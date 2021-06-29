 США выведут свои войска из Афганистана к 31 августа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.07.2021

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Мир

США выведут свои войска из Афганистана к 31 августа

Президент США Джо Байден обещает не отправлять в Афганистан "еще одно поколение американцев" без веских причин. Вывод войск идет быстрее, чем планировалось, но в Афганистане могут остаться до 1000 американских военных.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

США полностью выведут свои войска из Афганистана к 31 августа, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг, 8 июля. По его словам, американские военнослужащие выполнили все поставленные перед ними задачи, а вывод войск сейчас проходит "безопасно и организованно". Изначально планировалось, чтоСША выведут своих военных из Афганистана к сентябрю 2021 года, но этот процесс идет быстрее, чем ожидалось.

"Уже сейчас в Афганистане у нас служат люди, чьи родители в свое время тоже проходили службу в Афганистане", - сказал Байден. Он пообещал не отправлять в Афганистан "еще одно поколение американцев", если на то не будет веских причин. В стране при этом останутся от 650 до 1000 солдат и офицеров США, которые будут, в частности, следить за безопасностью в аэропорту Кабула, сообщает газета The Washington Post.

С 2001 года в Афганистане погибли свыше 1800 американских военнослужащих, более 20 тысяч были ранены. Байден еще в ходе предвыборной кампании обещал завершить "вечные войны" Соединенных Штатов, упоминая и эту операцию.

Вывод войск США из Афганистана также означает завершение операции НАТО в стране. Ранее афганскую территорию покинули германские военные, вывод войск завершает и Великобритания.

Это происходит на фоне активного наступления боевиков радикального исламистского движения "Талибан". Так, в начале июля из Афганистана в Таджикистанбежали около 1500 афганских военных, скрывающихся от талибов. Байден же заявляет, что в афганской армии служат около 300 тысяч человек и что она способна вести боевые действия лучше, чем талибы общая численность которых составляет 75 тысяч человек.

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    Конкретная помощь населению

    Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.

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    Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Черный день

    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Неосторожные высказывания федерального президента

    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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