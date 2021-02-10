 ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении прав женщины-трансгендера | Новости из Германии о Европе | DW | 06.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении прав женщины-трансгендера

Жалобу в ЕСПЧ направила совершившая трансгендерный переход москвичка, которой запретили встречаться с детьми. Суд в Страсбурге предписал РФ выплатить 9800 евро компенсации по этому делу.

ЕСПЧ в Страсбурге

ЕСПЧ в Страсбурге

Россию признали виновной в нарушении прав женщины-трансгендера. Такой вердикт огласил во вторник, 6 июля, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

Жалобу подала гражданка России, которая ранее по документам имела мужской пол и состояла в браке, где родились двое детей. После развода заявительница совершила трансгендерный переход: сделала операцию по изменению пола и стала по документам женщиной. Однако бывшая жена запретила ей контактировать с детьми, посчитав, что информация об этом нанесет вред их психологическому развитию. Российский суд данную позицию поддержал и ограничил заявительницу в родительских правах.

ЕСПЧ единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 8 (о праве на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека и статьи 14 (о запрете дискриминации).

ЕСПЧ: вердикт суда в РФ был предвзятым

Суд в Страсбурге, в частности, установил, что не было доказано никакого потенциального ущерба для детей в связи с изменением пола и что национальные судебные инстанции не учли конкретных обстоятельств жизни этой семьи.

Кроме того, ЕСПЧ пришел к выводу, что решение явно основывалось на гендерной идентичности заявителя и, следовательно, было предвзятым.

Россия должна выплатить москвичке 9800 евро в качестве компенсации ущерба и 1070 евро для покрытия судебных издержек.

Верховный суд РФ отказался рассмотреть апелляцию

Как рассказывала юрист Проекта правовой помощи трансгендерным людям Татьяна Глушкова, жалоба в ЕСПЧ была подана 4 сентября 2019 года и принята к рассмотрению в конце ноября. Заявительницей стала россиянка А. М. (полные имена участников дела не раскрывались). Она направила иск после того, как Московский городской суд, а за ним - Верховный суд РФ отказался рассмотреть апелляцию.

Смотрите также:

  • Кира Валькенхорст, пляжная волейболистка

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Кира Валькенхорст, волейболистка

    Немецкая пляжная волейболистка Кира Валькенхорст (Kira Walkenhorst) выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2016 года в Бразилии вместе со своей напарницей Лаурой Людвиг (Laura Ludwig). "В декабре я стану мамой", - заявила Кира недавно в интервью газете Bild. Забеременела не Кира, а ее официально зарегистрированная жена Мария - с помощью искусственного оплодотворения от анонимного донора.

  • Сью Берд, баскетболистка

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Сью Берд, баскетболистка

    Одна из самых титулованных баскетболисток в мире Сью Берд в 2017 году открыто заявила о своих отношениях с футболисткой сборной США Меган Рапино: "Я - лесбиянка, Меган - моя девушка. Это не секрет для людей, которые меня знают". Сью Берд выступала за московское "Динамо". С Россией ее связывает не только спорт: семья ее отца приехала в Америку из России.

  • Энтони Боуэнс, американский рестлер

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Энтони Боуэнс, рестлер и модель

    Энтони Боуэнс (слева), рестлер и модель совершил каминг-аут как бисексуал на канале YouTube своего парня Майкла Павано. В своем аккаунте на Facebook в графе "семейное положение" Энтони открыто указал имя своего бойфренда и дал ссылку на его страницу.

  • Марк Фостер, пловец

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Марк Фостер, пловец

    Шестикратный чемпион мира по плаванию британец Марк Фостер совершил каминг-аут в ноябре 2017 года уже после того, как закончил свою спортивную карьеру. В интервью The Guardian он признался, что не был честен перед собой и своими фанатами. "Мне 47 лет, я не участвую в соревнованиях, но я не первый спортсмен-гей, рассказавший о себе правду", - подчеркнул Марк Фостер.

  • Роберт Миллар

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Роберт Миллар, велогонщик

    Легендарный британский велогонщик Роберт Миллар сменил пол и стал женщиной по имени Филиппа Йорк. Спортсмен признался, что процесс по смене пола начался еще в 2000 году, но он скрывал это, чтобы не вызвать гнев со стороны фанатов.

  • Колин Джексон, бегун

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Колин Джексон, легкоатлет

    Британский легкоатлет Колин Джексон многие годы скрывал свою сексуальную ориентацию. Лишь 26 августа 2017 года он в интервью для шведского документального фильма "Rainbow Heroes" совершил каминг-аут. По признанию самого спортсмена, ему не хотелось, чтобы СМИ сделали из этого очередную сенсацию.

  • Паралимпийка Тереза Го

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Тереза Го, пловчиха

    30-летняя Тереза Го из Сингапура, завоевавшая бронзовую медаль по плаванию на Паралимпийских играх в 2016 году, совершила каминг-аут в преддверии ежегодного ЛГБТ-фестиваля Pink Dot в июле 2017 года. Друзья и любимая девушка поддержали спортсменку в решении публично объявить о своей гомосексуальности.

  • Брайан Андерсон

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Брайан Андерсон, скейтбордист

    Брайан Андерсон, обладатель Мирового кубка скейтбординга в Дортмунде, рассказал о том, что он гей, своей семье и коллегам, но на публичный камин-аут решился только в 40 лет. "Для меня скейтбординг всегда был на первом месте, а моя гомосексуальность - на втором", - заявил Андерсон в интервью Vice Sports.

  • Данни Уотс, автогонщик

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Данни Уотс, автогонщик

    Британец Данни Уотс по собственному признанию притворялся гетеросексуалом в течение 17 лет. Уотс поведал, что не решался на каминг-аут до завершения карьеры из-за страха потерять спонсоров. Автогонщик состоял в браке с женщиной, и у него есть сын. "Постоянно скрываться - это сплошные мучения и боль", - сказал он журналистам.

  • Шон Барбер - канадский прыгун с шестом

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Шон Барбер, прыгун с шестом

    Канадский прыгун с шестом Шон Барбер написал на своей странице в Facebook следующее: "Я гей и горжусь этим! Спасибо моим родителям за огромную поддержку... Моим друзьям: я тоже люблю вас".

    Автор: Виктор Вайц


Смотреть видео 26:01

В Совете Европы критикуют Россию за Навального, неуважение к ЕСПЧ и нарушения прав человека

Аудио- и видеофайлы по теме

Громкий политический скандал из-за интервью DW: гомофобная риторика министра из Эстонии. DW Новости  

Гомофобия в Берлине: опасные улицы либеральной столицы Европы  

Также по теме

Frankreich | Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg

В ЕСПЧ направлена первая жалоба по арестам на акциях в поддержку Навального 10.02.2021

В жалобе в Европейский суд по правам человека говорится, что при аресте координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге российские власти нарушили ряд положений Европейской конвенции.

Straßburg Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

ЕСПЧ удовлетворил ходатайство по запросу о перевозке Навального в ФРГ 22.08.2020

Европейский суд по правам человека в кратчайшие сроки рассмотрел обращение представителей Алексея Навального. Правительство РФ обязали до полудня 22 августа выполнить "обеспечительные судебные меры".

Europaeischer Gerichtshof- Strassburg Gerichtshofs für Menschenrechte

ЕСПЧ присудил 29 россиянам свыше 800 тысяч евро за пытки в МВД 04.02.2020

Сотрудники правоохранительных органов РФ добивались признательных показаний, пытая электротоком и угрожая изнасилованием. Пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека.

Реклама

Самые читаемые

Для поздних переселенцев ворота в Германию временно закрылись. Почему?  

Германия ослабляет ограничения на въезд туристов из РФ и ряда других стран  

Глобальное потепление - просто каприз природы? Фактчекинг DW  