2 сентября.

Belarus Minsk | Präsident Alexander Luaschenko mit Gewehr

Протесты в Беларуси: Глава МИД ФРГ призвал Лукашенко признать реальность 24.08.2020

В Беларуси продолжаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями 24 августа.

Реклама

Самые читаемые

Отравление Навального: эксперт рассказал о секретном отчете ОЗХО  

Крупнейшая экспедиция в Арктику: что узнал немецкий ледокол  

В бундестаге приветствовали решение о санкциях ЕС против Москвы и Лукашенко  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно