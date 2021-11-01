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Таиланд

Отпуск в Таиланде во времена пандемии: масса формальностей, зато пустые пляжи 01.11.2021

40 миллионов туристов в год приезжали в Таиланд до пандемии. Когда границы закрыли, число отдыхающих сократилось на... 99,8 процента. Туризм и связанные с ним рабочие места сильно пострадали. Летом правительство запустило в некоторых регионах пилотную программу "Пхукетская песочница". Туристам снова разрешено приезжать, если они выполнят все требования. А их немало.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 26.04.21 *** Protesters join militia members to attend a training led by Karen National Union (KNU), amid protests against the military coup, in Karen State, Myanmar April 9, 2021 in this still image obtained by Reuters from a video on April 26, 2021.THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

В Мьянме противники хунты сожгли ее базу на границе с Таиландом 27.04.2021

Стало известно об ожесточенных боях между захватившими в Мьянме власть военными и их противниками на границе с Таиландом и Индией, а также на северо-востоке страны.
October 17, 2020*** A pro-democracy protester holds a banner during an anti-government protest, in Bangkok, Thailand October 17, 2020. REUTERS/Soe Zeya Tun

Многотысячные протесты в Таиланде продолжаются третий день подряд 17.10.2020

Несмотря на введенный властями запрет на собрания, на улицы Бангкока, по некоторым данным, вышло более 23 тысяч человек. Протестующие требуют отставки правительства и открытых дебатов о роли монархии.
Anti-government demonstrators march during a Thai anti-government mass protest, on the 47th anniversary of the 1973 student uprising, in Bangkok, Thailand October 14, 2020. REUTERS/Athit Perawongmetha

В Бангкоке ограничивают собрания на фоне массовых акций протеста 15.10.2020

Власти уполномочены конфисковывать устройства связи и оружие, полиция грозит задержаниями в условиях подготовки к очередной акции протеста в столице Таиланда.

Как голодные обезьяны терроризируют жителей города в Таиланде (30.06.2020) 30.06.2020

Туристы в Таиланде традиционно подкармливали живущих в стране обезьян. Однако из-за коронавируса гости из-за рубежа не приехали. Теперь тысячи голодных обезьян воруют еду у местных жителей.
Bojen vom Tsunami-Frühwarnsystem, Tsunami Warnung, Warnboje, gelb, Ko Phi Phi Island, Phuket, Thailand, Asien | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Таиланде погибли двое детей из России 10.02.2020

У острова Пхукет столкнулись два катера. Более 20 российских туристов получили травмы, еще двое скончались. Оба погибших дети.
Thai security forces evacuate students stranded inside the Terminal 21 shopping mall following a gun battle to try to stop a soldier on a rampage after a mass shooting, Nakhon Ratchasima, Thailand February 9, 2020. REUTERS/Athit Perawongmetha

В Таиланде убит военнослужащий, застреливший 26 человек 09.02.2020

Преступник убил командира воинской части, после чего угнал машину и подъехал к торговому центру в городе Накхонратчасима, стреляя по прохожим из автомата, а затем укрылся внутри.

A person runs away from a shopping mall during a Thai soldier's shooting rampage in the city of Nakhon Ratchasima, Thailand February 8, 2020 in this still image obtained from social media video. NATTAYA NGANIEM/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Военнослужащий застрелил минимум 20 человек в Таиланде 08.02.2020

Сначала преступник застрелил командира своей части и еще двух человек, после чего сбежал на угнанной машине и уже в городе открыл беспорядочный огонь по прохожим. Операция по его поиску продолжается.

12.01.2020 *** Thai Future Forward Party's leader Thanathorn Juangroongruangkit (L) greets supporters during a run against dictatorship in Bangkok on January 12, 2020. - Around ten thousand Thais joined a run against dictatorship on Sunday, shouting anti-army slogans and wielding three-finger salutes from the Hunger Games films in the largest show of political defiance since the 2014 coup. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP) (Photo by MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images)

В Таиланде прошла крупнейшая за многие годы акция за демократию 12.01.2020

Акция в Бангкоке проходила под лозунгом "Забег против диктатуры". Сторонникам демократии противостояло примерно равное число участников параллельного забега в поддержку действующей власти.

The USS Montgomery, one of the ships that will participate in Association of Southeast Asian Nations, ASEAN-U.S. Maritime Exercise is docked in Sattahip, Thailand, Monday, Sep. 2, 2019. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe) |

США и страны АСЕАН начали первые совместные маневры 02.09.2019

Учения в Южно-Китайском море проходят под руководством ВМС США и Таиланда. Участники отработают высадку на суда и их обыск. Бангкок отрицает связь маневров с обострением отношений Вашингтона и Пекина.
FILE - This March 6, 2016, photo provided by the U.S. Navy, shows the Ticonderoga-class guided-missile cruiser USS Antietam (CG 54) sails in the South China Sea. Taiwan says the U.S. Navy is free to sail through its strait after an American warship did so shortly following warnings from Beijing against foreign interference in its relationship with the island. Commander Clay Doss, a spokesman for the U.S. Navy's Seventh Fleet, said the USS Antietam conducted a routine Taiwan Strait transit Wednesday to Thursday in accordance with international law. (Mass Communication Specialist 2nd Class Marcus L. Stanley/U.S. Navy via AP, File) |

США и страны АСЕАН договорились о первых совместных маневрах 24.08.2019

Пятидневные учения начнутся в сентябре на базе ВМФ Таиланда, а затем переместятся к берегам Вьетнама. Маневры не связаны с обострением отношений Вашингтона и Пекина, заявили в Таиланде.
FILE - In this Dec. 14, 2016, file photo, Tesla CEO Elon Musk listens as President-elect Donald Trump speaks during a meeting with technology industry leaders at Trump Tower in New York., Musk promised on Twitter March 9, 2017, to solve an energy crisis in Australia or his company’s services are free. (AP Photo/Evan Vucci, File) |

Илон Маск предстанет перед судом 11.05.2019

Основатель SpaceX назвал "педофилом" британского дайвера, участвовавшего в спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде. Суд назначил дату слушаний.

Как в Германии реагируют на катастрофу лайнера Sukhoi Superjet 100. DW Новости (06.05.2019) 06.05.2019

41 человек погиб в результате крушения лайнера авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево. Авиакатастрофа привлекла большое внимание и западных СМИ, в частности, немецких. Свою точку зрению высказали и эксперты.

04.05.2019 This screengrab from Thai TV Pool video taken on May 4, 2019 shows Thailand's King Maha Vajiralongkorn as he was crowned during his coronation in Bangkok. (Photo by Thai TV Pool / THAI TV POOL / AFP) (Photo credit should read THAI TV POOL/AFP/Getty Images)

В Таиланде короновали короля Раму Х 04.05.2019

Рама X прошел через ритуал очищения, после чего увенчал себя 7,3-килограммовой короной с драгоценными камнями. Стоимость торжественной церемонии оценивается в 31 млн долларов.
24.03.2019 +++ An electoral member shows a ballot during the vote counting, during the general election in Bangkok, Thailand, March 24, 2019. REUTERS/Athit Perawongmetha

Подведение итогов на выборах в Таиланде затягивается 25.03.2019

По итогам парламентских выборов в Таиланде ЦИК признал недействительными почти 1,9 млн бюллетеней. Наблюдатели говорят о массовых нарушениях.

Thais queue as they wait to vote at a polling station in Bangkok on March 24, 2019 before the start of Thailand's general election. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP) (Photo credit should read LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images)

В Таиланде началось голосование на первых после путча выборах в парламент 24.03.2019

Военное правительство Таиланда рассчитывает сохранить за собой власть и помешать усилить свои позиции партиям демократического фронта.

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