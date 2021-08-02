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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу Спортивный арбитражный суд (CAS).
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Причиной вердикта CAS стало то, что белорусская бегунья не смогла доказать свою правоту. Ранее НОК Беларуси отстранил Тимановскую от участия в состязаниях на Олимпиаде в Токио.
Спортивный арбитражный суд продолжает выносить решения по дисквалификации уличенных в допинге спортсменов. Даже если они завершили карьеру - как Андрей Сильнов и Наталья Антюх.
CAS отклонил запрос на использование песни "Катюша" в качестве гимна для российских атлетов на Играх в Токио и Пекине, пишет Inside the games. Нельзя использовать и другие песни, связанные с Россией.
Российские биатлонисты на чемпионате мира выступали под монохромным флагом и аббревиатурой национальной федерации. Они пожаловались в спортивный суд в Лозанне. Это удивило Международный союз биатлонистов.
Хотя РУСАДА не согласно с выводами CAS о манипуляциях с данными, оно решило не опротестовывать это судебное решение.
Заявка Красноярска на проведение ЧМ по фристайлу и сноуборду подпадает под санкции, утвержденные Спортивным арбитражным судом, сообщили в Международной федерации лыжного спорта.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне запретил приезжать на чемпионаты мира и ОИ президенту РФ, членам правительства и парламента, сотрудникам СКР и администрации президента.
Решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне сократить срок санкций в отношении России до двух лет изумило представителей немецкого спорта. Они рассчитывали на более жесткий вердикт.
Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира. CAS обязал РФ возместить WADA более 1 млн евро затрат.
CAS полностью оправдал Ольгу Вилухину и Яну Романову и частично удовлетворил апелляцию Ольги Зайцевой. Последняя при этом признана виновной в использовании допинга и подмене результатов анализа.
Международная федерация плавания не стала наказывать спортсмена, который в 2018 году молотком разбил контейнер с допинг-пробой. В CAS обратилась WADA. Сунь Ян намерен обжаловать вердикт.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне сообщил, что спор между WADA и РУСАДА будет рассматриваться в закрытом режиме. Сторонами процесса станут также МОК, МПК, ОКР, ПКР, IIHF и отдельные атлеты из РФ.
Позиция Спортивного арбитражного суда по решению WADA отстранить Россию от крупнейших международных соревнований не должна допускать толкований, считает президент Международного олимпийского комитета.
Отменив решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпийских игр Виталия Мутко, Спортивный арбитражный суд не снял с экс-министра спорта обвинения в причастности к государственной системе допинга.
Успешная апелляция лыжника Александра Легкова подвела предварительную черту под вопросом индивидуальной вины российских спортсменов за употребление допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи.
Международный олимпийский комитет лишил Легкова олимпийских медалей из-за предполагаемых антидопинговых нарушений. Однако затем Спортивный арбитражный суд оправдал россиянина.
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