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Страсбург

Blogger Alexander Lapschin aus Russland, am 20.01.2021 in Eriwan, Armenien. (c) Ashot Gazazyan/DW

ЕСПЧ отклонил жалобу Баку по делу блогера Лапшина 11.10.2021

Страсбургский суд отклонил жалобу Азербайджана на решение о признании правительства этой страны виновным в деле блогера Александра Лапшина.
Tatiana Khomich holds a poster of jailed Belarus civil rights activist Maria Kalesnikava who won the Vaclav Havel Human Rights Prize awarded at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in Strasbourg, eastern France, Monday, Sept. 27, 2021. (AP Photo/Jean-Francois Badias)

Премия Совета Европы Колесниковой - награда белорусам и тревожный сигнал 27.09.2021

В Страсбурге престижную премию в сфере правозащиты присудили одной из ключевых фигур белорусской оппозиции Марии Колесниковой. DW узнала, как эту новость восприняли в Беларуси и Германии.
22.10.2019 Siberian shaman Gabyshev Alexander Gabyshev, who calls himself a shaman, gives an interview on Oct. 22, 2019, in Yakutsk in the Russian Far East. A YouTube video showing his failed attempt to walk to Moscow claiming Russian President Vladimir Putin needs an exorcism in order for the Russian economy to be turned around has become viral. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Верховный суд Якутии признал законным принудительное лечение шамана Габышева 23.09.2021

Верховный суд Якутии отклонил апелляцию адвоката Александра Габышева, решение о принудительном лечении шамана вступило в законную силу. Защита намерена дойти до Европейского суда по правам человека в Страсбурге.
3139840 06/24/2017 The building of the European Court of Human Rights. -ECHR Alexey Vitvitsky/Sputnik Foto: Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa

ЕСПЧ впервые вынес решение по делу о кибернасилии и интернет-сталкинге в России 14.09.2021

Суд в Страсбурге признал Россию виновной в бездействии по отношению к жертве киберсталкинга. Власти РФ не защитили женщину, экс-партнер которой выкладывал в Сеть ее интимные фото и угрожал смертью, подчеркнул ЕСПЧ.
LGBT activists take part in a protest against amendments to Russia's Constitution and the results of a nationwide vote on constitutional reforms, in Moscow, Russia July 15, 2020. The placard reads: I don't recognise the authority that keeps me from having a family. REUTERS/Shamil Zhumatov

ЕСПЧ потребовал от России обеспечить однополым парам юридический статус 13.07.2021

Суд в Страсбурге счел несостоятельным довод властей РФ, что большинство россиян не одобряют однополые союзы. Доступ меньшинств к основным правам не может зависеть от мнения большинства, указано в решении.

Europaeischer Gerichtshof fuer Menschenrechte (EGMR) mit den zylindrischen Gebaeuden der Gerichtssaele, Architekt Richard Rogers, Strassburg, Strasbourg, Elsass, Frankreich / European Court of Human Rights building (ECtHR) with the cylindrical buildings of the courtrooms by the architect Richard Rogers, Strasbourg, Alsace, France

ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении прав женщины-трансгендера 06.07.2021

Жалобу в ЕСПЧ направила совершившая трансгендерный переход москвичка, которой запретили встречаться с детьми. Суд в Страсбурге предписал РФ выплатить 9800 евро компенсации по этому делу.
3139840 06/24/2017 The building of the European Court of Human Rights. -ECHR Alexey Vitvitsky/Sputnik Foto: Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa

ЕСПЧ удовлетворил жалобу фигуранта "болотного дела" Непомнящих 08.06.2021

В отношении Ивана Непомнящих РФ нарушила статью 11-ю Конвенции о защите прав человека, постановил суд в Страсбурге.. Непомнящих провел 2,5 года в колонии за участие якобы в "массовых беспорядках".
Protesters hold Palestinian flags in Paris, Saturday, May 22, 2021, as they take part in a rally supporting Palestinians. Egyptian mediators held talks Saturday to firm up an Israel-Hamas cease-fire as Palestinians in the Hamas-ruled Gaza Strip began to assess the damage from 11 days of intense Israeli bombardment.Supporters of the Palestinians. (AP Photo/Thibault Camus)

Во Франции тысячи человек выразили солидарность с палестинцами 23.05.2021

Манифестации прошли в Париже, где на площади Республики собрались до 4000 сторонников палестинцев, а также в Страсбурге, Лилле и других городах.
The sign of Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) inside the new RFE/RL building in Prague on a file photo from April 21, 2009. (CTK Photo/Rene Fluger) |

"Радио Свобода" подало иск против России в ЕСПЧ 19.05.2021

"Радио Свобода" настаивает на том, что российские законы о СМИ-"иноагентах" противоречат Европейской конвенции по правам человека. Московское бюро медиакорпорации обратилось с жалобой в Страсбургский суд.
**ADVANCE FOR SUNDAY, FEB. 1** Front pages of the Novaya Gazeta issues seen in Moscow, Russia, Monday, Jan. 26, 2009. In a country considered one of the most dangerous for journalists, no Russian newspaper has suffered like Novaya Gazeta. (ddp images/AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

ЕСПЧ предписал РФ выплатить "Новой газете" 2000 евро компенсации 11.05.2021

Суд в Страсбурге счел, что российские власти "не придерживались стандартов", закрепленных в статье 10 Европейской конвенции. Роскомнадзор нашел в статье "Новой газеты" "признаки экстремизма".
18.04.2017 Polizisten einer Spezialeinheit stehen am 18.04.2017 in Marseille (Frankreich) an einer Straßensperre. Zwei in Südfrankreich festgenommene Terrorverdächtige haben nach den Worten von Innenminister Matthias Fekl einen Anschlag unmittelbar vor der Präsidentenwahl geplant. Am Festnahmeort in Marseille gebe es Durchsuchungen. Foto: Claude Paris/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Во Франции задержаны выходцы из РФ и Грузии по подозрению в терроризме 27.04.2021

В Страсбурге и близ Лиона задержаны семь человек из России и Грузии, подозреваемые в финансировании терроризма.
Europaeischer Gerichtshof fuer Menschenrechte (EGMR) mit den zylindrischen Gebaeuden der Gerichtssaele, Architekt Richard Rogers, Strassburg, Strasbourg, Elsass, Frankreich / European Court of Human Rights building (ECtHR) with the cylindrical buildings of the courtrooms by the architect Richard Rogers, Strasbourg, Alsace, France

ЕСПЧ направил России вопросы об условиях содержания Навального 20.04.2021

Суд в Страсбурге рассматривает по существу жалобу Навального на условия содержания в колонии. Власти РФ призвали ответить до 12 июля.

3237934 11/17/2017 Signboard on the headquarters building of Radio Free Europe / Radio Liberty international organization in Prague. Russia may recognize several media outlets as foreign agents. Alexey Vitvitsky/Sputnik Foto: Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa |

"Радио Свобода" призвало ЕСПЧ защитить его от российских властей 16.04.2021

Московское бюро американской медиакомпании попросило Страсбургский суд помешать взиманию с него огромных штрафов. В отношении ООО "РСЕ/РС" выписаны штрафы почти на 100 млн рублей за нарушение закона об "иноагентах".
ARCHIV 2009 ***** Bildunterschrift:Picture of the Strasbourg's cathedral taken on June 29, 2009 in Strasbourg, eastern France. AFP PHOTO FREDERICK FLORIN (Photo credit should read FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/F. Florin

В Страсбурге водителя дипломата из России подозревают в краже велосипедов 23.03.2021

Водитель Генерального консульства России в Страсбурге разместил около 300 объявлений о продаже велосипедов, среди которых оказался украденный у супруга посла Франции в Совете Европы.
Hendrik Daems besucht Moskau, März 2021 via Daniela Posdnjakova, 17.03.2021

Навальный - не главная тема: что обсуждал в Москве глава ПАСЕ? 17.03.2021

В ходе своего визита в Москву председатель ПАСЕ Рик Дамс встретился и с высшими чиновниками, и с правозащитниками. DW - о том, какие темы он обсуждал и с чем вернется в Страсбург?
3237794 11/17/2017 The Ministry of Justice building on Zhitnaya Street in Moscow. Mikhail Voskresenskiy/Sputnik Foto: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/dpa |

СМИ: Минюст РФ потребовал от ЕСПЧ пересмотра решения по Навальному 20.02.2021

В Минюсте РФ считают, что у суда в Страсбурге нет фактов, свидетельствующих о нарушении прав оппозиционера в СИЗО. Сам Навальный говорил, что в изоляторе не могут обеспечить гарантий сохранения его жизни.

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