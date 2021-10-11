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Страсбургский суд отклонил жалобу Азербайджана на решение о признании правительства этой страны виновным в деле блогера Александра Лапшина.
В Страсбурге престижную премию в сфере правозащиты присудили одной из ключевых фигур белорусской оппозиции Марии Колесниковой. DW узнала, как эту новость восприняли в Беларуси и Германии.
Верховный суд Якутии отклонил апелляцию адвоката Александра Габышева, решение о принудительном лечении шамана вступило в законную силу. Защита намерена дойти до Европейского суда по правам человека в Страсбурге.
Суд в Страсбурге признал Россию виновной в бездействии по отношению к жертве киберсталкинга. Власти РФ не защитили женщину, экс-партнер которой выкладывал в Сеть ее интимные фото и угрожал смертью, подчеркнул ЕСПЧ.
Суд в Страсбурге счел несостоятельным довод властей РФ, что большинство россиян не одобряют однополые союзы. Доступ меньшинств к основным правам не может зависеть от мнения большинства, указано в решении.
Жалобу в ЕСПЧ направила совершившая трансгендерный переход москвичка, которой запретили встречаться с детьми. Суд в Страсбурге предписал РФ выплатить 9800 евро компенсации по этому делу.
В отношении Ивана Непомнящих РФ нарушила статью 11-ю Конвенции о защите прав человека, постановил суд в Страсбурге.. Непомнящих провел 2,5 года в колонии за участие якобы в "массовых беспорядках".
Манифестации прошли в Париже, где на площади Республики собрались до 4000 сторонников палестинцев, а также в Страсбурге, Лилле и других городах.
"Радио Свобода" настаивает на том, что российские законы о СМИ-"иноагентах" противоречат Европейской конвенции по правам человека. Московское бюро медиакорпорации обратилось с жалобой в Страсбургский суд.
Суд в Страсбурге счел, что российские власти "не придерживались стандартов", закрепленных в статье 10 Европейской конвенции. Роскомнадзор нашел в статье "Новой газеты" "признаки экстремизма".
В Страсбурге и близ Лиона задержаны семь человек из России и Грузии, подозреваемые в финансировании терроризма.
Суд в Страсбурге рассматривает по существу жалобу Навального на условия содержания в колонии. Власти РФ призвали ответить до 12 июля.
Московское бюро американской медиакомпании попросило Страсбургский суд помешать взиманию с него огромных штрафов. В отношении ООО "РСЕ/РС" выписаны штрафы почти на 100 млн рублей за нарушение закона об "иноагентах".
Водитель Генерального консульства России в Страсбурге разместил около 300 объявлений о продаже велосипедов, среди которых оказался украденный у супруга посла Франции в Совете Европы.
В ходе своего визита в Москву председатель ПАСЕ Рик Дамс встретился и с высшими чиновниками, и с правозащитниками. DW - о том, какие темы он обсуждал и с чем вернется в Страсбург?
В Минюсте РФ считают, что у суда в Страсбурге нет фактов, свидетельствующих о нарушении прав оппозиционера в СИЗО. Сам Навальный говорил, что в изоляторе не могут обеспечить гарантий сохранения его жизни.
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