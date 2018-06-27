Старый придворный штат и Новая резиденции в Бамберге

Репортажи о Бамберге. Часть VII

Старый придворный штат (Alte Hofhaltung) расположен в Бамберге на Соборном холме - там, где раньше стоял дворец императора Генриха II (Heinrich II). Он также служил резиденцией для епископов, а после смерти императора в 1024 году полностью перешел в их распоряжение. В XV веке на месте дворца начали строить новое епископское подворье - репрезентативные и хозяйственные здания: парадные апартаменты, кухню, пекарню, кузницу, конюшню. Дворец времен Генриха II почти полностью разобрали. Из своей резиденции в Старом придворном штате епископы по крытому переходу могли попадать в Императорский собор.

Бамбергское цареубийство

Со старой резиденцией связано одно громкое средневековое преступление. В 1208 году здесь был убит германский король Филипп Швабский (Philipp von Schwaben) - младший сын императора Фридриха Барбароссы (Friedrich Barbarossa). К этому времени были созданы практически все условия для избрания Филиппа Швабского императором Священной римской империи германской нации. Незадолго до смерти король Филипп Швабский заключил мир со своим давним соперником - вторым германским королем Оттоном IV Брауншвейгским (Otto IV.), который также претендовал на императорский престол. Вражда продолжалась 10 лет и закончилась поражением Оттона IV.

Убийство Филиппа Швабского в Бамберге

Чтобы укрепить мир с побежденным соперником, "без пяти минут император" Филипп предложил ему в жены свою дочь Беатрикс Швабскую (Beatrix von Schwaben), но с заключением брака пришлось повременить, так как невеста еще не достигла "средневекового" совершеннолетия. 21 июня 1208 года в Бамберге играли свадьбу племянницы Филиппа - Беатрикс Бургундской (Beatrix von Burgund). После обильного пира уставший король удалился в отведенные ему покои. Туда же вскоре направился баварский пфальцграф Оттон VIII (Otto VIII.) - бывший жених дочери Филиппа, которую теперь предложили королю Оттону IV ради заключения политического союза. Предыдущую помолвку расторгли.

Войдя в покои короля Филиппа, пфальцграф Оттон VIII предложил ему ради развлечения сразиться на мечах, но Филипп отказался, сославшись на усталость после свадебного застолья. Однако гость не стал убирать меч в ножны, а, воспользовавшись моментом, перерезал Филиппу горло.

Средневековый заговор?

Мотивы окончательно так и не раскрыты. Версия о том, что убийство было совершено на почве мести, является самой распространенной, но, как считают историки, наименее вероятной. До сих пор обсуждаются варианты - от убийства в "состоянии аффекта" до государственного заговора, в причастности к которому подозревался и тогдашний бамбергский епископ Экберт (Eckbert).

Объявленный после убийства вне закона (vogelfrei), пфальцграф Оттон VIII некоторое время скрывался. Место преступления ему удалось покинуть, благодаря поддержке десятка вооруженных спутников, что говорит в пользу версии о запланированном убийстве. После поимки под Регенсбургом беглый пфальцграф в буквальном смысле поплатился головой - ее отрубили и выбросили в Дунай. Тело несколько лет хранилось в деревянной бочке, потом его выкрали и похоронили в одном из монастырей.

Свадьба короля Оттона IV и Беатрикс Швабской состоялась 22 июля 1212 года, когда невеста достигла 14-летнего возраста. Оттон IV к этому времени уже был избран императором, а свадьба с дочерью покойного конкурента должна была придать его правлению дополнительную легитимацию. Через три недели после свадьбы юная Беатрикс скончалась.

Восхождение рода Виттельсбахов

Несмотря на то, что пфальцграф-цареубийца Оттон VIII расстался с жизнью, считается, что именно это преступление положило начало быстрому росту влияния его собственного рода Виттельсбахов - одной из самых древних знатных династий Германии. С помощью интриг и политических уловок они смогли использовать ситуацию с пользой для себя. В частности, новый император Оттон IV гарантировал им право наследовать титул герцогов Баварии, а также передал земли одного из родов, представители которого подозревались в причастности к убийству короля Филиппа.

С Виттельсбахами тесно связан почти 750-летний период баварской истории. Наиболее известным их представителем является, пожалуй, самый слабый баварский король Людвиг II (Ludwig II.), оставивший миру знаменитый сказочный дворец Нойшванштайн, а Баварии - огромный государственный долг. Всего же в роду Виттельсбахов три императора Священной римской империи германской нации, а с XIX века - шесть баварских королей.

Фотогалерея: Старый придворный штат и Новая резиденция в Бамберге

Прогулки по Бамбергу - VII Новая резиденция на Соборной площади в Бамберге. Была возведена в два этапа - в 1605-1611 и 1697-1703 годах.

Прогулки по Бамбергу - VII До 1803 года этот дворец принадлежал князьям-епископам Бамбергского церковного княжества.

Прогулки по Бамбергу - VII Сейчас в зданиях резиденции расположены библиотека и художественная галерея.

Прогулки по Бамбергу - VII Во время экскурсии можно посетить Императорский зал, Мраморный зал, Зеркальную комнату и несколько десятков других помещений.

Прогулки по Бамбергу - VII На террасе перед Новой резиденцией находится розарий, разбитый в XVIII веке.

Прогулки по Бамбергу - VII Розарий украшен многочисленными статуями на темы античной мифологии.

Прогулки по Бамбергу - VII Помимо Новой резиденции на Соборной площади в Бамберге также находится Старый придворный штат, заложенный еще при жизни основателя города Генриха II Святого. Здесь он изображен на почтовой карточке 1905 года.

Прогулки по Бамбергу - VII До строительства Новой резиденции в Старом придворном штате размещались покои бамбергских князей-епископов.

Прогулки по Бамбергу - VII Внутренний двор сейчас используется для проведения концертов, показа спектаклей и других городских мероприятий под открытым небом. Автор: Максим Нелюбин



К началу XVII века бамбергским епископам стало тесно в Старом придворном штате - жилых и хозяйственных зданиях, расположенных к северу от собора. Поэтому в 1602 году по соседству было начато строительство Новой резиденции. На осуществление этого проекта ушло более столетия, за которое на смену Ренессансу в архитектуре пришла эпоха барокко, что влияло и на планы архитекторов, и на желания заказчиков. Одним из самых знаменитых зодчих, участвовавших в возведении и оформлении Новой резиденции, уже на последнем этапе, был Бальтазар Нейман (Balthasar Neumann). Считается, что именно принципы и идеи, впервые использованные при строительстве Новой резиденции в Бамберге, оказали затем существенное влияние на немецкую дворцовую моду.

После секуляризации в 1802 году Новая резиденция перешла из собственности епископства во владение баварского королевского дома, как, впрочем, и все Бамбергское епископство, которое до этого было независимым церковным княжеством (Hochstift Bamberg).

По следам Наполеона

В Новой резиденции останавливались и жили многие исторические личности. Среди них были, например, прусский король Фридрих Великий (Friedrich der Große) в 1730 году, а 5 октября 1806 года французский император Наполеон I подписал здесь приказ о начале войны с Пруссией.

Секретер, за которым он работал в Бамберге, выставлен в одном из 40 залов, открытых для посещения. Затем помещения занимал французский маршал Луи Александр Бертье. Император высоко ценил своего военного министра и начальника штаба. Наполеон считал, что без маршала Бертье он бы поиграл битву при Аустерлице, о чем признался в воспоминаниях, написанных в ссылке на острове Святой Елены.

Луи Александр Бертье погиб в Бамберге при невыясненных обстоятельствах 1 июня 1815 года. За несколько часов до прибытия в город российских войск он выпал из окна второго этажа, на котором занимал Императорские апартаменты. Об этом трагическом событии сейчас напоминает мемориальная доска, установленная в 1934 году.

Оттон I и его жена Амалия покидают Грецию

"Баварский" король Греции в изгнании

В 1863 году Императорские апартаменты Новой резиденции заняли свергнутый король Греции Оттон I (Otto I.) и его жена Амалия (Amalie Marie Friederike von Griechenland). Оттон I был вторым сыном баварского короля Людвига I (Ludwig I. von Bayern) из дома Виттельсбахов.

В 1832 году в возрасте 17 лет его избрали королем Греции после признания Англией, Россией и Францией ее независимости от Османской империи. В полной мере самостоятельным правителем Оттон I так и не стал. Все ведущие посты занимали выходцы из Баварии, что в народе прозвали "Баварократией" (Bavarokratie), а сам стиль правления многие греки воспринимали как колониальный.

Рост недовольства правителем привел в конечном итоге к его свержению. Оттон I покинул Грецию, не оказав никакого сопротивления. Голубой и белые цвета греческого флага некоторые жители самой Греции до сих пор ассоциируют с баварскими государственными цветами, хотя они имеют более глубокие исторические корни и традиции.

Оттон I скончался в Бамберге в 1867 году, а его жена - в 1875-м. Помимо музея в императорских и епископских апартаментах в помещениях Новой резиденции расположен филиал Баварской национальной галереи с произведениями старых немецких мастеров и барочного периода.

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