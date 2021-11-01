40 миллионов туристов в год приезжали в Таиланд до пандемии. Когда границы закрыли, число отдыхающих сократилось на... 99,8 процента. Туризм и связанные с ним рабочие места сильно пострадали. Летом правительство запустило в некоторых регионах пилотную программу "Пхукетская песочница". Туристам снова разрешено приезжать, если они выполнят все требования. А их немало.
41 человек погиб в результате крушения лайнера авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево. Авиакатастрофа привлекла большое внимание и западных СМИ, в частности, немецких. Свою точку зрению высказали и эксперты.