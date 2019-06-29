 Страны G20 сожалеют об ухудшении политической обстановки в мире | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.06.2019

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Мир

Страны G20 сожалеют об ухудшении политической обстановки в мире

В итоговом заявлении саммита G20 в Осаке его участники констатировали ухудшение политической и экономической обстановки в мире. Выступать с осуждением протекционизма они не стали.

Главы государств-участников саммита G20, Осака, 29 июня 2019 г.

Главы государств-участников саммита G20, Осака, 29 июня 2019 г.

Страны "большой двадцатки" сожалеют об ухудшении политической и экономической обстановки в мире, в частности увеличении числа торговых конфликтов и усилении геополитической напряженности. Об этом говорится в декларации, принятой в субботу, 29 июня, по итогам саммита G20 в японской Осаке.

Контекст

Накануне саммита G20 в Осаке СМИ сообщили, что Вашингтон и Пекин договорились о "перемирии" в войне пошлин между США и Китаем. Карикатурист Сергей Елкин спрашивает: "Кто кого укротил?" (27.06.2019)

Участникам саммита "большой двадцатки" в Осаке все же удалось согласовать общую позицию по защите климата. Президент США Трамп был против включения вопроса об экологии в текст заключительного коммюнике. (29.06.2019)

Одной из главных тем этой встречи в верхах был торговый спор между США и Китаем, который отрицательно сказывается на всей мировой экономике. Предметом споров стал вопрос защиты климата, хотя компромисс по этому вопросу удалось найти. В итоговом документе 19 из 20 стран-участниц "большой двадцатки" выступили в поддержку Парижского соглашения по климату. США, как и ранее, заявили, что не принимают его положения. В рамках саммита G20 также обсуждались КНДР и военные конфликты в Сирии и на востоке Украины.

При этом страны G20 не смогли прийти к единой формулировке по осуждению протекционизма. В итоговой декларации они лишь призвали добиваться создания свободной и справедливой торговой среды. Рынки должны оставаться открытыми, хотя напряжение в торговой сфере в последнее время усилилось, говорится в документе.

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    Автор: Михаил Бушуев


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