ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении прав женщины-трансгендера

Россию признали виновной в нарушении прав женщины-трансгендера. Такой вердикт огласил во вторник, 6 июля, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

Жалобу подала гражданка России, которая ранее по документам имела мужской пол и состояла в браке, где родились двое детей. После развода заявительница совершила трансгендерный переход: сделала операцию по изменению пола и стала по документам женщиной. Однако бывшая жена запретила ей контактировать с детьми, посчитав, что информация об этом нанесет вред их психологическому развитию. Российский суд данную позицию поддержал и ограничил заявительницу в родительских правах.

ЕСПЧ единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 8 (о праве на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека и статьи 14 (о запрете дискриминации).

ЕСПЧ: вердикт суда в РФ был предвзятым

Суд в Страсбурге, в частности, установил, что не было доказано никакого потенциального ущерба для детей в связи с изменением пола и что национальные судебные инстанции не учли конкретных обстоятельств жизни этой семьи.

Кроме того, ЕСПЧ пришел к выводу, что решение явно основывалось на гендерной идентичности заявителя и, следовательно, было предвзятым.

Россия должна выплатить москвичке 9800 евро в качестве компенсации ущерба и 1070 евро для покрытия судебных издержек.

Верховный суд РФ отказался рассмотреть апелляцию

Как рассказывала юрист Проекта правовой помощи трансгендерным людям Татьяна Глушкова, жалоба в ЕСПЧ была подана 4 сентября 2019 года и принята к рассмотрению в конце ноября. Заявительницей стала россиянка А. М. (полные имена участников дела не раскрывались). Она направила иск после того, как Московский городской суд, а за ним - Верховный суд РФ отказался рассмотреть апелляцию.

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