 Суд отклонил иск к правительству ФРГ из-за потепления климата | Новости из Германии о Германии | DW | 31.10.2019

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Германия

Суд отклонил иск к правительству ФРГ из-за потепления климата

Административный суд Берлина счел недопустимым иск фермеров к правительству, которое, по их мнению, принимает недостаточно мер для защиты климата.

Засохшая кукуруза

Административный суд Берлина отклонил иск немецких фермеров к правительству ФРГ о недостаточных, по их мнению, мерах по защите климата. Иск недопустим, поскольку у истцов отсутствовало право на его предъявление, заявил в четверг, 31 октября, председательствующий судья Ханс-Ульрих Мартике (Hans-Ulrich Marticke), указав на принцип разделения властей.

"Мы должны уважать пространство действий исполнительной власти", - отметил он далее. Тем самым суд поддержал мнение правительства ФРГ. Адвокаты кабинета федерального правительства заявили, что иск нарушает принципы разделения властей и демократии. Обязать правительство через административный суд к совершению определенных действий стало бы "серьезным вмешательством" в процесс принятия политических решений нынешним и будущими правительствами, указали адвокаты.

У истцов есть право на апелляцию, говорится в решении суда.Это был первый подобный иск в истории ФРГ.

Иск фермеров

Ранее три немецкие семьи фермеров из федеральных земель Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн и Бранденбург совместно с организацией по защите природы Greenpeace подали в суд на правительство Германии. По мнению истцов, оно не прилагает достаточных усилий к снижению выброса парниковых газов в атмосферу. Из-за глобального потепления климата в их хозяйствах распространяются садовые вредители, что ведет к сокращению объемов урожая и финансовым потерям, указали фермеры.

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"Из-за засухи в последние два года наш урожай был меньше обычного на треть. Мы, фермеры, расхлебываем экономические последствия этой политики по защите климата", - заявляет один из истцов, фермер Хайнер Лютке Швинхорст (Heiner Lütke Schwienhorst) из городка Ветшау в федеральной земле Бранденбург. Другая семья указывает на то, что им пришлось спилить два вишневых дерева из-за вредителей, которых раньше в регионе не водилось. 

Двенадцать лет назад Германия поставила себе цель к 2020 году добиться снижения уровня выброса парниковых газов на 40 процентов по сравнению с 1990 годом. Однако уже сегодня очевидно, что эта цель не будет достигнута. По последним оценкам, удастся добиться лишь сокращения выбросов на 33 процента.

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    Автор: Наталья Позднякова


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