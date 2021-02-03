УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко

Запад осуждает химатаку, Асада и Путина - DW Новости (06.04.2017)

Применение химоружия против мирного населения в Сирии вызвало волну возмущения по всему миру. Президент США Дональд Трамп и ряд западных политиков обрушились с критикой на режим Башара Асада. И хотя еще не доказано, что именно он использовал химоружие, - это удар по репутации Кремля, который поддерживает Дамаск.