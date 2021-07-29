Средиземное море - одно из самых крупных морей в Европе и мире.

Средиземное море находится между Европой, Африкой и Азией и связывает морскими путями Южную Европу, Северную Африку и Западную Азию. Гибралтарский пролив связывает Средиземное море с Атлантическим океаном. Арабы и турки называют Средиземное море еще и Белым морем. Определение "средиземноморский" используется также при описании народов, стран, климата и флоры этого региона.