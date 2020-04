Трамп приостановит иммиграцию в Соединенные Штаты на время пандемии

В связи с пандемией коронавируса президент США Дональд Трамп намерен временно приостановить иммиграцию в страну и подпишет соответствующий указ. В заявлении, опубликованном вечером в понедельник, 20 апреля, в Twitter, Трамп ссылается на "нападение невидимого врага" и необходимость защитить рабочие места в США.

При этом в твите не указывается, каких форм иммиграции коснутся ограничения, как долго они будут действовать и на какой правовой основе они будут приниматься.

Могут быть сделаны исключения для сезонных рабочих и медиков

Между тем, по данным журнала Politico, министерство внутренней безопасности США в настоящее время работает над документом о временном запрете иммиграции. В частности, обсуждается возможность исключения для сезонных работников, занятых в сельском хозяйстве, сообщает издание со ссылкой на три неназванных источника, знакомых с ситуацией. Высокопоставленный сотрудник министерства сообщил журналистам Politico, что приостановка иммиграции обоснована резким ростом безработицы в США, где около 22 миллионов человек потеряли работу в связи с пандемией коронавируса.

В свою очередь газета The Wall Street Journal 21 апреля сообщила, что действие указа Трампа о приостановке иммиграции не будет распространяться на медиков и сезонных рабочих. Кроме того, иммигранты, уже находящиеся на территории страны, депортироваться не будут, пишет издание со ссылкой на неназванные источники. Газета The New York Times отметила, что указ будет подписан уже в ближайшие дни и будет касаться грин-карт и рабочих виз. По данным The Washington Post, ссылающегося на двух сотрудников Белого дома, Трамп приостановит иммиграцию уже 21 апреля.

Соединенные Штаты занимают с большим отрывом первое место в мире по общему числу выявленных случаев коронавируса SARS-CoV-2. Этот показатель уже приближается к 800 тысячам, число летальных исходов вирусной пневмонии COVID-19 в США превысило 42,5 тысячи.

