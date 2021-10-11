ЕСПЧ впервые вынес решение по делу о кибернасилии и интернет-сталкинге в России

Суд в Страсбурге признал Россию виновной в бездействии по отношению к жертве киберсталкинга. Власти РФ не защитили женщину, экс-партнер которой выкладывал в Сеть ее интимные фото и угрожал смертью, подчеркнул ЕСПЧ.