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Спортивный арбитражный суд (CAS)

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу Спортивный арбитражный суд (CAS).

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ARCHIV - 21.11.2011, Schweiz, Lausanne: Außenansicht vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS). (zu dpa «Klagen vor dem CAS: Russen wehren sich gegen Olympia-Verbannung» vom 30.01.2018) Foto: Dominic Favre/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

CAS отклонил ходатайство Тимановской о допуске к стартам на 200 метров 02.08.2021

Причиной вердикта CAS стало то, что белорусская бегунья не смогла доказать свою правоту. Ранее НОК Беларуси отстранил Тимановскую от участия в состязаниях на Олимпиаде в Токио.
Schatten zweier Marathonläufer aus der Vogelperspektive | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

CAS дисквалифицировал российских легкоатлетов 08.04.2021

Спортивный арбитражный суд продолжает выносить решения по дисквалификации уличенных в допинге спортсменов. Даже если они завершили карьеру - как Андрей Сильнов и Наталья Антюх.
25.02.2018 Ice Hockey - Pyeongchang 2018 Winter Olympics - Men's Final Match - Russia - Germany - Gangneung Hockey Centre, Gangneung, South Korea - February 25, 2018 - Olympic Athlete from Russia Vyacheslav Voinov scores a goal. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Российские атлеты не смогут использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпиаде 12.03.2021

CAS отклонил запрос на использование песни "Катюша" в качестве гимна для российских атлетов на Играх в Токио и Пекине, пишет Inside the games. Нельзя использовать и другие песни, связанные с Россией.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Союз биатлонистов России обжаловал в суде ограничения на ЧМ в Словении 28.02.2021

Российские биатлонисты на чемпионате мира выступали под монохромным флагом и аббревиатурой национальной федерации. Они пожаловались в спортивный суд в Лозанне. Это удивило Международный союз биатлонистов.
ARCHIV - 21.11.2011, Schweiz, Lausanne: Außenansicht vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS). (zu dpa «Klagen vor dem CAS: Russen wehren sich gegen Olympia-Verbannung» vom 30.01.2018) Foto: Dominic Favre/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

РУСАДА не будет обжаловать решение Спортивного арбитражного суда 25.01.2021

Хотя РУСАДА не согласно с выводами CAS о манипуляциях с данными, оно решило не опротестовывать это судебное решение.
Belgium's Seppe Smits performs a jump during the men's snowboard slopestyle qualifying session at the 2014 Sochi Olympic Games in Rosa Khutor February 6, 2014. REUTERS/Lucas Jackson (RUSSIA - Tags: OLYMPICS SPORT SNOWBOARDING)

Из-за решения CAS Красноярск лишился возможности принять ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду 19.12.2020

Заявка Красноярска на проведение ЧМ по фристайлу и сноуборду подпадает под санкции, утвержденные Спортивным арбитражным судом, сообщили в Международной федерации лыжного спорта.
Russian Prime Minister Vladimir Putin speaks at a meeting marking the 100th anniversary of the Russian Olympic Committee in Moscow, Friday, Nov. 25, 2011. Putin says that preparations for the 2014 Winter Games in Sochi and other international events hosted by Russia are being conducted to the highest standards. (Foto:RIA Novosti, Alexei Druzhinin, Pool/AP/dapd)

CAS запретил Путину до конца 2022 года посещать ЧМ и Олимпиады 18.12.2020

Спортивный арбитражный суд в Лозанне запретил приезжать на чемпионаты мира и ОИ президенту РФ, членам правительства и парламента, сотрудникам СКР и администрации президента.
FILE - In this Feb. 18, 2014, file photo, a Russian flag is held above the Olympic Rings at Adler Arena Skating Center during the Winter Olympics in Sochi, Russia. A World Anti-Doping Agency (WADA) panel on Monday Nov. 25, 2019, has recommended Russian athletes be forced to compete as neutrals at the 2020 Olympics in Tokyo and other major upcoming events. (AP Photo/David J. Phillip, File) |

Допинг в России: в Германии не поняли решение суда в Лозанне 18.12.2020

Решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне сократить срок санкций в отношении России до двух лет изумило представителей немецкого спорта. Они рассчитывали на более жесткий вердикт.
ARCHIV - 07.03.2014, Russland, Sotschi: ILLUSTRATION - Eine Flagge Russlands weht hinter einem Zaun während der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele 2014 im Fisht Olympiastadion. Die unabhängige Prüfkommission der Welt-Anti-Doping-Agentur (CRC) hat dem Exekutivkomitee der WADA empfohlen, die russische Agentur wegen Manipulation von Dopingdaten aus dem Moskauer Labor wieder zu sperren. Foto: Jan Woitas/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Спортивный суд в Лозанне отстранил Россию от Олимпиад на два года 17.12.2020

Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира. CAS обязал РФ возместить WADA более 1 млн евро затрат.
Silvermedallist RUSSIA mit Yana Romanova ( red ), Olga Zaitseva (green), Ekaterina Shumilova (yellow), Olga Vilukhina (blue) Biathlon Women`s 4x6km Relay Laura Biathlon Center XXII Olympic Winter Games Sochi 2014 Copyright by : sampics Photographie |

Спортивный арбитраж отменил дисквалификацию российских биатлонисток 25.09.2020

CAS полностью оправдал Ольгу Вилухину и Яну Романову и частично удовлетворил апелляцию Ольги Зайцевой. Последняя при этом признана виновной в использовании допинга и подмене результатов анализа.
07.08.2016+++Rio de Janeiro, Brasilien Yang Sun of China celebrates winning the second Semifinal of the Men's 200m Freestyle on Day 2 of the Rio 2016 Olympic Games at the Olympic Aquatics Stadium on August 7, 2016 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Julian Finney/Getty Images) Copyright: Getty Images/J. Finney

CAS дисквалифицировал китайского пловца Сунь Яна на 8 лет 28.02.2020

Международная федерация плавания не стала наказывать спортсмена, который в 2018 году молотком разбил контейнер с допинг-пробой. В CAS обратилась WADA. Сунь Ян намерен обжаловать вердикт.
ARCHIV - 21.11.2011, Schweiz, Lausanne: Außenansicht vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS). (zu dpa «Klagen vor dem CAS: Russen wehren sich gegen Olympia-Verbannung» vom 30.01.2018) Foto: Dominic Favre/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Слушания по делу РУСАДА в CAS начнутся не ранее конца апреля 28.02.2020

Спортивный арбитражный суд в Лозанне сообщил, что спор между WADA и РУСАДА будет рассматриваться в закрытом режиме. Сторонами процесса станут также МОК, МПК, ОКР, ПКР, IIHF и отдельные атлеты из РФ.
FILE - In this Feb. 18, 2014, file photo, a Russian flag is held above the Olympic Rings at Adler Arena Skating Center during the Winter Olympics in Sochi, Russia. A World Anti-Doping Agency (WADA) panel on Monday Nov. 25, 2019, has recommended Russian athletes be forced to compete as neutrals at the 2020 Olympics in Tokyo and other major upcoming events. (AP Photo/David J. Phillip, File) |

МОК призвал спортивный суд в Лозанне вынести однозначный вердикт по России 10.01.2020

Позиция Спортивного арбитражного суда по решению WADA отстранить Россию от крупнейших международных соревнований не должна допускать толкований, считает президент Международного олимпийского комитета.
ARCHIV - Der russische Sportminister Witali Mutko spricht am 24.07.2015 während einer FIFA-Pressekonferenz im Konstantinpalast in St. Petersburg (Russland). Foto: Marcus Brandt/dpa (zu dpa Russlands Sportminister «fürchtet» sich vor nächster Schweiz-Reise vo0m 29.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/M. Brandt

CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад 11.07.2019

Отменив решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпийских игр Виталия Мутко, Спортивный арбитражный суд не снял с экс-министра спорта обвинения в причастности к государственной системе допинга.
epa04097979 Gold medalist Alexander Legkov (C) of Russia is flanked by silver medalist Maxim Vylegzhanin (L) of Russia and bronze winner Ilia Chernousov of Russia during the medal ceremony for Men's 35km Mass Start Free Cross-Country skiing event during the Closing Ceremony of the Sochi 2014 Olympic Games at the Fisht Olympic Stadium, Sochi, Russia, 23 February 2014. EPA/TATYANA ZENKOVICH +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/T. Zenkovich

В допинговом скандале на Олимпиаде в Сочи поставлена точка с запятой 25.01.2019

Успешная апелляция лыжника Александра Легкова подвела предварительную черту под вопросом индивидуальной вины российских спортсменов за употребление допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи.
Eine Frau hält am 05.12.2017 eine russische Fahne vor den olympischen Ringen am Hauptquartierdes Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Lausanne (Schweiz). Das IOC wollte im Laufe des Tages über Strafen bis hin zu einem Ausschluss der Sport-Großmacht Russland von den Olympischen Winterspielen im Februar in Südkorea beraten. Möglich ist auch ein Verbot russischer Symbole wie der Fahne und der Hymne Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Суд Швейцарии отклонил апелляцию МОК по делу лыжника Легкова 19.01.2019

Международный олимпийский комитет лишил Легкова олимпийских медалей из-за предполагаемых антидопинговых нарушений. Однако затем Спортивный арбитражный суд оправдал россиянина.
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