Спортивный арбитражный суд (CAS)

Российские атлеты не смогут использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпиаде

CAS отклонил запрос на использование песни "Катюша" в качестве гимна для российских атлетов на Играх в Токио и Пекине, пишет Inside the games. Нельзя использовать и другие песни, связанные с Россией.