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Средиземное море

Средиземное море - одно из самых крупных морей в Европе и мире.

Средиземное море находится между Европой, Африкой и Азией и связывает морскими путями Южную Европу, Северную Африку и Западную Азию. Гибралтарский пролив связывает Средиземное море с Атлантическим океаном. Арабы и турки называют Средиземное море еще и Белым морем. Определение "средиземноморский" используется также при описании народов, стран, климата и флоры этого региона.

ANTALYA, TURKEY - JULY 28: A view of the forest fire that broke out in Manavgat district of Turkey's Antalya on July 28, 2021. Ground and air support works to extinguish the fire are underway. Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Несколько человек погибли при лесных пожарах в курортном регионе Турции 29.07.2021

Более 40 лесных пожаров вспыхнули в Турции за последние дни. Три человека погибли, 122 получили ранения в курортном регионе на побережье Средиземного моря.
27.06.2021 *** ODESSA, UKRAINE - JUNE 27, 2021: The USS Ross (DDG 71) guided missile destroyer of the US Navy arrives at the port of Odessa to take part in the Sea Breeze 2021 international maritime exercise. Konstantin Sazonchik/TASS

Россия усилила группировку кораблей в Черном море на фоне учений НАТО 05.07.2021

Два российских корабля совершают переход из Средиземного моря в Севастополь. В учениях НАТО Sea Breeze задействовано 32 корабля США и других стран НАТО.

Катастрофа в Турции: курорты Анталии страдают из-за отсутствия туристов из РФ и других стран (01.06.21) 01.06.2021

Турция входит в первую пятерку наиболее пострадавших от пандемии стран мира. Пляжи Анталии сейчас так же пустынны, как и во время начала пандемии. Туристов крайне мало, а РФ продлила ограничение авиасообщения с Турцией.
A member of the crew of the Iranian vessel Bavand is seen near the port of Paranagua, Brazil July 18, 2019. REUTERS/Joao Andrade NO RESALES. NO ARCHIVES

В Средиземном море совершена атака на иранское судно 12.03.2021

На иранское контейнеровозе близ сирийского побережья произошел взрыв. Экипаж не пострадал, судоходная компания заявила о теракте.
FILE - This Jan. 31, 2019*** file photo, shows an oil platform in the Leviathan natural gas field, in the Mediterranean Sea off the Israeli coast. Israel became a major energy exporter for the first time on Monday, Dec. 16, 2019, after signing a permit to export natural gas to neighboring Egypt. The announcement comes just days before a lucrative Israeli gas field in the Mediterranean Sea is expected to go online. (Marc Israel Sellem/Pool via AP, File) |

Израиль и Египет договорились построить новый газопровод 22.02.2021

Добытый на месторождении "Левиафан" газ будет поступать на заводы в Египте по сжижению, следует из соглашения министра энергетики Израиля и египетского министра нефти и минеральных ресурсов.
AT SEA, UNSPECIFIED - JULY 11, 2019: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH NATIONAL DEFENCE MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) An aerial photo shows Turkish-flagged drill ship Yavuz' continue offshore drilling operations in company with Turkish battleship in the west of the Island of Cyprus in the Mediterranean Sea on July 11, 2019. Since last spring, Ankara has sent two drilling vessels 'Fatih and most recently Yavuz to the Eastern Mediterranean, asserting the right of Turkey and the TRNC to the resources of the region. Turkish National Defence Ministry / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ЕС вводит дополнительные санкции против Турции 11.12.2020

Санкции приняты против физических лиц и компаний, причастных к разработке газовых месторождений на спорных территориях в Средиземном море.
AT SEA- SEPTEMBER 10: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - EUNAVFOR MED IRINI OPERATION / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) FGS Hamburg Frigate takes part in the operation to stop Merchant Vessel Royal Diamond 7, a ship carrying jet fuel from the United Arab Emirates to Libya's Benghazi, to enforce UN arms embargo on Libya within the Operation IRINI launched in May by EU, on September 10, 2020. EUNAVFOR MED IRINI OPERATION / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Перехваченное бундесвером турецкое судно фигурирует в секретном докладе ООН 27.11.2020

Турция возмущена обыском турецкого судна военными бундесвера в Средиземном море. Однако судно давно находилось в поле зрения экспертов ООН по контрабанде оружия.

Launch of the European Border and Coast Guard at the Bulgarian-Turkish border, in Kapitan Andreevo, October 6, 2016.

Еврокомиссар требует расследовать обращение пограничников с беженцами 27.10.2020

Комиссар ЕС по внутренним делам Юханссон возмущена сообщениями о том, что Frontex отправлял мигрантов обратно в море на плотах. Она потребовала провести тщательное расследование.
26.08.2020,Türkei/Griechenland Der US-Zerstörer «USS Winston S. Churchill» (hinten, l) führt zusammen mit den türkischen Kriegsschiffen «TCG Barbaros» (vorne) und «TCG Burgazada» ein gemeinsames Manöver im östlichen Mittelmeer durch. Die USA hatten erst in dieser Woche auch Manöver mit der griechischen Marine durchgeführt. Foto: Uncredited/Turkish Defense Ministry/AP Pool/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Греция и Турция создали механизм предотвращения конфликтов в Восточном Средиземноморье 01.10.2020

Анкара и Афины запускают "горячую линию" для устранения конфликтов на море и в воздухе. Генсек НАТО надеется, что инициатива откроет путь для дипурегулирования спора вокруг островов в Восточном Средиземноморье.

В эпицентре напряженности: греческий остров у берегов Турции 15.09.2020

Спор между Грецией и Турцией о морских границах и энергетических ресурсах Восточного Средиземноморья далеко не новый. Но за последние недели напряженность резко возросла.

26.8.2020, Mittelmeer, A handout photo released by the Greek National Defence Ministry on August 26, 2020 shows Greek Hydra-class frigate Psara (F-454) of the Hellenic Navy and a military helicopter taking part in a military exercise in the eastern Mediterranean Sea, on August 25, 2020. - Greece said it will launch military exercises on August 25 with France, Italy and Cyprus in the eastern Mediterranean, the focus of escalating tensions between Athens and Ankara. The joint exercises south of Cyprus and the Greek island of Crete will last three days, the defence ministry said. The discovery of major gas deposits in waters surrounding Crete and Cyprus has triggered a scramble for energy riches and revived old rivalries between NATO members Greece and Turkey. (Photo by Handout / GREEK DEFENCE MINISTRY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / GREEK DEFENCE MINISTRY - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Греция вооружается в свете конфликта с Турцией 13.09.2020

Афины увеличат численность армии, закупят истребители Dassault Rafale, вертолеты и фрегаты, заявил греческий премьер. Конфликт Греции и Турции связан с возможными месторождениями нефти и газа в Средиземном море.
Greek Foreign Minister Nikos Dendias and German Foreign Minister Heiko Maas (L) attend a news conference in Athens, on August 25, 2020. (Photo by STR / Eurokinissi / AFP) (Photo by STR/Eurokinissi/AFP via Getty Images)

Глава МИД ФРГ выступил посредником в газовом конфликте Афин и Анкары 25.08.2020

Несмотря на посредничество главы МИД ФРГ Хайко Маса, Афинам и Анкаре пока не удалось найти компромисс в споре вокруг газовых месторождений в Средиземном море.
In this photo made from a video provided by the Turkish Energy Ministry on Wednesday, Aug. 12, 2020, Turkey's research vessel, Oruc Reis, is heading in the west of Antalya on the Mediterranean, Turkey. (Turkish Energy Ministry via AP, Pool) |

Турция отказывается идти на уступки в конфликте с Грецией 16.08.2020

Президент Турции Эрдоган назвал попытки помешать георазведке в спорных районах Средиземного моря бандитизмом.

08.02.2020, Niedersachsen, Wilhelmshaven: Die Fregatte «Hamburg» kehrt nach dem Einsatz im Mittelmeer wieder in den Heimathafen zum Marinestützpunkt Wilhelmshaven zurückgekehrt. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa | Verwendung weltweit

ВМС ФРГ проконтролируют соблюдение оружейного эмбарго по Ливии 28.07.2020

Фрегат "Гамбург" ВМС Германии в рамках операции Irini в Средиземном море будет следить за соблюдением эмбарго СБ ООН на поставки оружия в Ливию. К вероятным нарушителям относят Турцию, Россию и ОАЭ.
ZONGULDAK, TURKEY - SEPTEMBER 05: A view of MTA Oruc Reis seismic research vessel, which searches for hydrocarbon, oil, natural gas and coal reserves in Black Sea and has more than %90 domestic ratio, is seen during Turkish Energy and Natural Resources Minister Fatih Donmez's (not seen) visit for briefing in Zonguldak, Turkey on September 05, 2018. The ship, 86 meters height and 22 meters width, able to remain at the sea for 35 days when it is fully filled with water and fuel supplies in its storage. The ship has 30 years of lifespan and has total of 55 personnels, 28 researchers and 27 sailor, on the board. Ibrahim Yozoglu / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Военный конфликт Греции и Турции возможен? Прогноз немецкого эксперта 25.07.2020

Незаметно для мировой общественности в июле Афины и Анкара оказались в шаге от военного столкновения. В интервью DW эксперт из Берлина объяснил причину резкого обострения ситуации.
Such- und Rettungsmission im Mittelmeer vor der libyschen Küste am 27. Januar 2018; Rettung von circa 90 Menschen in Seenot; Zwei tote Frauen; | Verwendung weltweit

В Италии будут судить капитана, возвратившего спасенных беженцев в Ливию 19.07.2020

Экипаж торгового судна Asso Ventotto спас в Средиземном море более 100 беженцев. Их вернули в охваченную войной Ливию. Капитана и представителя судовладельца обвиняют в нарушении международного права.
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