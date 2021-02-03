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УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "УДАР".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

13.03.2020 *** Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy makes his TV address to the nation in Kyiv, Ukraine, Friday, March 13, 2020. Zelenskiy said Ukraine to close its borders for foreign citizens from March 16 within the framework of the anti-coronavirus state program. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia. (Ukrainian Presidential Press Office via AP) |

Комментарий: Зеленский бросил вызов Путину 03.02.2021

Чем бы ни закончилась история с запретом телеканалов, Зеленского будет трудно обвинять симпатиях к Медведчуку и Путину. Он нанес ощутимый удар по представителям "русского мира" в Украине, считает Сергей Руденко.
07.12.2015 **** KIEV, UKRAINE. DECEMBER 7, 2015. US Vice President Joe Biden (L) and Ukrainian President Petro Poroshenko during a meeting. Mikhail Palinchak/Press Office of the President of Ukraine/TASS Copyright: picture-alliance/TASS/Ukrainian Press Office/M. Palinchak

Комментарий: Скандал с аудиозаписями Деркача - удар по Байдену и Порошенко 21.05.2020

Инициаторы "Украинагейта-2", на стороне которых выступил Зеленский, хотят дискредитировать Байдена и нейтрализовать Порошенко. Пострадать могут интересы Украины, считает Сергей Руденко.
ARCHIV - 22.04.2013, Frankreich, Straßburg: Die Parlamentarische Versammlung des Europarates. (zu dpa Rücknahme der Sanktionen: Russland darf wieder abstimmen) Foto: Rainer Jensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Сессия ПАСЕ в Страсбурге: Москва рассчитывает на победы, Киев будет держать удар 27.01.2020

Зимняя сессия ПАСЕ - первая за пять лет, в которой полноценное участие одновременно принимают украинская и российская делегации. "Горячая тема" повестки дня - новый санкционный механизм ПАСЕ.
NEW YORK CITY, USA - SEPTEMBER 25, 2019: Ukraine s President Volodymyr Zelensky holds a bullet in his hand as he speaks at the 74th session of the UN General Assembly at the headquarters of the United Nations in Manhattan. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0BC513

Украина ждет от Ирана полного признания вины и компенсаций 11.01.2020

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Тегеран обязан полностью признать свою вину в авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ.
STRASBOURG, FRANCE - APRIL 25 : General view of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) during the PACE Spring session: the functioning of democratic institutions in Turkey in Strasbourg, France on April 25, 2017. Mustafa Yalcin / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

FAZ: Возвращение России в ПАСЕ - серьезный удар по Совету Европы 26.06.2019

Считать, что Совет Европы важен для властей России как правозащитная организация, - недопустимая иллюзия. Для них речь идет лишь о триумфе от возвращения права голоса в ПАСЕ, уверен Райнхард Фезер.
28.02.2018 *** Ukrainian President Petro Poroshenko speaks during a news conference in Kiev, Ukraine February 28, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

Комментарий: Порошенко показал МВФ кузькину мать 08.03.2018

Желание МВФ влиять на состав Антикоррупционного суда Украины не нравится Петру Порошенко, ведь создание по-настоящему независимого органа поставит под удар всю нынешнюю систему власти, считает Сергей Руденко.

Запад осуждает химатаку, Асада и Путина - DW Новости (06.04.2017) 06.04.2017

Применение химоружия против мирного населения в Сирии вызвало волну возмущения по всему миру. Президент США Дональд Трамп и ряд западных политиков обрушились с критикой на режим Башара Асада. И хотя еще не доказано, что именно он использовал химоружие, - это удар по репутации Кремля, который поддерживает Дамаск.
Screenshot der Webseite Friedensmacher © Peacemaker 2014-2016 www.psb4ukr.org

Разоблачения "Миротворца", или Удар по профессии журналиста 11.05.2016

Публикация сайтом "Миротворец" списков журналистов, аккредитованных при самопровозглашенной "ДНР", обернулась скандалом. Международное журналистское сообщество не скрывает возмущения. В Киеве же мнения неоднородны.
Titel: Petro Poroschenko bei Conflict Zone Schlagworte: Petro Poroschenko, Conflict Zone, Ukraine, Kiew Wer hat das Bild gemacht?: DW Wann wurde das Bild gemacht?: 2015 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Kiew, Ukraine Bildbeschreibung: Bei welcher Gelegenheit / in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen? Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko im Interview mit Conflict Zone In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel Copyright: DW

Комментарий: Офшорный рай стал политическим чистилищем для Порошенко 08.04.2016

Панамская история Порошенко - это прежде всего удар по репутации Украины. Журналист Сергей Руденко о роли главы украинского государства в этом скандале - специально для DW.
03.04.2016 *** Demonstrators call for people to vote no in the EU referendum during a protest at Dam Square in Amsterdam, the Netherlands April 3, 2016. The banners read: Referendum April 6. No is 3 times better, and the big letters collectively read No. REUTERS/Cris Toala Olivares © Reuters/C.T. Olivares

Комментарий: Референдум в Нидерландах - обман избирателей 07.04.2016

Нидерландское "нет" соглашению об ассоциации ЕС с Украиной - удар для Европы, несмотря на низкую явку на референдуме. При этом голосованию предшествовал обман, считает Барбара Везель.
Members of the armed forces of the separatist self-proclaimed Donetsk People's Republic gather at a checkpoint in Vuhlehirsk, Donetsk region, February 4, 2015. REUTERS/Maxim Shemetov (UKRAINE - Tags: CONFLICT CIVIL UNREST MILITARY)

СМИ: Российский генерал попал под обстрел близ Донецка 06.03.2016

Генерал-майор российской армии Рустам Мурадов был, предположительно, обстрелян под Донецком. По данным сепаратистов, огневой удар был нанесен с украинской стороны по представителям СЦКК.
ITAR-TASS 96: KIEV, UKRAINE. JANUARY 20, 2009. Dmytro (Dmitry) Firtash, a co-owner of Rosukrenergo, a Swiss-based gas trading firm co-owned by the Russian giant Gazprom, appears on ?Svoboda Na Interi? political show. (Photo ITAR-TASS / Inter TV Channel Press Service) +++(c) dpa - Report+++

Комментарий: Возвращение Фирташа может взорвать Украину 04.12.2015

Дмитрий Фирташ - носитель многих политических секретов, и это - опасный инструмент в его руках. Сергей Руденко о том, кто и почему не хочет видеть опального олигарха в Украине. Комментарий журналиста специально для DW.
Interview mit Kiewer Bürgermeister und ex-Boxer Vitali Klitschko DW-Reporterin Zhanna Nemzowa interviewt Kiewer Bürgermeister und ex-Boxer Vitali Klitschko in Kiew, 11.11.2015

Виталий Кличко: Я хорошо отношусь к россиянам 16.11.2015

В интервью журналисту DW Жанне Немцовой новоизбранный мэр Киева рассказал об отношениях к россиянам, почему считает блогеров и аналитиков бесполезными и почему занялся политикой.
WBC Heavyweight boxing champion Vitali Klitschko of Ukraine smiles during an open training session in Moscow, Russia, Wednesday, Aug. 5, 2012. Klitschko will face Manuel Charr of Germany in Moscow on Sept. 8. (AP Photo /Alexander Zemlianichenko)

Комментарий: Выборы мэра Киева, или Бой Кличко с тенью 23.10.2015

Исход выборов мэра Киева предрешен. Ясно и то, что отныне политическое будущее Кличко тесно связано с Порошенко. Специально для DW Сергей Руденко комментирует нюансы.
epa04906460 Protesters against changes to Ukrainian Constitution clash with police in front of Ukrainian Parliament in Kiev, Ukraine, 31 August 2015 as lawmakers accepted the project to changing Ukrainian Constitution about decentralization of power in first reading. A grenade exploded outside Ukraine's parliament 31 August during a protest as legislators voted in favour of a draft law to give special status to the eastern regions that are locked in a conflict between the Ukrainian military and pro-Russian separatists. Local media reports said that the grenade was thrown into a cordon of police and national guardsmen in Kiev. Dozens of people were reportedly injured. EPA/SERGEY DOLZHENKO

Комментарий: Угроза террора в Киеве 01.09.2015

Националисты хотят силой сорвать мирный процесс на востоке Украины. Власти должны дать им жесткий отпор. Бросать гранаты в бойцов Нацгвардии - это терроризм, считает Бернд Йоханн.
Bildbeschreibungen: In Kiew fand der Vereinigungsparteitag zweier regierenden Parteien - Peter-Poroschenko-Block und UDAR von Vitaly Klitschko statt. Die neue politische Kraft unter dem Namen Solidarnostj stellt jetzt gemeinsame Kandidatenliste bei den bevorstehenden Kommunalwahlen auf. Die Fotos wurden von unserer Korrespondent in Kiew Alexander Sawitzky gemacht, also - DW-Copyright. Vitaly Klitschko spricht zu den Delegierten des Vereinigungsparteitages in Kiew.

Партия президента Украины Порошенко поглотила партию Виталия Кличко 28.08.2015

В Киеве объявили о слиянии партий президента Порошенко и Виталия Кличко "во имя проведения реформ". Партийцы не скрывают предвыборных мотивов альянса.
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